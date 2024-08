La réaffirmation de ce lien entre sécurité nationale et économie signifie que les principes fondamentaux de la politique économique ne vont pas changer. Les réformes seront mises en œuvre non pas pour changer de cap, mais pour souligner les engagements existants de l’accent du Parti sur la politique industrielle et soutenir l’investissement, plutôt que de renforcer la part de la consommation dans le revenu national.

Cela signifie-t-il qu’il n’est pas conscient des besoins du peuple chinois ou des défis économiques très sérieux auxquels il est confronté ? Le PCC souhaite certainement améliorer les conditions de vie des gens, en prêtant attention à la qualité de la croissance, sinon à la quantité, et en réduisant les inégalités, en améliorant la distribution des revenus et en apportant un certain soulagement aux coûts de santé en hausse. Il peut y avoir d’autres signes de ce que Xi a appelé la ‘prospérité commune’, tels qu’une augmentation des prestations de retraite, des réformes du système de permis de résidence hukou qui accorderaient des avantages sociaux à plus de 290 millions de travailleurs migrants chinois, et la permission pour les travailleurs migrants titulaires de permis urbains de vendre leurs droits fonciers ruraux.

Cependant, de telles initiatives, dont certaines sont déjà en place, ne sont probablement pas transformationnelles, et il est à noter qu’il n’y avait presque rien de nouveau en ce qui concerne le secteur immobilier en difficulté. Au lieu de cela, le gouvernement insiste sur le fait que la prospérité économique et spirituelle collective découlera de politiques industrielles réussies, d’entreprises nationales domestiques conformes et d’une plus grande autosuffisance.

Les dirigeants chinois veulent également améliorer l’efficacité et la gouvernance alors qu’ils continuent de développer le ‘socialisme aux caractéristiques chinoises’, dans lequel les forces et mécanismes du marché renforcent également la primauté du secteur public et des entreprises d’État. À cette fin, une proposition consiste à adopter une loi de ‘promotion du secteur privé’. Cependant, bien que cette proposition et d’autres initiatives visant à rassurer les entreprises privées et les entrepreneurs puissent être conçues pour regagner leur engagement et leur enthousiasme, le Parti ne mâche pas ses mots. Il veut renforcer les capacités organisationnelles des entreprises d’État, en insistant sur le fait de ‘développer de manière inébranlable l’économie publique’ et de s’engager totalement envers le marxisme, le PCC et ses objectifs politiques.

Comme il est clair, le PCC est déterminé à moderniser la Chine en poursuivant un ‘développement de haute qualité’. Il s’agit d’un code pour la politique industrielle, et plus précisément pour l’allocation de capitaux publics vers de nouvelles technologies et des sciences avancées, en particulier celles considérées comme essentielles pour la sécurité nationale, et définies comme des industries émergentes stratégiques, telles que l’information, la machinerie industrielle et la biotechnologie. Les entreprises d’État seront à l’avant-garde de ces efforts, tandis qu’il y aura un renforcement de l’investissement public, du financement et de ‘l’orientation’ sur les entreprises privées.

Ici, l’efficacité et la rentabilité sont des objectifs subordonnés, s’ils entrent en jeu du tout. L’objectif principal est de renforcer la capacité intérieure et de devenir moins dépendant des États-Unis et de ses alliés, et de développer une domination en science et technologie. Ce faisant, Xi pense que la Chine peut également réaliser une ambition géopolitique essentielle, à savoir diriger ce qu’il appelle la quatrième révolution industrielle, et mettre fin au rôle de leader de l’Amérique dans le système mondial.