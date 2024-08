À cette époque, tout comme aujourd’hui, les accusations de corruption faisaient partie du jeu électoral. Elles se seraient bientôt dissipées si ce n’était les efforts d’un homme dont le nom est presque entièrement tombé dans l’oubli de l’histoire — mais qui pourrait être plus responsable que tout autre citoyen du règne de huit ans d’Andrew Jackson. Après l’élection de 1824, Duff Green devint rédacteur en chef de The United States Telegraph et consacra les quatre années suivantes à attaquer l’administration Adams pour ‘marchandages, intrigues et corruption’ — les mêmes insinuations qui circulent parmi les trolls des réseaux sociaux Gab, Parler, Truth Social et X à la suite du retrait de Biden de la course, et du coup d’État sans effusion de sang de Kamala.

Le ‘marché véreux’ existe donc depuis plus de 200 ans et n’a pas encore abouti. En effet, le récit actuel entrera bientôt dans sa deuxième phase — à savoir, la phase de litige. Charles Spies, le porte-flingue du Comité national républicain, a récemment déposé une plainte auprès de la Commission électorale fédérale accusant Biden et Harris de violation des lois sur le financement des campagnes en transférant les fonds de campagne de Biden à Harris. L’affaire pourrait finir entre les mains de ce cabinet d’avocats de droite bien connu, c’est-à-dire la Cour suprême. Rien de nouveau ici non plus, car à la fin du deuxième mandat de Jackson, il avait tenu à augmenter le nombre de juges de la Cour suprême de six à huit — en ajoutant deux des siens, juste au cas où.

Quant au journaliste préféré de Jackson, Duff Green a continué joyeusement à s’engager toujours plus loin sur la voie de la conspiration, devenant l’un des premiers à articuler la désormais tristement célèbre ‘Grande théorie du remplacement’, ciblant des hordes de mauvais immigrants d’Irlande et d’Italie dont les ‘votes catholiques importés’ promouvraient l’agenda anti-esclavagiste du Nord. Sa carrière a atteint un triste pic lors d’une promenade l’après-midi où il a été pris au dépourvu par un membre du Congrès de Caroline du Sud nommé James Blair, drogué à l’opium, probablement offensé par l’un des nombreux éditoriaux vicieux de Green. Blair a battu le journaliste avec sa canne sur le trottoir, l’a poussé dans le caniveau, puis lui a sauté dessus, lui cassant le bras, la clavicule et quelques côtes. (Information importante : le représentant James Blair pesait 160 kilos.)

L’absurdité sauvage de la vie de Green se reflète aussi dans la manière dont Andrew Jackson est mort. Son seul regret dans la vie, a-t-il déclaré sur son lit de mort : ‘Je n’ai pas tiré sur Henry Clay.’ Voici un homme qui a incarné l’esprit abusif de la politique américaine du XIXe siècle qui perdure encore aujourd’hui. Des universitaires de Bernard Bailyn à Richard Hofstadter ont retracé l’histoire de l’Amérique de l’hystérie et des fausses accusations des pamphlétaires qui ont alimenté les flammes du patriotisme dans les années précédant 1776 aux lois anti-immigration et anti-presse de l’administration Adams, et bien au-delà. Ils ont conclu que la paranoïa était un élément essentiel du ferment révolutionnaire de l’Amérique — et au-delà.

Tout cela pour dire que les accusations de MAGA d’un ‘marché véreux’ servent un but pragmatique : le jujitsu politique de détourner l’attention du parti des émeutiers du 6 janvier 2021 mené par un personnage impliqué dans plus de 4 000 affaires judiciaires devant les tribunaux fédéraux et d’État des États-Unis — des litiges fiscaux aux poursuites en diffamation personnelle en passant par les abus sexuels. Sans oublier pour avoir caché des documents top secrets dans les salles de bains dorées de Mar-A-Lago. Un homme dont le gendre a conclu un accord de 2 milliards de dollars avec les Saoudiens. Rien à voir, circulez.

Bien sûr, si les accusations de corruption ne nuisent pas à Harris, il y a toujours sa race et son sexe. Mais voici le hic : les attaques contre Harris n’ont pas encore abouti. Peut-être qu’après de longs siècles, une noix de coco étrange et sans précédent tombera du ciel – et Kamala et ses légions annonceront un nouvel âge dans la politique américaine.