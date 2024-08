Ça me bouleverse au plus profond de moi que ces jeunes de 23 ans, pas encore ravagés par les horreurs des 25 ans, pensent que c’est cool — ou, du moins, ne se soucient pas de savoir si c’est le cas ou non. Nous, les insupportables aînés de la Génération Z, sommes généralement farouchement résistants à de telles intrusions mainstream, parlant de Nick Drake et prétendant que nous n’avons jamais aimé One Direction (je jure que ce n’est pas le cas). Mais en regardant autour de moi, je me demandais : TikTok a-t-il enfin tué la musique ?

J’ai essayé de m’intégrer du mieux que je pouvais, mais un moment en particulier a révélé le pot aux roses. Au milieu d’un jeu infernal impliquant des balles de ping-pong et des gobelets de Carling plate, une onde a traversé la foule et tout le monde a commencé à reproduire une chorégraphie d’une vidéo que j’avais certainement fait défiler. J’ai fouillé ma mémoire vacillante : j’avais déjà entendu cette chanson, découpée en extraits irritants sur les réseaux sociaux. Crack TikTok. Une apparition blonde est entrée dans mon esprit : Sabrina Carpenter, la poupée à frange, chantant ‘ Espresso ‘, affligée de costumes de bain des années cinquante par une armée de promoteurs corporatifs. L’ ex-petite amie de Barry Keoghan.

Me retrouvant à une fête d’anniversaire pour des gens beaucoup plus jeunes que moi ce week-end, je me suis senti comme un spectre parmi les vivants. L’ambition de ma vie de ressembler à Michelle Pfeiffer avait enfin été réalisée — seulement c’était la Stardust Pfeiffer, une sorcière de 5 000 ans, qui me regardait dans le miroir de la salle de bain.

Sabrina Carpenter est la dernière Vénus à émerger de la grande coquille Disney. Pour prolonger cette métaphore bancale, elle est sortie des testicules coupés d’une sitcom à succès de Disney Channel, Girl Meets World. Elle n’existait presque pas il y a six mois, mais avec l’aide de deux succès et d’un scandale relationnel — Keoghan aurait soi-disant quitté son ex et son bébé pour Carpenter, le rat ! — elle est maintenant sur le devant de la scène. Sa musique est extrêmement polie, les performances perfectionnées pour le tournage vertical sur TikTok. Elle est brillante et nouvelle, avec une coupe de cheveux distinctive et un visage lumineux. Et elle a un nouvel album, Short and Sweet, qui pourrait aussi bien parler du petit mais aimable Barry.

Les observateurs en dehors de la fanbase pourraient penser, à juste titre, que Carpenter et ses semblables sont tous un peu, eh bien, pareils. Mais il y a toujours eu un élément de faux dans le culte des pop stars ; dans les années soixante, EMI avait fait croire aux adolescentes que John Lennon n’avait pas de femme (qu’il battait continuellement). Nous aimons penser à l’âge d’or du rock comme à une armée de génies absolument originaux inventant de nouveaux sons chaque jour — mais nous oublions les groupes d’imitation que l’histoire a gentiment oubliés, sans parler des flops teenybopper (le Cyrkle, les Knickerbockers, les Beau Brummels). Oui, il y avait moins d’injection de filler et plus de dents affreuses, mais le polissage de l’image par les maisons de disques était absolument le même.

Même la nouvelle qu’Oasis est en train de se reformer après 15 ans de querelles amères n’est pas l’« antidote » qu’on pourrait croire. Les frères Gallagher eux-mêmes ont sans vergogne plagié les Beatles avec un swag simiesque ; et bien que leurs albums originaux représentent une provenance plus brute et plus intéressante que tout ce qu’une ancienne star de Disney pourrait conjurer, cette tournée « massive » sera probablement aussi corporative que possible.