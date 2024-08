Cependant,

l’expérience récente de Leicester pointe également vers des changements se

déroulant au-delà des villes britanniques. Lorsque le conseil municipal a

déclaré en 2020 qu’il était incapable de répondre aux nouveaux objectifs de

logement, un accord a été conclu pour qu’un ‘débordement’ de 18 700 maisons

soit construit dans les zones environnantes du Leicestershire. Pour certaines

autorités locales, comme Blaby et North West Leicestershire, cela signifie

doubler leurs quotas de construction de logements existants d’ici 2036. Ce plan

n’a pas été sans controverse. Les médias locaux

regorgent d’histoires alarmantes sur des développements immobiliers submergeant

de petits villages et des terrains de golf, tandis que plusieurs députés

conservateurs des circonscriptions bordant Leicester ont protesté contre le

plan de débordement. Neil O’Brien, qui représente Harborough, Oadby et Wigston,

a

exigé que la ville ‘réponde à ses propres besoins en matière de logement

localement, plutôt que de les déverser sur les districts environnants.

De telles

tensions entre la ville et la banlieue, ou entre la ville et la campagne,

étaient inévitables compte tenu du déficit de logements en Grande-Bretagne.

Elles réapparaissent désormais à un niveau national, alors que les nouvelles

formules annoncées par le Parti travailliste déplacent les quotas de

construction de logements des centres-villes vers des zones moins densément

peuplées (et moins favorables au vote travailliste). Ces plans rencontreront

sans aucun doute une forte opposition locale, mais la trajectoire générale est

déjà claire. Visitez une ville britannique de taille moyenne et aisée avec de

bonnes liaisons de transport — comme Market Harborough, dans la circonscription

de Neil O’Brien, à 15 minutes de Leicester et à une heure de Londres — et il y

a de fortes chances que vous voyiez de nouvelles constructions en briques

rouges surgir à sa périphérie. Avec leurs terrains disponibles et abordables,

ces endroits deviendront inévitablement des points focaux du développement au

cours des prochaines décennies.

Ces villes

deviendront également des destinations pour la migration. Étant donné que leurs

résidents sont généralement plus âgés et plus riches, il y a une demande pour

les emplois de service et les postes de soins sociaux que de nombreux nouveaux

arrivants occupent. En même temps, ces villes continueront d’attirer des

Britanniques de la classe moyenne issus de milieux immigrés, qui, comme la

classe moyenne l’a toujours fait, s’éloignent des banlieues. Depuis

l’après-guerre, l’histoire de la migration vers la Grande-Bretagne a été

dominée par des zones urbaines, souvent relativement défavorisées comme

Highfields ; le prochain chapitre se déroulera également dans ces villes

satellites verdoyantes.