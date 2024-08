Peut-être le plus important, Walz est un homme âgé libéral blanc qui s’adresse aux préoccupations des électeurs de la classe ouvrière inquiets des coûts de la vie et maintenant de la possibilité d’une récession . Bien qu’il soit de manière fiable progressiste sur des questions telles que les droits à l’avortement et l’égalité LGBTQIA+, Walz semble surtout s’épanouir dans des réformes de bon sens comme les repas scolaires gratuits et le congé familial et médical payé que lui et la législature démocrate du Minnesota ont adoptés. Bien avant qu’il ne soit un prétendant à la nomination vice-présidentielle, des progressistes de divers horizons le considéraient comme un exemple de la manière dont les démocrates devraient reconstruire leur image en dehors des côtes est et ouest du pays.

Avec une personnalité avunculaire et pleine d’esprit, Walz coche les bonnes cases quant à une victoire au Collège électoral. Il est un gouverneur démocrate populaire du Midwest, un champ de bataille crucial pour les élections, et a reçu des soutiens retentissants de l’AFL-CIO, de l’UAW et d’autres organisations syndicales. Il est également un porte-parole puissant qui a déjà mis les républicains sur la défensive concernant les vues culturelles ‘bizarres’ de J.D. Vance.

Sûr et astucieux : c’est ainsi que le choix de Kamala Harris de Tim Walz comme colistier a été décrit. Un communicateur énergique et discipliné qui peut séduire les modérés et les progressistes, le gouverneur du Minnesota est susceptible de dynamiser l’élan du ticket à l’approche de la Convention nationale démocrate. Mais sa sélection révèle également comment la campagne Harris perçoit ses forces et ses faiblesses. En effet, bien que les premiers rapports suggèrent que Harris a choisi Walz en raison de son ‘ niveau de confort ‘ et de leur compatibilité politique, Walz transmet ce que Harris n’a jusqu’à présent pas réussi à faire : une idée claire de la manière dont elle compte gagner en novembre.

Ce bilan est un atout important pour Harris. Tout au long de son mandat, elle a eu du mal à améliorer l’approbation publique de l’agenda économique de l’administration Biden, renforçant les perceptions qu’elle est une personne peu influente sur les politiques industrielles, commerciales et de développement phares de l’administration. Pendant ce temps, de nombreux progressistes s’inquiètent qu’elle soit trop impliquée avec la classe des donateurs et qu’elle hésite sur les efforts de Biden pour soutenir le travail organisé et freiner les monopoles. La présence de Walz apaise au moins certaines de ces préoccupations, même si les vice-présidents ne sont guère connus pour influencer les priorités économiques d’une administration.

De plus, son élévation fournit également un aperçu de la manière dont la campagne perçoit les États clés, en particulier les États du soi-disant Blue Wall comme le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie, et la Sun Belt. En 2020, l’Arizona et la Géorgie ont gonflé le total final de Biden au Collège électoral, mais seulement par des marges très étroites dans chaque cas. Certains stratèges progressistes croyaient néanmoins que ces victoires étaient un signe des choses à venir, et que les démocrates devaient élargir leur soutien dans les zones métropolitaines diversifiées et les banlieues aisées du Sud et de l’Ouest pour compenser les déficits attendus dans un Midwest vieillissant. Mais la position de Biden dans la Sun Belt, en particulier au Nevada et en Caroline du Nord, a été durement touchée par l’inflation. Alors que les chiffres de popularité de Biden étaient en retard par rapport à ceux de Trump ce printemps avant sa performance fatidique lors du débat, il est devenu évident qu’une combinaison d’États du Midwest et de la Pennsylvanie offrait le chemin le plus clair, et peut-être le seul, vers la victoire. Cependant, début juillet, même ces chances d’atteindre 270 voix au Collège électoral avaient diminué.

Harris semble être une réaliste déterminée sur ce front. En fin de compte, en refusant de choisir le sénateur de l’Arizona Mark Kelly, un autre candidat de premier plan pour le poste de vice-président, elle a signalé que sa campagne est concentrée sur les États clés les plus accessibles. Malgré les défis qu’elle pourrait rencontrer en tant que candidate femme et biraciale, elle reconnaît que le Midwest industriel exerce toujours une forte emprise sur la psyché libérale de gauche. En plus de Walz, Harris devrait donc être aidée sur le terrain de campagne par deux de ses autres partenaires potentiels : le gouverneur de Pennsylvanie Josh Shapiro et la gouverneure du Michigan Gretchen Whitmer, qui ont été célébrés par des progressistes pragmatiques pour avoir repoussé les opposants MAGA lors des élections de mi-mandat de 2022.