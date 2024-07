Pendant un court instant, la plupart des gens en Amérique vont probablement essayer de reculer du précipice, de calmer le jeu, de modérer les discussions sur l’écroulement du ciel et sur le fait que l’autre camp cherche à détruire tout ce qui vous est cher. Et c’est exactement ce qui se passe en ce moment, des deux côtés de l’allée. Joe Biden lui-même a appelé à des tempéraments plus calmes et à une rhétorique plus posée : en Amérique, les différences doivent être réglées avec des bulletins de vote, pas des balles. Trump lui-même semble désireux de jouer le jeu : un récent article d’Axios a exposé à quel point avoir frôlé la mort semble avoir changé la façon de penser de Trump. Son discours à la convention nationale républicaine a été entièrement retravaillé à la suite de la tentative d’assassinat ratée : apparemment, il vise maintenant à prêcher un message d’unité politique plutôt que de division supplémentaire. Pour l’instant, les deux camps de l’Amérique parlent de paix, d’amour et de compréhension. C’est la première fois qu’ils le font depuis de nombreuses, nombreuses années.

Mais autant que les gens aimeraient que cette nouvelle ère dure, ce n’est pas possible — et elle ne durera pas. La division politique n’est pas simplement le produit de mauvaises pensées ; souvent, elles sont le symptôme de surface de problèmes beaucoup plus profonds au sein d’une société. Et la triste vérité sur l’Amérique aujourd’hui est que tant Joe Biden que Donald Trump — ainsi que tous les autres acteurs du système politique — dépendent complètement de ce type de rhétorique. Ils ne peuvent pas s’en passer très longtemps, peu importe combien ils souhaiteraient tourner une nouvelle page. Le vrai problème en Amérique aujourd’hui est que le système politique a simplement été vidé de sa substance ; il n’est plus capable de proposer des solutions à aucun camp de la division partisane.

Biden lui-même a maintenant des taux d’approbation historiquement bas et une supermajorité d’Américains pensent qu’il n’est pas mentalement apte à servir un autre mandat. Le seul outil qui lui reste dans sa boîte à outils est de parler de l’autre gars ; sans le faire, sans souligner à quel point l’ennemi est dangereux et à quel point les marges sont minces, il n’a aucune chance. Mais il en va de même pour Trump. Aucun de ses électeurs ne croit vraiment qu’il peut assécher le marais ou réformer le système, ou arrêter d’une manière ou d’une autre la dérive très dangereuse de l’Amérique vers l’insolvabilité et le chaos économique. Pour eux aussi, tout ce qui reste à discuter est la méchanceté de l’autre camp, et à quel point la vengeance sera douce.

En vérité, pour une société bien fonctionnelle, un peu de rhétorique violente ici et là n’est vraiment pas grave. Ce n’est que lorsque les élites politiques perdent le contrôle de la situation — quand elles ne peuvent plus maintenir l’armée, réparer les routes et les ponts, faire fonctionner l’économie et gérer l’État de telle sorte qu’il ne se noie pas dans un océan de dettes impayables — que cette rhétorique mène à la violence et au sang dans les rues. Mais les élites américaines ont perdu le contrôle de la situation, et maintenant, elles se réveillent dans un cauchemar qu’elles ont involontairement créé. Il n’y a pas un seul politicien américain aujourd’hui qui prétend même avoir un plan — encore moins une solution — pour la bombe à retardement fiscale massive située au cœur du système actuel. L’unité sociale est totalement incompatible avec la faillite économique : lorsque les choses s’effondrent vraiment, les élites politiques peuvent soit admettre que l’ensemble de la classe politique a échoué et a besoin d’être remplacée, soit essayer de rejeter la faute sur l’autre. L’unité est un luxe ; un que la classe politique américaine ne peut plus se permettre.

On peut certainement sympathiser avec le profond sentiment de regret et de tristesse qui est maintenant visible parmi la classe politique américaine et les commentateurs. Mais la violence politique et les champignons psychédéliques suivent les mêmes règles au final : il n’y a pas de retour en arrière et pas de remboursement. Une fois que vous avez acheté le billet, vous devez faire le trajet jusqu’au bout. Tout ce que vous pouvez faire, peu importe à quel point les choses s’empirent, c’est de vous asseoir et d’essayer de supporter la situation.