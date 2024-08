À cette époque l’année prochaine, le monde pourrait voir les arcanes de la réincarnation bouddhiste tibétaine prendre le devant de la scène dans la politique mondiale. Car le 14ème dalaï-lama, qui a célébré son 89ème anniversaire il y a quelques semaines, a longtemps promis de révéler ses plans de succession lorsqu’il aura 90 ans. Par le passé, il a suggéré que sa réincarnation pourrait avoir lieu en Inde ou quelque part à l’Ouest. Ce sera un moment chargé de dangers pour le Tibet et les Tibétains en exil, mais aussi pour les relations entre deux des pays les plus puissants de la terre : la Chine et l’Inde.

Le Tibet et la Chine ont une longue histoire commune, et leur passé a rarement été heureux. À l’apogée de son pouvoir au VIIIe siècle, les armées du royaume tibétain ont combattu pour entrer dans la grande capitale de la Chine Tang, Chang’an, et l’ont occupée. L’Empire tibétain se fragmenterait plus tard après que le dernier roi du Tibet ait été assassiné en 842, et des enseignants bouddhistes connus sous le nom de lamas finiraient par régner à sa place. Ils ont aidé les Mongols à gouverner le Tibet au XIIIe siècle. Puis, en 1279, Kublai Khan a établi la dynastie Yuan, la dynastie dirigée par les Mongols en Chine, et le Tibet est devenu nominalement une partie de son empire.

Le degré d’autorité sur les affaires tibétaines exercé par les empereurs chinois des dynasties Yuan, Ming et Qing a beaucoup fluctué au fil du temps, mais en général, ils préféraient l’influence indirecte au contrôle direct. Crucial pour ces arrangements était le maintien de bonnes relations avec les dirigeants bouddhistes du Tibet et en particulier avec ses tulkus. Il s’agissait de lignées d’hommes et parfois de femmes considérés comme des manifestations d’un bodhisattva particulier : un être éclairé qui retarde son entrée au paradis pour aider les autres. En contrôlant le royaume intermédiaire entre la mort et la renaissance, ils pouvaient choisir des incarnations humaines spécifiques, encore et encore, afin de continuer leur lignée et de remplir leur but salvifique dans le monde. Parmi les lignées tibétaines les plus connues figurent les Karmapas et les Panchen et Dalaï Lamas.