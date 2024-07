Élevé par un père sadique et une mère amphétaminique, les dessins animés de Crumb étaient à la fois un moyen d’évasion et une sortie vitale pour la toxicité de son enfance à Philadelphie. Son frère aîné, Charles, est devenu un reclus tourmenté qui vivait avec sa mère et se baignait une fois tous les six semaines, tandis que son frère cadet, Maxon, a admis avoir un passé de femmes molestées. Que Crumb ait transcendé de tels horreurs est un miracle.

Le chef de file de ce mouvement aux États-Unis était Robert Crumb, un excentrique vieillissant dont les visions explicites ont illuminé le San Francisco hippie. En plus de ses grosses fesses, les visiteurs du Pompidou verront le premier succès de Crumb, Zap Comix, avec sa couverture promettant des ‘gags, des blagues, des vérités cosmiques’, et Dirty Laundry Comics, une collaboration des années soixante-dix où Crumb et feu sa femme Aline se représentent nus tandis qu’une dame à l’arrière-plan crie ‘Habillez-vous!’

Quelle puérilité joyeuse, même selon les normes françaises éclairées, d’atteindre le sommet du plus grand musée d’art moderne de Paris et d’être accueilli par Big Ass Comics (‘Fantasmes sexuels bizarres avec les fesses à l’esprit’). Le Centre Pompidou propose actuellement une excellente exposition sur la bande dessinée moderne, qui choisit comme point de départ l’explosion contre-culturelle des années soixante. Elle montre comment l’abondance de romans graphiques orientés vers les adultes disponibles aujourd’hui remonte à cette grande décennie de libération, lorsque des artistes underground débrouillards ont commencé à raconter des histoires absurdes, érotiques et profondément personnelles en utilisant un médium auparavant réservé presque exclusivement aux enfants.

Malgré, ou peut-être à cause de, ses obsessions sordides, Crumb est devenu l’homme le plus improbable depuis Philip Larkin. Avec ses grosses lunettes déformantes, sa moustache, son chapeau melon, son gémissement nasal et sa pomme d’Adam saillante, Crumb ressemblait à la fois à un grand-père et à un adolescent. Il rôdait à l’épicentre du mouvement hippie mais préférait le blues à la musique psychédélique, et dédaignait les cheveux longs et les pattes d’éléphant pour l’allure d’un vendeur d’assurances. ‘J’ai une compulsion de révéler la vérité sur moi-même, pour le meilleur ou pour le pire’, a-t-il déclaré au Louisiana Literature Festival en 2019. ‘Peut-être que c’est comme un gars qui se dévoile en public.’

À quel moment cet icône underground — décrit par le critique Robert Hughes comme ‘une sorte de Hogarth américain’ — est-il passé dans le grand public? Était-ce en 2009, lorsque Harold Bloom a critiqué son adaptation en roman graphique du Livre de la Genèse dans le New York Review of Books? Ou bien en 2018, lorsque le dessin de son personnage Fritz the Cat s’est vendu aux enchères pour 717 000 $?

En fait, l’apothéose du dessinateur’ est survenue en 1994, avec la sortie de Crumb. Ce documentaire remarquable montre pourquoi toute sa dépravation luride compte : Crumb est un artiste qui dessine sans aucune peur, mettant ses fantasmes les plus sombres et ses préjugés sur la page. Ses productions naviguent entre l’art et la pornographie, l’art et la poubelle, des représentations de l’industrialisation et de gourous spirituels louches à des fantasmes sur des nonnes qui veulent lui couper le pénis. Dans le paysage médiatique d’aujourd’hui, où tant de temps est consacré à deviner comment quelque chose sera reçu avant même qu’il ne prenne forme, il est presque impossible d’imaginer quelqu’un créant de l’art aussi provocateur et sans inhibition que celui de Crumb. Dans une bande dessinée de Zap Comix intitulée ‘Vous ne trouverez peut-être pas ça drôle, mais j’ai un sens de l’humour morbide’, un artiste à lunettes ressemblant à Crumb rit aux éclats et dessine une femme écrasée par un bus.