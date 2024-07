Six jours avant le discours d’hier soir, les volontaires de la Convention nationale républicaine étaient en plein entraînement lorsque la nouvelle de la tentative d’assassinat est tombée et ils ont saisi leurs téléphones. L’homme qu’ils s’apprêtaient à nommer avait été abattu.

Chaque jour depuis dimanche a été plus exaltant, plus enthousiaste que le précédent. Au moment où les derniers tests de microphone avant son discours résonnaient dans les couloirs jeudi, les gens le décrivaient comme ‘la meilleure convention’ à laquelle ils aient jamais assisté. ‘Historiquement, les Républicains ne sont pas unis’, m’a dit un opérateur du GOP, ‘donc il est assez inhabituel d’être à une convention comme celle-ci.’

Un sentiment de destinée a alimenté la convention. Chaque soir, l’homme lui-même entrait dans l’événement principal comme un combattant de l’UFC, fixant intensément les caméras en affichant fièrement son oreille curieusement bandée. Il était toujours là. Pendant ce temps, des rappeurs et influenceurs MAGA se mêlaient à des politiciens républicains en costume bleu et à des mères de famille de soccer, reflétant la dualité de, disons, J.D. Vance – un capitaliste de risque de l’Ivy League qui serre la main de Marjorie Taylor Greene. Et partout, cette photographie de Trump, ensanglanté et serrant le poing.

‘Trump n’allait jamais suivre le script.’

Les délégués étaient électrisés par la nomination de Vance pour vice-président. Amber Rose posait pour des selfies. Sarah Sanders a prononcé un discours inattendu et électrisant, et la petite-fille aînée du président est apparue sur scène. Roger Stone portait ses lunettes de soleil à l’intérieur. Les chants de ‘Joe doit partir’ et ‘Combattez, combattez, combattez’, résonnaient dans le Fiserv Forum toute la semaine.