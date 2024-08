‘L’hôtelière est considérée comme une énigme dans le monde immobilier britannique ; les rivaux affirment ne jamais l’avoir rencontrée et ne connaître personne d’autre qui l’ait fait.’

Ces fermetures récentes ne sont pas la seule raison de se demander ce qui se passe exactement à l’intérieur de l’empire Langsam. L’été dernier, le Royal Albion, un hôtel Britannia sur le front de mer de Brighton, a pris feu. C’était le dernier d’une série d’incendies dans les locaux du groupe. Un hôtel Britannia à Aberdeen a brûlé en 2016. Six ans plus tard, il y a eu des incendies dans d’autres sites à Torquay et Manchester. Il n’y a aucune suggestion que ces incendies étaient délibérés, mais Which? a questionné la qualité des extincteurs, des portes coupe-feu et d’autres procédures de sécurité sur le domaine Britannia.

Ensuite, il y a des inquiétudes concernant l’avenir des lucratifs contrats du ministère de l’Intérieur. L’année dernière, on a révélé le coût pour le contribuable de loger des demandeurs d’asile dans des hôtels comme s’élevant à 8,3 millions de livres par jour. Bien qu’il n’y ait peut-être pas de fin à la crise des migrants en Grande-Bretagne, le Parti travailliste a promis de mettre fin à l’utilisation des hôtels pour les demandeurs d’asile. Cela ne peut guère être une bonne nouvelle pour les finances de Britannia. L’état des bâtiments de Britannia pourrait-il suggérer que le groupe de Langsam est déjà en difficulté ?

***

Lorsque je pénètre à l’intérieur du Grand Hôtel de Scarborough, j’assiste à un triste choc entre le majestueux et le kitsch. En l’honneur des Championnats d’Europe de football, des guirlandes aux thèmes de drapeaux ont été accrochées au-dessus de l’escalier central en feuille d’or. Sous les arches classiques du hall central et les photographies sépia encadrées de l’âge d’or de l’hôtel, je trouve un mur de machines à sous et une table de billard. Il y a le bruit d’une table de hockey sur coussins d’air et des distributeurs automatiques de Coca. Les jeunes clients peuvent insérer des pièces d’une livre sterling dans « Toy Tower » pour mettre la main sur des peluches fluorescentes. Oui, ce bâtiment classé Grade II* ressemble maintenant à l’image que j’ai d’une salle de jeux.

L’Adelphi est l’hôtel suivant sur ma liste des joyaux ternis de Britannia. Construit en pierre de Portland et orné de colonnes ioniques en retrait, cet imposant édifice au centre de Liverpool est entre les mains de Langsam depuis plus de 40 ans. Voici un autre bâtiment débordant d’histoire : les invités au fil des décennies ont inclus Frank Sinatra, Bob Dylan et David Bowie. La chanteuse Cilla Black, née à Liverpool, y a tenu sa réception de mariage.

Lorsque j’atteins l’entrée de l’Adelphi, je suis accueilli par un grand panneau en contreplaqué qui recouvre la porte tournante art déco. « Veuillez faire attention, maintenance essentielle en cours, » explique un panneau.

Une promenade autour du rez-de-chaussée de l’hôtel donne l’impression de plonger dans les années trente : il y a des sols en marbre, des palmiers, des lustres et un plafond en vitrail. Il n’est pas surprenant que des scènes de la saga de gangsters de la BBC Peaky Blinders aient été filmées ici. Pourtant, les signes de la restrictions budgétaires sont partout. La piscine et la salle de sport du sous-sol sont fermées depuis plus de cinq ans. Parfois, il n’y a personne derrière le bureau de la réception ; il semble que tout le monde puisse entrer et sortir à sa guise.