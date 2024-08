Avec une dyspepsie gargouillant dans la salle, le prince a rechargé ses canons. ‘Non seulement ils ont ruiné la silhouette de Londres en général. Ils ont également fait de leur mieux pour perdre le grand dôme dans une mêlée de bâtiments de bureaux, si médiocres que la seule façon de s’en souvenir est par la frustration qu’ils induisent — comme une équipe de basket-ball se tenant côte à côte entre vous et la Mona Lisa.’ Les Français et les Italiens ne déshonoreraient jamais leurs plus beaux bâtiments de cette manière. Pouvez-vous imaginer des blocs de bureaux emprisonnant la précieuse Notre-Dame de Paris ou le scintillant St Marc de Venise ?

Avant que le couronnement ne le fasse taire, Charles, alors prince de Galles, a lancé plusieurs attaques mémorables contre les architectes et planificateurs modernes. S’adressant au dîner annuel de la Commission de planification et de communication de la Corporation de Londres à la Mansion House en décembre 1987, il a déclaré : ‘Vous devez, mesdames et messieurs, admettre ceci quant à la Luftwaffe : quand elle a détruit nos bâtiments, elle ne les a pas remplacés par quelque chose de plus offensant que des décombres. C’est nous qui avons fait cela… Vos prédécesseurs, en tant que planificateurs, architectes et promoteurs de la ville, ont ruiné la silhouette de Londres et profané le dôme de St Paul.’

Luder, designer de bâtiments brutaux en béton brut audacieux et controversés qui ont caractérisé la ‘réhabilitation complète’ de nombreux centres urbains britanniques dans les années soixante et au début des années soixante-dix, a vécu suffisamment longtemps pour voir les plus caractéristiques de ses propres bâtiments bel et bien bombardés. Le Tricorn Centre, Portsmouth : ouvert en 1966, démoli en 2004. Trinity Square, Gateshead, dont le parking à plusieurs étages a été présenté dans le film de gangsters de Michael Caine, Get Carter : achevé en 1967, rasé en 2010. Derwent Tower, le bloc de logements en béton de 30 étages à Gateshead, connu localement sous le nom de ‘Dunston Rocket’, a été détruit de force en 2012. Le problème était, comme l’a éenoncé Mick Henry, à l’époque leader du conseil travailliste de Gateshead, ‘les gens ne voulaient pas vivre ici, et un bloc de tours de 30 étages ne peut pas être maintenu uniquement sur des mérites architecturaux revendiqués.’

Par conséquent, les bâtiments de l’architecture brutaliste ont souvent eu des vies dramatiquement écourtées. Quant aux nouveaux bâtiments que le prince Charles a vus surgir dans et autour de la ville de Londres, ceux-ci continuent de monter, de tomber, et de remonter, toujours plus hauts, et à une vitesse de plus en plus vertigineuse. Alors qu’ils rivalisent pour atteindre le ciel londonien, des grappes de nouvelles tours de la ville dépouillent les rues dont elles émergent de vie, de lumière et d’échelle humaine. La plus haute de toutes, proposée à ce jour, 1 Undershaft, atteindra, si elle reçoit le feu vert final de la Corporation de Londres cet été, la limite de hauteur absolue (309 mètres) imposée par l’Autorité de l’aviation civile.

Mis à part la qualité architecturale discutable des nouveaux gratte-ciel de la ville de Londres, il semble très étrange de voir les tours de bureaux les plus anciennes de la ville être démolies alors qu’elles ne sont pas plus anciennes et même beaucoup plus jeunes que les parkings et centres commerciaux brutalistes de Luder. Dans sa dernière version, 1 Undershaft, conçu par Eric Parry Architects, menace d’être non seulement inconfortablement haut, mais aussi laid et même ridicule avec un jardin sur le toit dépassant au-dessus de la rue comme une langue des Rolling Stones décolorée. Ce qui fonctionne, dans une couleur rouge à lèvres vive, pour les couvertures d’album et les T-shirts d’un groupe de rock, échoue dans ce qui devrait être une rue de ville digne, bien qu’animée.