Lorsque même un examen indépendant de la lutte antiterroriste britannique a identifié un certain biais institutionnel en faveur des islamistes et contre les droitiers, il n’est pas totalement déraisonnable pour ces derniers de ressentir une certaine inquiétude face à de nouvelles mesures qui pourraient être utilisées pour les cibler. Et pourtant, pris en lui-même, la proposition de la ministre de l’Intérieur n’est pas déraisonnable non plus. La sous-culture à laquelle elle fait référence existe vraiment et peut être désagréable. Les déclarations de Cooper clarifient que l’ajout de ‘misogynie extrême’ à une liste qui comprend déjà des objectifs islamistes, d’extrême droite, des droits des animaux, environnementaux et liés à l’Irlande du Nord vise à combler des ‘lacunes dans le système actuel’. Et comme elle le précise, le vide spécifique qu’elle a en tête est la sous-culture associée aux jeunes hommes ‘incel’ ou ‘célibataires involontaires’.

Est-ce vraiment de l’extrémisme ? Être simplement désobligeant à propos des ‘foids‘ sur internet ne fait sûrement pas de quelqu’un un extrémiste ? Dans la plupart des cas, non, cela ne le fait pas ; mais cette culture semble parfois influencer ou aider à inspirer des atrocités dans le monde réel. Le premier cas documenté de ce type a eu lieu en 2014, lorsque Elliot Rodger, âgé de 22 ans, a mené une série de meurtres en Californie, tuant plusieurs de ses colocataires avant de tirer sur trois femmes devant une maison de sororité, puis de se suicider. Il a laissé derrière lui un long manifeste décrivant sa jeunesse solitaire, son ressentiment envers les femmes et son envie de tous ceux qui parvenaient à avoir des relations sexuelles.

Rodger n’était pas unique. Il a inspiré trois séries de meurtres en 2018, ainsi qu’une fusillade dans un centre commercial américain et une attaque à la machette dans un salon de massage canadien en 2020 ; il y a eu d’autres meurtres apparemment associés à l’idéologie ‘incel’, y compris la fusillade de Plymouth en 2021 au Royaume-Uni, où Jake Davison, âgé de 22 ans, a tué cinq personnes et en a blessé deux autres avant de se suicider. Il est donc clair que parfois, les adeptes de cette idéologie font plus que simplement poster des mots méchants sur internet. Il est sensé pour le gouvernement de garder un œil sur une idéologie manifestement associée à la violence dans le monde réel, tout comme ils pourraient le faire pour les islamistes qui s’intéressent un peu trop aux explosifs, ou pour les fanatiques des droits des animaux qui appellent à l’assassinat de scientifiques.

Et pourtant, si l’islamisme continue de revenir dans les objections à la proposition, c’est parce qu’il sert de raccourci pour un croisement entre la question émotive de la sécurité des femmes et la politique migratoire, de différence culturelle, d’intégration et de police au Royaume-Uni. On peut soutenir que c’est largement ce même croisement qui a contribué à déclencher les récentes perturbations de l’ordre public qui ont incité à l’examen de Cooper. Et une des implications de cela est que, à moins que notre nouvelle ministre de l’Intérieur ne soit exceptionnellement scrupuleuse en matière d’impartialité, se concentrer sur une répression de la ‘misogynie extrême’ uniquement sur les ‘incels’ risque non seulement de distribuer de manière inégale les mesures de lutte contre l’extrémisme, ou de rendre la justice sur plusieurs niveaux, mais — par omission — de mettre activement en danger les femmes et les filles britanniques de toutes cultures et ethnies.

Car la réalité est que le type ‘incel’ de ‘misogynie extrême’ ne se lit vraiment comme ‘extrême’ qu’en rapport avec les normes égalitaires occidentales. Il n’est pas difficile, par exemple, de trouver des articles progressistes déplorant les attitudes misogynes envers les femmes endémiques en Afghanistan. Ce sont, en effet, les attitudes que les efforts infructueux de changement de régime de l’Occident ont dépensé des trillions à essayer de modifier, sans grand succès : des centaines de cas de féminicide ont été documentés depuis la prise de pouvoir des talibans, et cela est considéré comme étant seulement la partie émergée de l’iceberg. Assurément, aucun Occidental ne tenterait sérieusement d’arguer que les attitudes normatives afghanes envers les femmes sont différentes de celles en Grande-Bretagne — sans parler de revendiquer une équivalence morale entre les deux cultures en ce qui concerne la sécurité, la liberté et les droits des femmes.

De même, il existe de nombreux rapports de l’ONU et des articles du Guardian sur la ‘violence basée sur le genre’ dans des lieux tels que l’Inde et le Pakistan, où des pratiques extrêmement misogynes telles que le mariage d’enfants, le viol en groupe, ‘les meurtres d’honneur’, ou la disfiguration délibérée des femmes par des attaques à l’acide sont désespérément courantes et déclenchent souvent de grandes et furieuses manifestations. Au moment de l’écriture, par exemple, les médecins en Inde sont en grève suite au horrible viol en groupe et au meurtre de la Dr Moumita Debnath alors qu’elle était de service dans un hôpital de Kolkata.