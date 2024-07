Eh bien, l’avènement de la télévision a également projeté le mystère divin de la royauté ointe sur nos écrans. Nous pouvons maintenant tous voir depuis nos salons ce qui se passe depuis des siècles à l’intérieur du palais gothique, et beaucoup d’entre nous trouvent cela impossible à prendre au sérieux.

On me qualifiera peut-être d’iconoclaste. Peut-être même d’arrogant. Mais je ne suis pas l’iconoclaste. Comme l’a écrit C.S. Lewis, c’est la réalité qui est le plus grand des iconoclastes, en friction constante et brisant ainsi nos idéaux. Le monarque est censé servir de figure apolitique, transcendant la politique vicieuse et fournissant un idéal unificateur auquel tous les Britanniques peuvent s’identifier. Pourtant, le visionnage de ces cérémonies pompeuses, sans parler du fait que nous sommes témoins des intrigues familiales de ‘Megxit’ et des passe-temps d’un certain duc de York, entre autres scandales, rend maintenant difficile de situer cette institution au-dessus même de la méchanceté, sans parler de la controverse.

Le Discours du Roi, a écrit la BBC mercredi, « est rédigé par le gouvernement, et le monarque le délivre d’un ton neutre, pour éviter toute apparence de soutien politique ». Cela, je suppose, en contraste avec son enthousiasme habituel et son éloquence rhétorique ardente. La neutralité incessante de notre souverain semble aujourd’hui moins rafraîchissante et plus fade, et peut être à la fois une cause et une réponse au fait que maintenant seuls 62 % de la population britannique soutiennent sa continuation en tant que chef de l’État.

Mon observation principale sur la monarchie a toujours été la suivante : lorsque je me plains de ce que je considère comme l’influence illégitime de l’autorité héréditaire sur ce qui est censé être un gouvernement démocratique — surtout quand cela prend une forme aussi coûteuse et flamboyante — on me dit poliment que la monarchie n’a en réalité aucun pouvoir à proprement parler, donc je ne devrais pas m’en préoccuper. Lorsque je suggère qu’il faudrait donc simplement se débarrasser de tout ce simulacre, on me dit que la monarchie est d’une manière ou d’une autre essentielle au maintien du gouvernement britannique.

Comment elle est essentielle m’échappe. Mais peut-être que c’est la nature de notre constitution compromettante (patchwork) et éthérée (non écrite). Peut-être est-ce une clôture archétypale de Chesterton, et ceux qui imaginent publiquement l’abolition de la monarchie (ce qui est toujours illégal, d’ailleurs) commettent une grave erreur. Si tel est le cas, alors je pense qu’un argument conservateur peut être avancé pour ‘atténuer’ l’extravagance, du moins en ce qui concerne ses éléments politiquement importants ; les conserver ne sert qu’à surdéterminer l’inévitabilité d’une future République Unie.

Corbyn avait-il tort de condamner ces procédures parlementaires bizarres ? Interrogé par BBC Newsnight sur ceux qui critiquaient son style vestimentaire ‘négligé’ à la Chambre des communes, il a répondu : « Ce n’est pas un défilé de mode, ce n’est pas un club de gentlemen, ce n’est pas un institut de banquiers ; c’est un endroit où le peuple est représenté. » Si nous voulons croire que c’est vrai, peut-être est-il temps de mettre à la retraite au moins le trône doré, même si nous ne pouvons pas tout à fait nous résoudre à mettre à la retraite l’homme qui y siège.