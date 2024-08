Cette notion révolutionnaire de nationalisme comportait des problèmes intrinsèques. D’une part, presque toutes les soi-disant nations étaient ethniquement hybrides, à quelques exceptions comme la Chine ; dès lors, pourquoi chaque groupe ethnique ne devrait-il pas avoir son propre État ? D’autre part, les nations de l’époque étaient largement façonnées par l’impérialisme et le colonialisme. Les puissances impérialistes ont joué un rôle crucial dans le tracé des frontières, souvent selon leurs propres intérêts matériels. Le nationalisme révolutionnaire n’était-il pas alors un reflet inversé de son antagoniste ? Quoi qu’il en soit, par quelle logique mystique le fait d’être tibétain ou péruvien vous conférait-il automatiquement le droit à votre propre État politique? Il est vrai qu’il y avait des formes de soi-disant nationalisme civique pour lesquelles être péruvien signifiait simplement être citoyen du Pérou, indépendamment de son origine ethnique, et cela devait être la fondation sur laquelle la plupart des nations étaient construites ; mais le désir romantique d’affirmer une identité distincte, une unicité, et une possible supériorité en tant que peuple n’a jamais perdu de son influence. Ce sentiment continue de se manifester aujourd’hui, comme en témoignent les récentes manifestations dans les rues de Grande-Bretagne.

Certains nationalistes se remémorent avec nostalgie une utopie antérieure à l’arrivée des colonisateurs. Au XVIIIe siècle, des érudits irlandais patriotes affirmaient que l’irlandais avait peut-être été la langue parlée dans le jardin d’Éden. Toutefois, il est important de ne pas se laisser séduire par cet élan nostalgique. Le nationalisme est une idéologie résolument moderne, datant d’environ deux siècles et demi. C’est à cette époque que l’Europe a été bouleversée par l’idée nouvelle que pour être une nation, il fallait posséder un État politique propre. L Les êtres humains (qui n’incluaient pas, à cette fin, les femmes) avaient le droit à l’autodétermination non seulement en tant que personnes mais en tant que peuples. Un trait d’union crucial a ainsi été inséré entre ‘nation’ et ‘État’, donnant naissance à un phénomène entièrement nouveau.

Le nationalisme a été décrit comme l’idée politiques les plus contradictoire de toutes. Il peut conduire aux atrocités, comme les chambres à gaz, mais aussi libérer des peuples des puissances impériales oppressives. Pour chaque figure comme Franco ou Modi, il y a un George Washington ou un Mahatma Gandhi. Le nationalisme peut préserver des cultures et des langues menacées d’extinction, tout en revendiquant leur suprématie sur d’autres. En tant que mouvement révolutionnaire le plus réussi de l’ère moderne, il a permis à des nations jusque-là ignorées de faire leur entrée sur la scène mondiale, mais il peut également se transformer en une forme d’introversion spirituelle qui pousse les nations à se replier sur elles-mêmes.

Dans une perspective historique plus lointaine, les émeutes de cet été en Grande-Bretagne peuvent être vues comme le résultat d’une classe ouvrière ayant trop bien absorbé la propagande de ses élites sociales. Pour qu’un monde d’empires et de dynasties cède la place à celui des États-nations souverains, une transformation culturelle profonde était nécessaire. Les individus, qui se voyaient autrefois comme des locataires sous un seigneur féodal ou des serviteurs loyaux de la monarchie, devaient apprendre à se concevoir comme citoyens français, britanniques ou portugais. Cette transition impliquait un remodelage et une réorientation de leurs identités. En Grande-Bretagne, malgré les disparités de richesse et de statut, il existait un lien commun : la britannicité, qui semblait rendre ces divisions secondaires. Les riches et les pauvres pouvaient mettre de côté leurs différends pour se rassembler contre un ennemi extérieur. Cela, il va sans dire, pouvait s’avérer très pratique pour les riches. Toutes les classes sociales pouvaient se rassembler contre un ennemi commun, et en Grande-Bretagne, les Français et les Irlandais ont souvent joué ce rôle d’ennemi. Un autre élément crucial pour le sentiment d’identité nationale partagé était le protestantisme, qui était notablement absent en France et en Irlande.

Le problème réside dans le fait que cette forte identité nationale, qui autrefois répondait suffisamment aux besoins du capitalisme mercantile et industriel, peine désormais à le faire dans les conditions actuelles. Le capitalisme est devenu un phénomène mondial, et avec lui, le marché du travail. Si l’unité nationale reste politiquement et culturellement essentielle, elle est de plus en plus déconnectée du marché mondial contemporain. La culture et l’économie n’évoluent pas de manière synchronisée. Cela, bien sûr, est souvent le cas, puisque la culture change généralement avec une lenteur glaciaire tandis que l’économie peut évoluer en un instant. Cependant, cette discordance a été accentuée par la transition du capitalisme national au capitalisme transnational. Les travailleurs dont la mentalité a été façonnée par des siècles d’allégeance au roi et au pays sont maintenant implicitement invités à reconnaître le grand mensonge du nationalisme : le fait qu’il n’y a pas de lien organique entre un groupe ethnique et un territoire spécifique, qu’aucun lopin de terre n’appartient par droit divin ou naturel à ceux qui parlent une langue particulière ou ont une certaine couleur de peau. Le pays n’a jamais été votre propriété exclusive à revendiquer. Les immigrants ne vous ont pas volé ce qui n’a jamais été votre possession. Il n’existe pas de valeurs exclusivement britanniques que les étrangers ne peuvent ou ne veuillent pas partager. Un fantasme vous a été vendu par un État national dont les intérêts étaient de vous faire acheter cette illusion, alors même que sa nature a évolué pendant que vous êtes resté figé dans vos anciennes croyances.

Ce que vous

ne pouvez pas accepter, c’est que le capitalisme transnational ne se soucie ni

de la culture, ni de la couleur de peau, ni de la langue parlée dans le jardin

d’Éden tant qu’il a quelqu’un à exploiter pour en tirer un profit. Il est aussi

progressiste à sa manière qu’un éditorial du Guardian. Ce système est le

plus libéral qui soit, prêt à accueillir les Malaisiens au Danemark et les

Danois en Malaisie si cela sert ses objectifs économiques. Aucun mode de

production n’a été plus indifférent à la culture. Contrairement à certains de

ceux qui vivent sous son règne, il est largement indifférent aux questions

d’identité, y compris l’identité nationale ou ethnique, puisque l’identité est

une camisole de force qui vous empêche d’être mobile et adaptable. Seuls les

adolescents s’obsèdent sur qui ils sont. Il n’y a plus de natifs ; au lieu de

cela, tout le monde est un expatrié, dont certains s’accrochent à l’illusion

d’un pays monoculturel qui a disparu il y a des décennies mais qu’ils aiment

encore considérer comme chez eux.