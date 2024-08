Lecture suggérée

En un sens, il s’agit simplement d’un problème pratique. Comme il ne sera pas sûr pour elles d’être dans la rue devant mon appartement étant donné le genre de personnes qui vont être présentes, nous devons trouver d’autres arrangements en termes de qui vient et qui part, et à quelles heures. Dans une certaine mesure, il s’agit simplement d’un problème logistique. Bien pire que cela est la honte que je ressens en devoir les regarder dans les yeux et discuter du fait que des personnes anglaises blanches (comme moi) menacent de provoquer une émeute dans la rue, en raison de la haine envers des personnes comme elles.

Explorons cela.

D’un côté, mes aides-soignantes viennent tous les jours pour des tâches comme m’essuyer les fesses, vider mon urine, laver mes parties génitales, m’habiller, me nourrir, me remettre au lit pour me nettoyer quand je me suis sali, et ainsi de suite. En plus de cela, elles doivent aussi me gérer moi. Je mentirais si je disais que j’avais accepté la façon dont je dois vivre maintenant. Je suis rongé par la dépression et l’anxiété, et même si la plupart des jours je parviens à garder le contrôle, certains jours je n’y arrive tout simplement pas. Je vis dans un état permanent de frustration, ce qui signifie que je suis souvent impoli (ce que je me reproche ensuite). Au pire, j’ai des crises presque psychotiques. Comme la semaine dernière, quand j’ai commencé à me frapper la tête aussi fort que possible et à supplier le personnel de me tuer, promettant de leur donner le contenu de mes économies en échange. En d’autres termes, s’occuper de moi n’est pas une partie de plaisir.

Et pourtant, je ne les ai jamais entendues se plaindre ou s’agacer contre moi ou me montrer autre chose que de la patience et de la gentillesse. Et ce n’est pas comme si elles faisaient cela contre une grande récompense monétaire. Elles ne sont pas employées par le NHS, mais par une agence de soins privée qui obtient son financement par le biais du NHS. Je ne sais pas exactement ce que cela signifie en termes de salaires du personnel, principalement parce que j’ai trop honte de demander. Mais nous savons tous que ce n’est pas quelque chose qui suscite l’envie.

Il n’est pas non plus étrange que mon personnel de soins soit composé d’immigrants venant de pays beaucoup plus pauvres. C’est simplement la norme, comme j’ai appris au cours de l’année écoulée. En ce qui concerne les soins de base — c’est-à-dire les tâches pour lesquelles les infirmières sont trop qualifiées pour être assignées, mais qui doivent absolument être effectuées pour éviter que les gens ne meurent, pour les garder propres, pour s’assurer qu’ils mangent, et ainsi de suite — le fait est que les Anglais ne le feront tout simplement pas en nombre suffisant pour répondre aux besoins de la population autochtone. Les seules personnes prêtes à faire ce travail pénible, pour un salaire médiocre, sont celles qui viennent de pays si pauvres, avec des perspectives économiques si mauvaises, que le fait de déménager au Royaume-Uni en vaut la peine. Et maintenant qu’ils sont ici, les ‘défenseurs’ auto-proclamés de l’Angleterre leur disent qu’ils ne sont pas les bienvenus, et les menacent de violence.

Après mon accident, j’ai passé les huit premiers mois dans différents hôpitaux. Je dirais qu’environ 85 % des personnes impliquées dans mes soins — des meilleurs chirurgiens jusqu’aux agents d’entretien et au personnel de cuisine — étaient de couleur. Dans une certaine mesure, cela était biaisé par le fait que j’ai passé la plupart de mon temps à Londres. Et bon nombre de ces personnes étaient des immigrants de deuxième ou troisième génération (bien que cela soit compensé par le fait que beaucoup du personnel blanc étaient des Européens de l’Est). Pendant quatre mois après cela, j’ai dû vivre dans une maison de soins infirmiers résidentielle en attendant que des arrangements pour une vie autonome puissent être pris pour moi. L’un des membres du personnel de soins était appelé ‘la fille anglaise’. Parce qu’elle était la seule.

Alors, quand j’entends des ‘patriotes’ se plaindre de l’immigration, tout en prétendant aimer le NHS, je lève les yeux au ciel. Peut-être pourraient-ils essayer de se casser le cou, et voir ce que j’ai vu. Je pense qu’ils pourraient changer d’avis. Ce n’est pas seulement le NHS qui s’effondrerait si l’EDL avait gain de cause ; l’ensemble des soins sociaux dans ce pays se désintégrerait du jour au lendemain.