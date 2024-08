Un étudiant lointain de Machiavelli, le théoricien politique italien Vilfredo Pareto, élargirait plus tard la métaphore. En observant l’histoire, il a noté que la montée et la chute des États et des civilisations pouvaient être mises en correspondance avec un schéma cyclique dans la personnalité collective de leurs classes dirigeantes.

Pour comprendre pourquoi, nous devons faire un bref détour d’environ cinq siècles — vers la région de Florence et les écrits de Niccolò Machiavelli. Il a identifié deux profils psychologiques archétypaux des personnes qui deviennent des leaders : le renard rusé mais faible, qui peut manœuvrer ses adversaires mais est « sans défense contre les loups » ; et le lion fort et courageux, qui aime se battre et peut effrayer les loups, mais qui est « sans défense contre les pièges ». Machiavelli soutenait qu’un véritable homme d’État doit incarner les deux personnalités, ou il risque la destruction.

Les nations sont fondées par des lions, qui sont la classe guerrière naturelle d’une société — ses sportifs, pour ainsi dire. Ils établissent et étendent les frontières d’un royaume á la pointe de l’épée, pacifiant les ennemis externes. Comme Lycurgue de Sparte ou Auguste de Rome, leur main ferme met souvent fin aux conflits internes et établit (ou rétablit) l’état de droit. Leur autorité peut être dictatoriale, mais elle est relativement honnête et directe par nature. Ils valorisent la franchise et la clarté du combat. Ils sont à l’aise avec l’utilisation de la force brute, et ouverts sur leur volonté de l’utiliser, que ce soit contre des criminels ou des ennemis. Ils ont un sens aigu de la distinction entre ennemis et amis en général — qui fait partie de la famille, et qui est un loup rôdeur dont il faut se méfier. La sécurité et la stabilité qu’ils établissent permettent à la nation de croître vers la prospérité.

La sécurité et la prospérité produisent une prolifération de renards. Les renards ne sont pas adaptés et sont profondément mal à l’aise avec l’emploi de la force ; ils préfèrent le combat intellectuel et rhétorique, parce qu’ils sont des intellos. Ils utiliseront la force physique si nécessaire, mais préfèrent déguiser sa nature et sont enclins à l’utiliser de manière inepte. Cependant, les renards, cérébraux et cosmopolites, ont des talents que les lions n’ont pas : ils sont bons pour gérer la complexité et l’échelle, naviguer dans les nuances des alliances diplomatiques, ou extraire des profits d’un vaste empire.

Tant que la paix prévaut, les civilisations en viennent de plus en plus à moralement apprécier les méthodes indirectes et diplomatiques des renards et à éviter et même à abhorrer la force et la violence des lions. À mesure que les États deviennent plus grands et plus complexes, établissant de nouvelles couches de bureaucratie, de lois et de procédures, cela favorise rapidement l’organisation et la manigance byzantines des renards. En comparaison, les lions sont inarticulés et mal préparés aux pièges de mammifères plus sournois. Ainsi, finalement, un remplacement en gros de l’élite se produit : les lions qui ont fondé la nation sont évincés de son gouvernement, marginalisés et exclus par une classe de renards qui les voient comme les reliques brutales d’une époque barbare.