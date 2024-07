Pour Karl Rove, un ancien gourou des élections républicaines qui a écrit une histoire de l’élection de 1896, la victoire de McKinley était cruciale – non seulement parce qu’elle a remporté ce débat sur le commerce cette année-là, mais aussi parce qu’elle a créé une nouvelle coalition pour les Républicains qui maintiendrait le parti au pouvoir pendant une grande partie des 36 années suivantes.

Avec Trump et Vance jouant le rôle de populistes insurgés aujourd’hui, remettant en question les principes fondamentaux de la politique industrielle et monétaire américaine, les enjeux de cette élection semblent étrangement similaires. Pourtant, Harris ne semble pas être une figure à la McKinley – et Trump, contrairement à Bryan, a déjà montré qu’il pouvait gagner. La question aujourd’hui, je pense, est de savoir quel parti sera capable de suivre McKinley en élargissant son électorat actuel pour créer une nouvelle coalition plus large capable de briser l’impasse en Amérique.

‘Harris ne semble pas être une figure à la McKinley – et Trump, contrairement à Bryan, a déjà montré qu’il pouvait gagner.’

Dans le récit de Rove sur l’élection de 1896, il offre un certain nombre de leçons clés pour le triomphe du Parti républicain – dont beaucoup sont applicables aujourd’hui. Tout d’abord, McKinley n’a pas évité les grands enjeux mais les a abordés directement, y compris celui considéré comme la force principale de son adversaire : la défense par Bryan de ‘l’Argent Libre’. Aujourd’hui, il semble que la force principale de Trump soit son économie ‘America First’ – son opposition au libre-échange. Le choix pour les Démocrates aujourd’hui est donc de l’accepter dans une tentative de le neutraliser, ou de le prendre comme l’a fait McKinley de Bryan en 1896. Les Américains veulent-ils risquer un retour à l’inflation ?

Deuxièmement, McKinley s’est également présenté comme ‘un autre type de Républicain’ qui a réalisé qu’il devait élargir l’attrait du parti à toute une série d’États autrefois considérés comme sûrement démocrates. Une fois de plus, le Parti démocrate d’aujourd’hui semble peu disposé ou incapable d’adopter cette stratégie, se concentrant plutôt sur la sécurisation a minima du nombre de voix nécessaires au collège électoral pour gagner. Harris ne semble pas être le genre de candidat capable de conquérir des États pivotaux cruciaux tels que le Michigan, la Pennsylvanie, le Wisconsin ou, bien sûr, l’Ohio. Ceux à qui j’ai parlé dans l’Ohio ont dit qu’il n’y avait aucune raison pour que cela ne puisse pas redevenir un état ‘pivot’ plutôt qu’un bastion républicain. Il suffirait simplement aux Démocrates d’écouter et de faire davantage de compromis qu’ils ne semblent actuellement disposés à concéder.

Enfin, McKinley s’est défini comme un candidat d’unité face à une campagne de Bryan de plus en plus divisée qui ‘attaquait… quiconque n’était pas d’accord avec lui’, comme l’a dit Rove. Biden a pu jouer ce rôle contre Trump en 2020. Obama a adopté le même message en 2008 et 2012. Hillary Clinton, quant à elle, n’a pas vu la nécessité – et a échoué lamentablement. Pour les deux partis, la leçon ici n’est pas difficile à comprendre.

De Canton, je suis allé à Youngstown, où il était difficile de ne pas être choqué par l’ampleur de la dégradation de la ville : les terrains abandonnés, les routes en ruine, le sentiment général d’abandon. Je ne pouvais m’empêcher de penser à Middlesex de Jeffrey Eugenides, situé à Détroit dans les années soixante-dix. ‘Tout ce qui restait de l’ancien quartier était un terrain vague’, se plaint l’un de ses personnages alors qu’il ne s’écrase d’un pont pour mourir. ‘Il semblait que la plupart de la ville avait disparu.’

Cependant, cela ne représentait qu’une partie de la ville. L’histoire moins souvent racontée à propos de Youngstown est celle des banlieues et des villes environnantes, qui sont loin d’être abandonnées et mourantes mais bien vivantes. Ici, j’ai trouvé une région remplie de petites usines et de bureaux, ni pauvres ni riches. Ici, les clubs de golf étaient remplis d’anciens ouvriers de l’automobile et de syndicalistes qui étaient autrefois démocrates mais plus maintenant, vivant dans de jolis bungalows avec de belles voitures dans l’allée, avec leurs enfants à proximité, ne travaillant plus au fourneau mais en tant qu’enseignants ou employés de bureau. Selon mon guide Tom Maraffa, un professeur à la retraite de l’Université d’État de Youngstown, c’est là que Trump avait inversé les choses.

Un peu plus loin, une ville reste gravée dans la mémoire, un endroit si américain qu’il ne pourrait être nulle part ailleurs. Pas Londres ou Oxford, mais Colombiana. Si les modestes banlieues étaient les endroits où Trump avait inversé les choses, Colombiana lui était toujours acquise – non pas remplie de partisans ‘MAGA’ en colère, mais de terrains de golf et de clubs de campagne, de petites entreprises et de cafés sympas. Les républicains ici auraient peut-être préféré un candidat un peu moins effronté, mais considéraient le parti démocrate tellement déconnecté de la réalité qu’ils ne songeaient jamais à changer de camp.

Plus tôt cette semaine, lorsque j’ai de nouveau parlé à Tom, il a déploré l’état de la politique américaine et de sa couverture dans les médias américains. J’étais intrigué de voir comment les choses avaient changé depuis ma dernière visite. L’état, selon lui, restait dans une étrange impasse. Les anciens syndicalistes votant maintenant pour Trump n’étaient toujours pas entièrement convaincus par le parti républicain, mais les démocrates ne leur offraient pas grand-chose non plus. ‘Fondamentalement, Trump parle aux personnes attachées à leur lieu et qui veulent les voir restaurés’, m’a dit Tom. En revanche, il estimait que ‘le parti démocrate est devenu le parti des ‘nomades’ éduqués’.

C’est une ambiance que capturait Springsteen dans sa chanson Youngstown. ‘De la vallée de la Monongahela à la chaîne de fer de Mesabi; Aux mines de charbon des Appalaches, l’histoire est toujours la même’, chantait-il. Près de 30 ans plus tard, les deux partis sont confrontés au même défi : sont-ils assez audacieux pour réécrire ‘l’histoire’ de Springsteen ? Si c’est le cas, l’Ohio est un bon point de départ.