Mais l’intérêt des États-Unis à soutenir des forces anti-communistes dans le monde a fait plus que donner un coup de pouce aux grandes entreprises au Japon. Cela a fini par créer un espace dans la politique japonaise d’après-guerre pour des figures de la guerre qui auraient autrement vécu leurs jours dans une retraite tranquille (ou, dans certains cas, en prison). Les bureaucrates gouvernementaux ont réussi à conserver leurs emplois parce que les autorités d’occupation les considéraient comme essentiels à la gestion du Japon d’après-guerre : des figures de haut rang n’étaient tenues que de passer un test d’aptitude à exercer des fonctions publiques — surnommé le ‘Paradise Exam‘ parce qu’un temps illimité était accordé pour son achèvement, accompagné de thé et de cigarettes. Même le tristement célèbre ultranationaliste et gangster Kodama Yoshio a gagné un second acte. Il avait travaillé comme intermédiaire en Chine et en Mandchourie pendant la guerre, accumulant une fortune de plusieurs millions de dollars en dirigeant un réseau fournissant des renseignements et des matières premières comme le radium et le nickel pour des clients, y compris la Marine impériale japonaise. Emprisonné en 1946, il a été libéré deux ans plus tard lorsque les agences de renseignement américaines ont réalisé à quel point ses compétences et ses contacts pouvaient être précieux.

Pourquoi les premiers ministres japonais d’après-guerre ont-ils tant de mal à s’accrocher au pouvoir ? L’une des principales raisons est l’échec du Japon, depuis la fin de l’occupation américaine (1945–52), à devenir une véritable démocratie multipartite. Les premières années de l’occupation ont aidé à restaurer la démocratie au Japon après des années de militarisme. De nouveaux partis se sont formés et les femmes ont voté pour la première fois. Mais un bon score des socialistes et des communistes japonais inquiétait ceux aux États-Unis qui espéraient transformer le Japon en un partenaire commercial rentable et un allié fiable pendant la guerre froide. Le succès de la gauche préoccupait également les entreprises japonaises, dont beaucoup ont apporté leur soutien à de nouveaux partis conservateurs tels que le Nihon Jiyūtō (Parti libéral du Japon) et à la fusion de conservateurs en 1955 qui a créé le Parti libéral-démocrate (PLD) d’aujourd’hui.

Kodama était un homme qui aimait planifier à l’avance. Avant son arrestation, il a remis une partie de sa richesse en diamants et en platine à un ami du Parti libéral du Japon, s’achetant ainsi une place dans le conservatisme d’après-guerre. Ensuite, pendant son séjour en prison, il a passé du temps avec Kishi Nobusuke, le bureaucrate le plus haut placé en Mandchourie occupée par le Japon, et Tanaka Kakuei, un homme politique prometteur qui avait été surpris en train de demander des pots-de-vin. Les deux hommes étaient de futurs premiers ministres du Japon et tous deux allaient bénéficier des connexions souterraines de Kodama. Une fois sorti de prison, Kodama a joué un rôle en coulisses, avec la CIA, dans le lancement du PLD. Kishi a rejoint le parti après que ses propres soutiens américains ont aidé à obtenir sa libération de prison. Il est devenu premier ministre en 1957 et a accueilli Tanaka dans son premier poste au Cabinet la même année. Le prix d’admission était un sac à dos rempli de trois millions de yens en espèces. Trois ans plus tard, lorsque Kishi s’est retrouvé face à des troubles populaires concernant le renouvellement du traité de sécurité controversé du Japon avec les États-Unis, Kodama a rassemblé des hommes violents pour attaquer et intimider les foules de manifestants.

Le côté positif des connexions du PLD avec les grandes entreprises, les fonctionnaires et les alliés aux États-Unis était que le parti a pu coordonner un retour remarquable à la prospérité pour le Japon au cours des années 60 et 70. Mais cela a en soi causé des problèmes. Le PLD en est venu à dominer la politique japonaise si complètement — il n’a que rarement été hors du pouvoir de 1955 à nos jours — que les débats politiques les plus importants avaient tendance à avoir lieu non pas entre des partis politiques rivaux avec un fort soutien de base, mais entre des factions au sein du PLD dont l’influence était fondée sur la politique de clientélisme. Tanaka Kakuei est devenu peut-être le plus grand joueur de ce jeu. On ne peut nier ses réalisations en fonction, notamment une visite de construction de ponts à Mao Zedong à Pékin — les deux hommes partageaient des racines rustiques et se liaient autour de discussions sur le bouddhisme, le confucianisme et l’encens. Mais les Japonais ont été choqués par les révélations selon lesquelles Tanaka était impliqué dans des pots-de-vin de la part du fabricant américain d’aéronautique Lockheed pour persuader All Nippon Airways et l’agence de défense du Japon de choisir ses avions plutôt que ceux de ses concurrents. Et qui a aidé en coulisses à déplacer les cartons remplis d’argent de Lockheed ? Kodama Yoshio.

Tanaka a été contraint de démissionner en 1974, mais cela n’a pas marqué la fin de sa carrière politique. Dans le système japonais, les personnes les plus puissantes opèrent souvent dans l’ombre, comme le faisait maintenant Tanaka. Il a continué à diriger efficacement le Japon depuis un manoir somptueux à Tokyo, rencontrant de nouveaux membres aspirants de sa faction LDP et distribuant des ‘balles’ : des paquets de billets de banque soigneusement emballés d’une valeur de 100 millions de yens chacun, enveloppés discrètement dans un tissu japonais traditionnel. Son protégé Kanemaru Shin travaillait de la même manière, jusqu’à ce qu’il soit écarté de son poste senior au LDP en 1992 après avoir été impliqué dans un scandale de corruption impliquant une société de livraison et le groupe yakuza Inagawa-kai. Une perquisition dans l’appartement de Kanemaru à Tokyo a révélé 50 millions de dollars en espèces, obligations et lingots d’or, cachés dans des armoires et des tiroirs de bureau. Kanemaru — surnommé ‘Le Don’ — est mort avant que la justice puisse être rendue, mais pas avant d’avoir partagé un dernier mot avec un public japonais étonné et indigné. « Ma philosophie politique, a-t-il déclaré, est d’avoir une certaine appréciation pour une personne qui sauve un enfant se noyant dans une rivière, même si cette personne appartient à un syndicat du crime. »