Une décennie plus tard, les femmes semblent avoir pris ce conseil à cœur. Entre 2019 et 2021, les cycles de congélation d’ovules ont augmenté de 64 %, faisant de ce traitement de fertilité le type à la croissance la plus rapide au Royaume-Uni. En 2011, il y avait seulement 373 cycles ; en 2021, il y en avait 4 215. Il n’est pas non plus rare que des femmes dans des entreprises prestigieuses reçoivent d’importants ‘ avantages en matière de fertilité ‘ : Spotify offre aux employées 40 000 £ pour le traitement, tandis qu’Apple et Meta subventionnent la congélation d’ovules jusqu’à 16 000 £.

Pour comprendre ce phénomène social, Dr Inhorn, une anthropologue médicale à l’université de Yale, a entrepris une étude de dix ans qui a examiné au-delà de la clinique de fertilité et dans les dynamiques changeantes des relations modernes. « Nous constatons un écart croissant entre les femmes ambitieuses et éduquées, et la disponibilité de partenaires masculins également éduqués et engagés. Cela crée une crise démographique dont peu parlent », me dit Inhorn. Son étude de 150 femmes, qui a ensuite été développée en un livre publié l’année dernière, a révélé que beaucoup étaient soit en couple depuis plusieurs années et essayaient d’amener leurs partenaires à s’engager dans la paternité, soit étaient célibataires parce qu’elles n’arrivaient pas à trouver un partenaire de statut éducatif ou de revenu équivalent. Selon ses recherches, au moment de la congélation de leurs ovules, 82 % des femmes étaient célibataires ; tandis que 18 % étaient avec un partenaire lorsqu’elles ont traversé le processus, mais avaient des problèmes relationnels et n’ont pas pu les amener à s’engager dans la paternité.

Ce changement, largement négligé lors de l’exploration de la congélation sociale d’ovules, pointe vers un phénomène qu’Inhorn appelle ‘le fossé des partenaires’. Cela fait référence à l’écart entre les hommes et les femmes en termes d’attentes relationnelles, et finalement reproductives. Alors que les femmes de l’étude, en moyenne dans la trentaine avancée, étaient prêtes à s’engager avec un partenaire, à se stabiliser et à avoir des enfants, elles ont constaté un désalignement avec les hommes qu’elles fréquentaient. Ces hommes n’étaient pas intéressés par la responsabilité qui accompagne les relations engagées et la paternité — ils voulaient profiter de la vie et vivre en tant qu’agents libres aussi longtemps que possible.

Comme le note Inhorn, ‘il y a un manque de partenaires masculins éligibles, éduqués et égaux’ pour les femmes diplômées, qui dépassent désormais les hommes dans la main-d’œuvre, non seulement aux États-Unis, mais dans les pays développés. Ce schéma signifie bien sûr qu’un nombre substantiel de femmes ne trouveront pas de partenaire ayant un parcours éducatif similaire. Et même celles qui ont trouvé des partenaires n’étaient pas toujours satisfaites. « Bien que la plupart des femmes de l’étude étaient des femmes très éduquées qui n’ont pas pu trouver un partenaire de statut égal, certaines des femmes étaient en fait en couple et ont essayé pendant plusieurs années, mais n’ont pas pu encourager l’autre personne, note Inhorn. D’autres femmes étaient mariées et avaient tenu bon, et ont atteint un moment décisif où elles se demandaient que faire ? »