Ce qui s’est passé ensuite n’aurait pas pu se produire s’il n’y avait pas eu une seule main directrice en coulisses. Soudain, les mêmes voix, de Nancy Pelosi en bas, qui venaient de dire au peuple américain que Biden était apte et prêt à gagner aux prochaines élections et à gouverner pendant quatre années supplémentaires, ont dit le contraire : que Biden devait immédiatement annoncer son retrait des élections. Ce n’est pas non plus un mystère qui a tiré la prise : Barack Obama, le seul président américain des temps récents qui a continué à vivre à Washington DC après avoir quitté la Maison-Blanche — et ce n’est pas pour pêcher dans le Potomac qu’il y est resté.

Avec la Maison-Blanche de Biden peuplée de fonctionnaires qui ont servi Obama pendant huit ans (les propres partisans de Biden de ses décennies au Sénat sont tous morts ou à la retraite), son ancien patron pouvait contrôler la politique directement, comme il l’a certainement fait via Roger Malley (maintenant écarté pour une violation de sécurité), qui a appliqué l’injonction d’Obama selon laquelle les États-Unis ne devraient jamais riposter contre l’Iran, même si l’Iran attaquait des troupes américaines en Irak et en Syrie. Mais à part pour l’Iran, Obama était beaucoup plus concentré sur la politique que sur les directives ; et quand il a vu Biden vaciller, puis s’écrouler ouvertement lors des débats contre Trump, il a commencé le processus qui conduirait rapidement à l’abandon par Biden de sa campagne de réélection — même s’il n’avait pas de solution pour le problème Kamala Harris.

Obama ne voulait définitivement pas de Harris à ce poste, craignant qu’elle ne soit attaquée pour sa carrière à San Francisco lancée par un maire plus âgé qui était aussi son partenaire romantique. Après que Biden se soit engagé dans son choix de vice-présidente d’une femme noire, Obama a proposé son ancienne conseillère à la sécurité nationale, Susan Rice. Mais même le fidèle Biden n’a pas pu accepter cela : durant ses huit années de vice-présidence, Biden a souvent essayé d’influencer la politique étrangère, seulement pour être contrecarré par les personnes nommées par Obama, qui savaient beaucoup moins que lui après ses décennies de service attentif au sein du Comité des relations étrangères du Sénat. Et aucun n’était plus arrogant avec lui que Rice. Ainsi, même le fidèle Biden n’accepterait pas son choix, ce qui signifiait qu’Obama pouvait garantir le retrait de Biden, mais pas son remplacement par son propre candidat.

Alors, que reste-t-il au parti ? Parce que Kamala Harris n’a même pas gagné une seule primaire, et son rôle de vice-présidente était plus insignifiant que la plupart, il est possible, juste possible, que la réunion de cette semaine ne se déroule pas comme un Congrès du Parti communiste chinois, et qu’un ou plusieurs délégués appellent à un choix. Et parce qu’il y a en fait des candidats prêts et en attente parmi les gouverneurs démocrates — dont huit femmes — une convention ouverte ne doit pas dégénérer en chaos ou en coup d’état, mais plutôt en une élection démocratique.