Il est donc assez ironique que la preuve réelle d’une ‘secte Trump’, du moins en quelque sorte, commence lentement à refaire surface maintenant, à un moment où cela n’a tout simplement plus d’importance. Aujourd’hui, les États-Unis ont tellement de problèmes — avec d’autres en ligne de mire — que discuter des anecdotes peu reluisantes de la vie de Trump ne suscite guère de réaction. Mais même ainsi, une petite guerre civile interne entre ses partisans en ligne pourrait valoir la peine d’être examinée, pour la simple raison que cela révèle que Trump pourrait ne plus être tout ce qu’il était. En fin de compte, les mythes de son invincibilité politique pourraient bien se révéler être juste des mythes.

Depuis très longtemps maintenant, les analyses sur la chance de Donald Trump se sont largement concentrées sur sa capacité inégalée à survivre politiquement. Bien que les tentatives de l’emprisonner ou de le marginaliser semblent être tombées aux oubliettes ces derniers temps, ce n’était pas vraiment il y a si longtemps que le débat politique tournait plus ou moins autour de l’étrange invincibilité de ‘Teflon Don’. Aucun scandale, aucun procès, aucun coup interne ne semblait pouvoir entraver sa marche, et de nombreux commentateurs ont trouvé des raisons de maudire la prétendue ‘secte’ lobotomisée qui s’était formé autour de lui : pour quelle autre raison tant de gens soutiendraient-ils l’homme ? L’idée que les gens en 2016 ou même en 2020 écoutaient simplement ce que l’homme avait à dire, évaluaient son programme politique, et aimaient réellement ce qu’ils voyaient et entendaient ne traversait généralement l’esprit de personne.

Il s’en est suivi une explosion de haine et de rage, un exemple parfait d’une ‘cancellation’ de la gauche, sauf qu’elle venait de la droite. Les gens se sont mis à dénoncer Rittenhouse comme un traître de bas étage, un Judas en chair et en os, coupable de trahir Trump. Ils ne se sont pas arrêtés là : ils se sont moqués de son apparence, de son poids, ont laissé entendre qu’il aurait été préférable que Rittenhouse ait effectivement été abattu cette nuit-là à Kenosha, et que personne ne devrait jamais l’écouter. Rittenhouse, qui était probablement assez choqué par une telle véhémence, a rapidement publié une lettre d’excuses, dans laquelle il a dûment dénoncé tout ce qu’il venait de dire et a promis d’être un bon garçon et de voter pour Trump.

L’idée qu’un électeur doit loyauté à un politicien (et devrait donc simplement se taire si le politicien est faible sur les questions qui préoccupent l’électeur) est étrange dans une démocratie électorale. Mais la modération de la critique de Rittenhouse — que Trump avait été faible sur le Deuxième Amendement — ainsi que la férocité de la colère dirigée contre lui témoignent de quelque chose de assez significatif : cela révèle un sentiment croissant de faiblesse et de panique du côté de la droite américaine.

L’énergie de 2016 est pour la plupart disparue à ce stade ; beaucoup de gens que je connais qui étaient assez pro-Trump il y a huit ans ont maintenant pour la plupart décroché. Et ce n’est pas exactement un grand mystère pourquoi : bon nombre des intervenants à la Convention nationale républicaine étaient clivants, c’est le moins que l’on puisse dire, et en général il y a juste un sentiment que Trump est plus âgé et plus lent à 78 ans qu’il ne l’était à 70 ans. Plus problématique encore, le penchant de Trump pour s’entourer de personnes qui sapent ce qu’il fait — ou du moins sapent ce que de nombreux électeurs pensent que Trump devrait faire — ne semble pas s’être amélioré au fil des ans.