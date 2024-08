De même, l’accent très vanté de BlackRock sur l’investissement ESG a déjà été très publiquement restreint. Bien que l’ESG ait toujours été principalement une question de marketing, un mémo de BlackRock de 2022 a expliqué que la société soutiendrait moins de propositions d’actionnaires sur la responsabilité environnementale au cours de l’année à venir que l’année précédente, car, selon les mots de la société, celles-ci sont désormais trop ‘contraignantes’ et ‘prescriptives’. JP Morgan, de même, a averti de la nécessité d’une ‘vérification de la réalité‘ sur l’élimination des combustibles fossiles plus tôt cette année : l’investissement dans les énergies renouvelables, selon la société, ‘offre actuellement des rendements inférieurs à la moyenne’. Le gestionnaire de fonds spéculatifs Bill Ackman a consacré une grande partie de sa lettre annuelle de 2020 aux actionnaires de Pershing Square à son engagement envers l’investissement ESG : il a depuis blâmé l’inflation sur l’ESG, tout en devenant l’un des plus fervents soutiens de Donald Trump dans le domaine financier. Et l’ouverture initiale de BlackRock à des augmentations d’impôts pour corriger les niveaux grotesques d’inégalité actuels a des limites très réelles : le modèle de croissance des sociétés de gestion d’actifs repose sur l’inégalité, et la disponibilité résultante d’économies excédentaires, pour faire croître leurs actifs sous gestion.

L’expansion modérée des programmes sociaux proposée par Biden n’a jamais été claire — tels que la maternelle universelle, la garde d’enfants abordable, le collège communautaire gratuit, l’assurance chômage renforcée et l’Obamacare élargi — ni comment ils pouvaient s’accorder avec les intérêts du capital financier. En effet, bon nombre de ces politiques ont été supprimées de ce qui est plus tard devenu la loi sur la réduction de l’inflation. Et, comme nous l’avons vu, l’environnement macroéconomique que ces politiques ont contribué à créer a été presque instantanément reconnu par les titans de la finance américaine comme étant antagoniste à leurs intérêts. Bien que les Bidenites eux-mêmes (dont beaucoup étaient proches de Wall Street) imaginent que leur élargissement financé par la dette de l’État-providence soit dans l’intérêt de la finance américaine, l’annulation du soutien du secteur au Parti démocrate et à ses priorités économiques par le biais de l’investissement ESG devrait briser de manière décisive cette fiction.

La question décisive à laquelle une potentielle administration Harris doit faire face est de savoir dans quelle mesure elle reconnaîtra les intérêts de plus en plus divergents du Parti démocrate et de ses partenaires financiers. Les syndicats, dans la géographie politique du Midwest d’aujourd’hui, pourraient bien être plus puissants que l’un ou l’autre des partis. Dans l’Ohio, par exemple, la relation symbiotique des républicains avec les syndicats a retiré du pouvoir aux démocrates au sein de la législature de l’État, et a presque éliminé sa compétitivité au niveau national. Pendant ce temps, dans le Michigan, les syndicats, durcis par l’adoption en 2012 de la législation sur le ‘droit au travail’, ont revitalisé un projet de centre-gauche délabré, polarisant la politique de l’État autour des droits des travailleurs tout en remportant le contrôle à tous les niveaux de la politique de l’État. Pour les démocrates — et de plus en plus pour les républicains — le chemin vers le pouvoir politique du Midwest passe par les syndicats. Et avec le secteur financier inquiet des conséquences macroéconomiques de l’affaiblissement des syndicats, les démocrates doivent faire un choix : continuer à rechercher un compromis de classe avec la finance ou soutenir le travail, et, avec lui, une chance de renforcer le pouvoir dans la Rust Belt.

Mais, dans un sens plus large, cela suggère les erreurs fondamentales du projet de Biden. Le secteur financier n’a tout simplement jamais représenté un ‘bloc financier libéral’ au-delà des impératifs économiques immédiats de la lutte contre la crise du corona-crash. Cette notion a servi un but pratique en évitant un examen plus large du pouvoir des entreprises au sein du Parti démocrate et, en effet, a protégé les démocrates d’un examen approprié des défis politiques liés au maintien d’une ‘grande fiscalité’.

Si les démocrates souhaitent mener un véritable projet politique post-néolibéral, ce ne sera pas en tentant de concilier les intérêts de la classe ouvrière avec le secteur financier. Au lieu de cela, les démocrates devront s’attaquer au secteur financier sur des questions d’antitrust, de mondialisation, de politique fiscale, et de logement. En effet, l’accent actuel du parti sur la compétitivité des entreprises représente un immense recul par rapport aux exigences traditionnelles du socialisme démocratique pour des services publics décommodifiés, sans parler de la propriété publique de l’industrie, née de décennies de défaites et d’accommodements. Le choix auquel le Parti démocrate est confronté, alors, se présente comme une encapsulation de ce qui manque dans la politique américaine, et de ce qui peut encore être récupéré.