Dans ces livres, les ‘héros’ font preuve d’une adaptation minutieuse aux désirs féminins. Ils sont loyaux, ont des libidos insatiables et arborent des anatomies conçues pour accommoder n’importe quel acte sexuel acrobatique que l’héroïne désire. Oui, les goûts sont devenus plus extrêmes avec l’âge des lecteurs et lectrices — mais il y a une innovation particulière à ces monstres qui dit quelque chose sur ce que les femmes vraiment veulent : dans beaucoup de ces livres, les ‘hommes’ ne peuvent pas réellement parler. Ils peuvent vous sonder, vous ‘ouvrir en deux’, vous battre — mais jamais vous réprimander, vous prendre de haut ou vous mener en bateau.

Le risque d’abattage est plus présent avec les non-humains, et heureusement à une certaine distance des politiques complexes de l’ère post-MeToo. Cela a été exploré pour la première fois, et peut-être de façon plus notoire, dans le livre choc de 1976 de Marian Engel, Bear, dans lequel une employée de bureau insatisfaite entame une relation romantique et sexuelle avec un énorme ours. Oui, oui. À la fin, il la tue presque d’un seul coup de griffe dans le dos (si mignon !). Et après cet aperçu du risque érotique presque mortel, la protagoniste retourne à sa vie d’avant. Ces histoires sont un moyen pour les femmes de confronter leur désir d’auto-immolation en dehors du cadre oppressif du monde réel. Et, de manière critique, tout risque dans ces romans est purement physique — le côté émotionnel des choses est garanti par ce qui équivaut souvent à un arc de monogamie de conte de fées conventionnel.

De tels goûts monstrueux ont revigoré la sexualité féminine bien avant le recueil électrique — qui a façonné ma vision du monde — d’Angela Carter de contes de fées remaniés, The Bloody Chamber (1979). Dans ces contes, les héroïnes se lancent dans des massacres similaires à Kill Bill contre leurs oppresseurs : la protagoniste de The Erl King étrangle son ravisseur avec ses propres cheveux, tandis que la mère de la jeune mariée dans l’histoire éponyme se précipite pour abattre le Marquis alors qu’il se prépare à la décapiter. Le travail de Carter allait bien au-delà de la banale reprise féministe ; ses itérations tordues d’histoires culturellement endémiques telles que La Barbe Bleue et La Belle et la Bête interrogent l’hostilité masculine. Elles remettent en question les conseils que toutes celles qui étaient autrefois des petites filles ont reçu à voix basse : évite les bois, ne te laisse pas berner par le charme, certains sont des loups qui n’hésiteront pas à te blesser,…

Environ trois décennies après cette éviscération macabre et sensuelle des contes populaires, Twilight est arrivé pour les remettre à leur place. Edward et Bella ne sont que des échos de ce que Carter, Marina Warner et Carol Ann Duffy ont cherché à rendre ironique. L’aspect conventionnel des romances modernes — qu’elles soient monstrueuses ou non — peut marquer un détournement des refontes radicales du féminisme de la deuxième vague. Je peux difficilement blâmer celles qui ont été élevées avec un régime de niaiseries Disney et qui se sentent maintenant déçues par le climat apparemment libéré mais misérable de la scène ‘romantique’ moderne.

Mais même si les histoires d’amour qu’elles contiennent puissent se révéler conventionnelles, les romances de monstres ne le sont pas du tout en ce qui concerne l’action elle-même. En parcourant quelques-uns des ‘grands succès’ — dont je vous laisse découvrir le contenu après votre prochain divorce — je ne peux m’empêcher de remarquer à quel point le sexe est très différent dans la littérature érotique féminine par rapport à la stérilité du porno façon marteau-piqueur commercialisé pour les hommes. Il y a une tendresse féminisée envers les hommes/bêtes (même quand ils ne peuvent que grogner, le grognement est toujours gentil). Il y a plus d’intimité émotionnelle — au point que c’en est presque plus mortifiant que l’« action » réelle. Même le sexe est beaucoup plus complexe : bien sûr, les adjectifs de l’excitation (gonflé, palpitant, etc) restent presque aussi conventionnels que les diverses images qui composent une scène de sexe vidéo — mais les auteur(e)s essaient de secouer les choses physiques d’une manière qui met le porno masculin sur le banc de touche (les martèlements inévitables sont souvent annoncés par le geste doux d’un élastique à cheveux étant retiré).

Et surtout, les femmes se lient réellement autour de leurs intérêts érotiques communs. Des forums en ligne et des pages TikTok sont dédiés à des discussions de type club de lecture sur les personnages et les intrigues. Peut-être est-ce la qualité littéraire (non méritée) de ces choses qui élimine la honte de discuter de fantasmes franchement étranges. Peut-être est-ce la nature fermée de ces communautés virtuelles, l’« espace sûr » tant vanté. Tout ce qui est clair, c’est que vous ne trouvez certainement pas des tonnes d’analyses sur des publications Reddit masculines équivalentes. Nous devrions en être reconnaissants.