Certes, il y a des Californiens transplantés qui ont l’intention de faire exactement cela. Mais le tableau global est plus compliqué qu’il n’y paraît. Tout d’abord, certains Californiens qui déménagent au Texas sont conservateurs. Deuxièmement, la migration vers le Texas provient de partout aux États-Unis. Et troisièmement, le Texas a déjà changé pour toujours.

Mais la migration interne vers le Texas a bien eu lieu, et même plus. Les données du recensement récemment publiées montrent qu’entre 2020 et 2023, neuf des 10 villes à la croissance la plus rapide aux États-Unis avec une population de 20 000 habitants ou plus se trouvaient au Texas, et Georgetown figurait sur la liste avec une croissance de 40,1 % pendant cette période. Aujourd’hui, les données du recensement estiment la population à 93 612 . D’autres villes ont connu une croissance encore plus rapide : Celina — près de Dallas — de 143,2 % et Fulshear — près de Houston — de 142,7 %. Maintenant, la possibilité de changement social et politique semble très réelle — un T-shirt/un autocollant populaire dit « Ne Californisez pas mon Texas ». Le chanteur country Creed Fisher (dont l’œuvre comprend des classiques comme Girls with Big Titties (NDT : « Filles avec des gros seins » en français), a sorti une chanson sur la même anxiété : que les exilés de l’État ensoleillé voteront pour les mêmes politiques qui ont causé les conditions dont ils ont fui, changeant le Texas pour toujours.

Lorsque j’ai déménagé au Texas en 2006, j’ai passé plusieurs mois à vivre avec mes beaux-parents à Georgetown, une ville tranquille d’environ 46 000 habitants située à 50 kilomètres au nord d’Austin. Il y avait une maison géante dans leur quartier qui avait l’air différente de toutes les autres ; apparemment, le propriétaire avait vendu une propriété beaucoup plus petite en Californie et construit cette maison de rêve avec l’argent de la vente. La migration à grande échelle de la Californie vers le Texas n’avait pas encore commencé, donc personne ne pensait que c’était un présage de changement social et politique. La préoccupation, en revanche, était que trop de ces ‘McMansions’ augmenteraient les impôts fonciers.

Georgetown est un excellent cas d’étude. Lorsque je l’ai visitée pour la première fois, c’était le siège du comté archi-conservateur de Williamson, le Yin du Yang du comté de Travis, qui abritait tous les hippies, nudistes et paresseux d’Austin. La ville était tout ce que l’on pourrait attendre du Texas : un palais de justice pittoresque, beaucoup d’églises, des shérifs avec des armes à la taille, des peines sévères pour possession de marijuana et un Walmart aussi grand qu’un hangar d’avion. Je me souviens avoir mangé dans un restaurant de barbecue où le personnel portait des T-shirts disant « Keep Georgetown Normal » — une riposte directe au célèbre slogan « Keep Austin Weird ». Plus tard, le restaurant a été converti en église.

Georgetown était aussi un peu snob. C’était le foyer de la première université du Texas, un collège des arts privé avec un campus méticuleusement entretenu. Il y avait de vieilles familles avec de profondes racines, comme les Wolf, dont le nom est maintenant attaché à un centre commercial et à un lotissement construit sur ce qui était autrefois leur terre. Puis il y avait les Stump, qui pratiquaient le droit et avaient un bureau sur la place de la ville : Stump, Stump et Stump. Un Stump était très impliqué dans l’Église méthodiste unie de St John, fondée par des immigrants suédois en 1882. Ils avaient un service en suédois tôt le matin de Noël pour les descendants des membres originaux. Mais le plus impressionnant de tout était que le comté de Williamson était ‘sec’, ce qui signifie que les restaurants de Georgetown n’étaient pas autorisés à servir de l’alcool.

Tout cela semble maintenant comme un monde perdu. Les choses ont commencé à changer avec l’ouverture de Sun City, une ‘communauté pour adultes actifs’ pour les personnes de 55 ans et plus qui a apporté un afflux de retraités. Sun City a été ma première exposition à ce bizarre style américain d’autoritarisme, où des gens libres se soumettent à des règles strictes sur la couleur de leurs portes, le type de plantes qu’ils peuvent cultiver dans leurs jardins, et ainsi de suite.