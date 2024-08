N’étant pas aidé par ses tentatives maladroites de se faire passer pour un d’homme d’État, Vance a été pris au piège par de vieux commentaires, comme lorsqu’il plaisantait sur les ‘femmes au foyer à chats et sans enfants’ qui dirigent les démocrates. Ce qui semblait à l’époque une attaque audacieuse pour les fans de Fox News apparaît maintenant au monde entier comme une tentative inutilement méchante et agressive de semer la division. L’incident résume le problème général de relations publiques de la chambre d’écho conservatrice populaire, qui a pendant des années glorifié la puérilité transgressive et le radicalisme imprégné d’ironie comme contrepoids aux piétés austères de la gauche — mais qui passe désormais comme étrange aux yeux des gens normaux qui ne sont pas dans le coup.

Une grande partie de la force de cette nouvelle insulte de ‘bizarrerie’ est dirigée contre Vance mais menace de devenir contagieuse. Contrairement à la croyance populaire, la culpabilité par association n’existe pas vraiment : les attributions de culpabilité n’ont de sens qu’en fonction de ce qu’un individu fait, et non de la personne à côté de laquelle il se trouve. En revanche, la bizarrerie par association est tout à fait réelle. Comme le sait instinctivement chaque enfant dans la cour de récréation, se lier d’amitié avec l’énergumène bizarre qui vient d’arriver dans la classe peut vous rendre vulnérable à une réévaluation peu flatteuse.

Les démocrates semblent avoir opté pour une nouvelle stratégie de campagne sophistiquée : traiter les républicains de ‘ bizarres ‘. Depuis que le candidat à la vice-président Tim Walz a lancé cette insulte lors d’une émission de télévision il y a quelques semaines, elle est devenue le cri de ralliement officieux du parti. Et la stratégie semble fonctionner, même Trump a été incité à désavouer sa propre bizarrerie et celle de son colistier, J.D. Vance.

En effet, la véritable ironie de la situation actuelle c’est que l’endurcissement du discours permis par Trump et la droite en ligne est sans doute ce qui a permis à Walz et compagnie de s’engager si fortement dans des insultes bon marché et de s’en tirer à bon compte. Cela dit, le spectacle de progressistes de premier plan échangeant avec enthousiasme des piques comme ‘bizarre’ et ‘glauque‘ est encore quelque peu désorientant. Ce langage musclé a un côté transgressif et dangereux, comparé à la décennie passée hypersensible, parsemée de sous-entendus racistes et de maigre vernis de respectabilité partout où l’on regardait.

En fait, ceux qui ont fait carrière dans le contrôle du langage, la condamnation de l' »altérité » et la déconstruction du concept de normalité au nom du progrès doivent être très irrités de voir leur parti de prédilection revalider à ce point les instincts du courant dominant et la désignation de boucs émissaires parmi les exclus de la société. C’est aussi à gauche un coup dur pour quiconque ayant encore des fantasmes d’un nouveau discours politique éclairé : ‘bizarre’ est plus une expression instinctive de dégoût qu’une analyse rationnelle, ce qui est en partie pour cela cela fonctionne si bien. Les jugements sur ce qui est bizarre et glauque viennent des tripes, pas du cerveau.

On assiste actuellement à un véritable branle-bas de combat dans les cercles Internet, pour tenter de convaincre le grand public que ce sont les démocrates qui sont les plus bizarres. Le compte X Libs of Tiktok, par exemple, s’est prononcé sur le mandat de Walz en tant que gouverneur du Minnesota : ‘C’est le gars qui a signé des lois exigeant des tampons dans les toilettes des garçons, qui permet aux enfants de se faire couper des parties du corps, et qui veut de la p**no dans les écoles.’ L’activiste conservateur Christopher Rufo a élaboré davantage : ‘Il est branché ‘Gender Queer’. Il adore les enfants non binaires. Il sait que des représentations graphiques de vibromasseurs, de fellations et de godemichets à sangle ont leur place dans chaque salle de classe.’