Par

définition, cette solution contredit le principe fondamental du mouvement

sioniste, tel qu’articulé par Theodor

Herzl, et plus tard repris par Ze’ev Jabotinsky et David Ben Gourion :

l’essence d’une nation où les Juifs disposent de droits spéciaux. La vision

d’un État unique dans lequel Juifs et Palestiniens jouiraient de droits égaux

séduit particulièrement la gauche politique, mais elle est vouée à rester

théorique. Elle ne sera jamais acceptée par les partis religieux d’extrême

droite, représentés dans l’actuel gouvernement de coalition israélien par

Itamar Ben Gvir, leader du parti Otzma Yehudit et ministre de la Sécurité

nationale depuis 2022, et Bezalel Smotrich, chef du Parti sioniste religieux et

ministre des Finances, également depuis 2022. Elle est également rejetée par

les partis de droite laïque, tels que le Likoud du Premier ministre Binyamin

Netanyahu ou le Yisrael Beiteinu d’Avigdor Liberman.

Le modèle d’un État unique ne bénéficie pas non

plus d’un large soutien public. Un sondage

réalisé en décembre 2022 par le Centre palestinien pour la politique et la

recherche d’enquête, en collaboration avec le Programme international de

résolution des conflits et de médiation de l’Université de Tel Aviv, a révélé

que seulement 20 % de la population israélienne approuvait l’idée d’un État

démocratique unique. Le soutien n’était pas beaucoup plus élevé parmi les

Palestiniens, avec seulement 23 % en faveur. La trajectoire de la politique

israélienne vers la droite ces dernières années, ainsi que la profonde méfiance

engendrée par les attaques du Hamas du 7 octobre, réduiront encore l’attrait de

cette solution dans les deux communautés.

Si la solution d’un État unique n’a aucune chance, serait-il possible de ressusciter la version à deux États ? Non — et pour plusieurs raisons.

Il y a tout d’abord la tâche redoutable de transformer la configuration géographique et politique actuelle de la Cisjordanie en un État palestinien qui mérite ce nom. Le territoire est parsemé de 146 colonies abritant 700 000 personnes (dont 229 000 vivent à Jérusalem-Est) ainsi que 191 ‘avant-postes’ peuplés par 20 000 autres. À cela s’ajoute la barrière de sécurité construite à l’est de la ligne verte, les routes réservées aux Israéliens, les frontières élargies de Jérusalem-Est, et les ‘zones de tir‘ de l’IDF qui englobent plus de la moitié de la vallée du Jourdain et du littoral de la mer Morte. Aucun de ces obstacles ne sera facilement balayé, surtout depuis que les partis religieux d’extrême droite de la coalition au pouvoir en Israël ont fait de l’expansion des colonies une priorité. Jusqu’à présent cette année, 5 852 acres en Cisjordanie, y compris la vallée du Jourdain, ont été déclarées terres de l’État, bien plus que dans n’importe quelle année précédente, les rendant ainsi des sites pour de futures colonies et d’autres projets de construction. Et rien qu’en 2023, le nombre de colons a augmenté de 15 % au cours des cinq dernières années et de presque 3 % rien que l’année dernière.

En partie à cause de cela, la méfiance déjà profonde entre Israéliens et Palestiniens s’est intensifiée à cause de la guerre de Gaza et des événements en Cisjordanie : les expulsions, la destruction et les saisies de maisons et de terres agricoles, tortures persistantes des prisonniers palestiniens (beaucoup détenus sans être accusés ou jugés) et, alors que l’Armée regarde, des attaques de colons armés contre des Palestiniens. Au cours de la dernière décennie, l’U.N. a enregistré 3 372 actes de violence de la part des colons de Cisjordanie ; et la fréquence a augmenté : entre le 7 octobre et début mai, il y a eu près de 800 incidents.

Un exemple

récent de la frénésie des colons s’est déroulé dans la ville de Huwara, où

une foule de colons a déchaîné une vague de destruction pour venger la

fusillade de deux frères juifs par un Palestinien. Les assaillants ont incendié

des maisons, des commerces et des véhicules, laissant une personne morte et des

centaines d’autres blessées. Les forces de sécurité israéliennes ont accompagné

les attaquants sans

intervenir pour stopper la violence, que le général de brigade Yehuda Fox,

chef du Commandement central de l’IDF (qui couvre la Cisjordanie), a qualifiée

de ‘pogrom’, affirmant qu’elle avait profané les valeurs du judaïsme. En

revanche, le ministre des Finances Smotrich a appelé à ‘effacer‘

Huwara. Cette loi du plus fort ne peut cependant pas être imputée uniquement à

des individus comme Ben Gvir ; elle reflète une réalité plus profonde — la

composition changeante de l’armée israélienne. Selon Yehuda

Shaul, ancien soldat de l’IDF et cofondateur de l’organisation de recherche

Ofek (Le Centre israélien pour les affaires publiques) et de Breaking the

Silence, une association de vétérans de l’IDF qui dénonce les abus contre les

Palestiniens, la violence des colons a augmenté ces dernières années en raison

de la montée en puissance des nationalistes-religieux dans le ‘corps des officiers

cadets’ de l’infanterie liée aux colonies, leur proportion étant passée de

moins de 3 % en 1995 à 40 % en 2015 — bien plus que leur part dans la

population israélienne