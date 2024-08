Dans certaines régions de Thaïlande, grâce à la convergence de la technologie moderne et des croyances traditionnelles, un service de transport particulier a émergé. L’anthropologue Scott Stonington les appelle ‘ambulances spirituelles’. Certains bouddhistes thaïlandais se sentent moralement obligés de préserver la vie d’un père ou d’une mère malade par tous les moyens possibles — même s’il n’y a aucun espoir réaliste de rétablissement, et même si cela va à l’encontre des souhaits du parent. Pourtant, ces mêmes bouddhistes croient que la mort doit se produire à la maison, en présence de la famille. Ainsi, le parent en fin de vie est maintenu à l’hôpital jusqu’au dernier moment, recevant le meilleur traitement que la médecine puisse offrir, avant d’être emporté chez lui dans un véhicule spécialement conçu, l’ambulance spirituelle.

Dans son nouveau livre Animals, Robots, Gods, le professeur d’anthropologie du Michigan Webb Keane utilise de tels cas d’étude pour déchiffrer les intuitions de ses lecteurs occidentaux. La médecine n’est qu’un domaine où la vision scientifique peut se fondre harmonieusement avec les coutumes et perspectives locales. Un temple bouddhiste au Japon fournit des rites funéraires pour des chiens robotiques cassés. À Taïwan, ‘l’une des sociétés les plus prospères, les plus éduquées et les plus technologiquement sophistiquées au monde’, des professionnels urbains entretiennent des relations avec des marionnettes et des icônes religieuses ainsi qu’avec des avatars de jeux vidéo. Des pratiques et technologies modernes sont adoptées par des cultures ayant des visions de la justice, du soi et du cosmos très différentes. Cela soulève des questions importantes alors que les algorithmes et les robots autonomes prennent un rôle plus actif et omniprésent dans nos vies. Quelle vision du monde sera codée dans ces systèmes, et quels principes moraux ?

La Silicon Valley voudrait nous faire croire que le problème peut être externalisé à des experts : à des éthiciens professionnels, des conseillers scientifiques, des avocats et des activistes. Mais comme le souligne Keane, ces autorités ont tendance à provenir ‘d’un petit sous-ensemble de la tribu WEIRD’, c’est-à-dire Occidentale, Éduquée, Industrialisée, Riche et Démocratique. Le fait qu’ils prétendent avec arrogance parler au nom d’une humanité universelle ne rend pas leurs hypothèses moins partielles et idiosyncratiques. ‘Il n’y a aucune bonne raison,’ écrit Keane, ‘de considérer le WEIRD comme un guide précis des réalités humaines passées, présentes ou futures.’