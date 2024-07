Il y a aussi l’héritage jacobite syrien de Roy, quelque chose que ses critiques nationalistes hindous n’oublient jamais de mentionner. Quand ils l’appellent Suzanna Arundhati Roy — son nom complet — c’est un signal sonore que tout le monde peut entendre. En tant que chrétienne méprisable, insinue-t-on, elle en veut à l’Inde. Cependant, Roy n’a jamais été une admiratrice inconditionnelle de la foi. Elle a suivi les traces de sa mère féministe, Mary Roy, qui était une figure de proue dans les années 80, lorsqu’elle a réussi à faire campagne pour instituer l’égalité des droits de succession pour les femmes chrétiennes syriennes, jusqu’alors privées de leur juste part.

Par la suite, Roy a grandi entre la campagne du Kerala et les collines des Nilgiris, deux régions pastorales qui ont nourri son intérêt pour la conservation, avant de rejoindre l’École de planification et d’architecture, où elle a étudié cette dernière et a rencontré son beau, Gerard da Cunha. Les deux ont passé le reste de leurs années universitaires à vivre dans un bidonville voisin, peu de temps après qu’elle se soit éloignée de sa famille. ‘Ils ont prétendu être mariés par respect pour les mœurs conservatrices du bidonville’, raconte le New York Times.

Une deuxième relation a accompagné un tournant vers le cinéma. Ce fut une période productive pour Roy, qui a joué une ‘bimbo tribale’ dans Massey Sahib et a écrit le scénario de In Which Annie Gives It Those Ones, tous deux réalisés par son mari Pradip Krishen. La célébrité et la notoriété sont venues en 1994, lorsqu’elle a critiqué le réalisateur Shekhar Kapur pour avoir représenté le viol de Phoolan Devi, une hors-la-loi de type Robin des Bois devenue législatrice, dans Bandit Queen. ‘Vous avez transformé la bandit la plus célèbre de l’Inde en la victime de viol la plus célèbre de l’histoire’, et sans son consentement en plus, a écrit Roy.

Elle a percé en 1997. C’était, en un sens, l’année où l’Inde aussi a percé. Le pays célébrait le 50e anniversaire de son indépendance tout en faisant un sérieux bilan. Le premier roman de Roy, The God of Small Things, pour lequel elle a reçu une avance de 500 000 £, a sans aucun doute bénéficié de son timing propice — Elizabeth Windsor visitait l’Inde lorsque Roy a remporté le prix Booker, et la presse britannique était saisie d’un sentiment de bienveillance patricienne envers son ancienne colonie — bien que cela ne diminue en rien ses nombreux talents considérables. L’exploit de Roy a été sa voix d’auteur singulière, rassurante et universaliste tout en étant libre des clichés du réalisme magique. ‘Mon livre ne joue pas sur la spécificité culturelle’, a-t-elle déclaré à l’époque.

Le travail politiquement laborieux de l’érotisme intercaste n’était pas pour tout le monde. Carmen Callil, présidente du jury de l’année précédente, l’a trouvé ‘vulgaire et exécrable’. Peter Kemp du Sunday Times l’a trouvé mièvre et puéril. Néanmoins, peu pouvaient nier que c’était différent de tout ce qui était disponible sur le marché littéraire de l’après-guerre froide — passionné, politique, percutant, lubrique. Le gouvernement communiste du Kerala l’a accusée d’obscénité, bien que l’on puisse se demander si c’était plutôt son ‘venin anti-communiste’ — comme l’a dit le ministre en chef du Kerala — qui a indigné les apparatchiks. Roy ridiculise la gauche démocratique de la même manière que Jaroslav Hašek se moquait du Parti du progrès modéré dans les limites de la loi. Dans Small Things, des serveurs communistes servent les touristes nantis à l’Hôtel People, situé dans la maison ancestrale du chef du parti communiste, E.M.S. Namboodiripad. Rien de moins.

Si le message est un peu trop direct, il souligne également un défaut plus large dans son écriture, et en effet dans son activisme, qui a pris le devant de la scène depuis la publication de Small Things : son intransigeance. Le fait est que le renversement violent de l’État qu’elle préconise a échoué chaque fois qu’il a été tenté : 1948, 1967 et 1969. Face à la répression de l’État, la gauche insurrectionnelle n’a tout simplement aucune chance. La gauche démocratique qu’elle dénigre a, en revanche, non seulement assuré une alphabétisation élevée et des soins de santé décents, mais a également réalisé une réforme foncière significative au Kerala.