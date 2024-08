Ces lignes du roman de J.G. Ballard de 2003 Millennium People étaient provocantes, mais pas entièrement convaincantes il y a 21 ans. Elles sont cependant devenues de plus en plus plausibles avec le temps qui passe. Dans une évolution dont les causes et la signification ont été obscurcies par le règne de la politique identitaire, les classes moyennes ont lutté pour résister à la mobilité descendante et à la prolétarisation. Cela se ressent particulièrement chez les jeunes, alors que les diplômés se retrouvent accablés par des dettes de plus en plus oppressantes, tandis que les coûts de l’éducation et du logement s’envolent. Pendant ce temps, la délocalisation et l’automatisation ont signifié que les emplois de classe moyenne sont devenus plus rares — ce qui a donné lieu à quelque chose que l’on appelle en ligne ‘la surproduction d’élites’. C’est une tendance dans laquelle, selon un rapport de l’OCDE de 2019, ‘la classe moyenne ressemble de plus en plus à un bateau dans des eaux agitées’.

Rien de tout cela n’aurait surpris Ballard. Dès le début de sa carrière dans les années cinquante, il était un observateur attentif de la bourgeoisie : ‘la quille et l’ancre de la société’. Son protagoniste typique est un médecin, un psychiatre, un architecte ou un producteur de télévision — un professionnel de la classe moyenne à l’aise. Ballard a été parmi les premiers à noter et à analyser le changement significatif dans la vie de la classe moyenne : la fuite vers les banlieues ; la montée d’un illibéralisme moraliste intense parmi certains jeunes de la classe moyenne ; l’importance de la vidéo domestique, de la caméra vidéo et plus tard d’Internet pour le mode de vie isolé des banlieues ; le repli de la classe moyenne supérieure dans des communautés sécurisées.

Au début des années 2000, Ballard a observé des signes d’un mécontentement croissant et de circonstances difficiles parmi certaines sections de la classe moyenne — des présages qu’il a examinés dans Millennium People, son récit d’un soulèvement de la classe moyenne dans la capitale anglaise. Avec une forte dose de comédie noire, cela représentait un retour bienvenu sur le terrain londonien qu’il avait si évocativement cartographié dans les années soixante-dix. Mais la fiction ‘sociologique’ plus réaliste de sa période tardive s’occupait davantage de ‘ce qui est sur le point de se passer dans une communauté donnée’, et ‘essayer de trouver la logique inconsciente qui se cache sous la surface’. Comme il le disait : ‘il se passe quelque chose d’étrange [dans la société], et j’explore cela en écrivant un roman.’