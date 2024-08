Kamala Harris peut être considérée comme la successeur électorale en chair et en os de Julia et Linda. Sans enfants, elle est restée célibataire tout au long de sa carrière professionnelle jusqu’à il y a une décennie, lorsqu’à 49 ans, elle a épousé un avocat nommé Doug Emhoff tout en préparant sa candidature au Sénat américain.

Le profil démographique et l’attrait électoral de Harris sont donc, sans doute, assez différents de la dernière femme que le Parti démocrate a nommée pour affronter Trump. Pour tous ceux qui ont ridiculisé le mariage de Bill et Hillary Clinton comme un accord commercial, il est difficile de remettre en question la réalité qu’Hillary Clinton était une féministe classique des années 70 qui prenait très au sérieux l’idée de tout avoir : elle est restée mariée à son amour de fac pendant près d’un demi-siècle à travers des hauts et des bas très publics tout en élevant un enfant et en jouissant d’une carrière publique notable. En revanche, Harris a d’abord attiré l’attention publique en tant que maîtresse du flamboyant maire de San Francisco, Willie Brown, un homme marié de plus du double de son âge qui l’a récompensée par une voiture coûteuse et un poste public — une relation qui est devenue à son tour un tremplin vers d’autres emplois publics. Julia et Linda, prenez note.

La vie et la carrière de Harris sont donc clairement représentatives d’un changement démographique qui refaçonne le Parti démocrate et la société américaine dans son ensemble. Un pourcentage étonnant de 22 % des femmes âgées de 40 ans ou plus en Amérique n’ont jamais été mariées, ce qui est le pourcentage le plus élevé depuis que des données ont été collectées en 1900. L’augmentation de ces chiffres est à la fois récente et frappante. Tout au long des années 60, 70 et 80, le pourcentage de femmes américaines qui restaient célibataires à 40 ans, comme Harris, était resté constant autour de 6 %. Le pourcentage de femmes noires qui n’ont jamais été mariées à 40 ans est nettement plus élevé, se situant autour de 46 %. La grande majorité de ces femmes votent pour les démocrates.

Les urnes ne sont guère le seul endroit où cette nouvelle catégorie démographique fait sentir ses préférences uniques. Les BOTS ont exigé et reçu non seulement les subventions gouvernementales ciblées sur les femmes, les programmes éducatifs et d’emploi, et les filets de sécurité sociale qui ont bénéficié à Julia et Linda et à leur progéniture singulière, mais aussi un ensemble beaucoup plus large de mesures d’ingénierie sociale qui redéfinissent fondamentalement les mœurs américaines. Depuis les années 90, les jeunes femmes américaines ont été positionnées comme les principales bénéficiaires des codes de discours et de conduite néo-victoriens qui ont fondamentalement transformé le comportement des hommes et des femmes, des salles de classe aux lieux de travail en passant par les bars.

Les BOTS sont également les principaux bénéficiaires des programmes gouvernementaux d’action affirmative en matière d’éducation et d’embauche. En fait, au cours des 60 dernières années, depuis l’introduction des programmes des droits civiques pour réduire la discrimination raciale et de genre dans l’enseignement supérieur, les femmes ont dépassé les hommes en obtenant des diplômes de quatre ans, tandis que les étudiants noirs et latinos restent sous-représentés.

Mais ces efforts ont-ils rendu les BOTS heureux ? La réponse, selon les jeunes femmes, est non. En fait, le groupe démographique qui a été le plus socialisé aux valeurs progressistes fondamentales et qui semblerait bénéficier le plus directement de l’intervention bureaucratique dans leur vie est également le groupe le plus triste d’Amérique. Le chiffre est frappant : 56 % des femmes libérales américaines âgées de 18 à 29 ans ont été diagnostiquées d’un problème de santé mentale (le pourcentage pour les femmes conservatrices est de 21 %).