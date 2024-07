La suspicion dirigée contre la ‘tradlife’ est correcte dans ce sens: si Kaczynski avait gain de cause et que la société industrielle disparaissait demain, cela pourrait bien redonner une certaine agence pratique aux hommes individuels par rapport aux bureaucraties et aux structures sociales complexes. Mais cela retirerait également la majorité des femmes de la vie publique, dans la routine quotidienne des tâches de subsistance avec les enfants.

Tous les aspects les plus controversés du discours de Ballerina Farm sont animés par cette intuition. Par exemple, l’interview du Times et son essaim de répondants sur TikTok et X ont tous beaucoup insisté sur le fait que les Neelemans n’ont pas de nourrice pour aider avec les plus petits enfants, car Daniel n’en veut pas. Ce détail est cohérent avec l’image de pionnier autonome, mais évidemment un fardeau plus lourd pour Hannah que pour Daniel. Également cohérent avec le style de pionnier ‘faire cavalier seul’, la plupart de ses bébés sont nés à la maison, sans anti-douleurs. Dans quelle mesure était-ce son choix? Qui sait?

Mais peut-être que la vraie question est : à quel point leur vie est vraiment ‘pionnière’ de toute façon? Le style Petite maison dans la prairie robuste et autonome n’est crédible que tant que vous ne vous demandez jamais : qui filme? Je peux apprécier de regarder Neeleman préparer un ‘déjeuner d’été parfait‘ de pains plats au levain, pesto et fromage entièrement à partir de zéro, y compris la fabrication et l’égouttage du fromage, car je choisis de passer outre le fait évident que tout est fabriqué pour les caméras. Faire tout cela serait une quantité de travail insensée juste pour le déjeuner, pour quelqu’un avec huit enfants et des tâches agricoles, à moins qu’elle n’ait beaucoup d’aide.

‘Le style Little House robuste et autonome n’est crédible que tant que vous ne vous demandez jamais : qui filme?’

Mais, de manière très évidente, elle a beaucoup d’aide. Pour commencer, avec des valeurs de production aussi bonnes, il y a probablement une équipe sur place pour aider avec l’éclairage, le tournage, le montage et la publication de ses créations culinaires d’apparence entièrement naturelle. Neeleman elle-même a détaillé leurs 30+ employés, et a partagé des images de l’espace (beaucoup moins artistiquement stylé) où les Oompa-Loompas de Ballerina Farm emballent et expédient les produits de la marque alimentaire et de style de vie multimillionnaire dérivée de l’émission. Leur ferme-maison-studio est clairement une ruche d’activité et de personnes, tout le temps. Comme le note l’interview, il y a aussi des femmes de ménage, ainsi qu’un tuteur à domicile pour éduquer les enfants plus âgés.

Non, Hannah Neeleman n’a pas de nourrice pour les bébés. Mais nourrice ou pas, il ne manque pas de personnes pour surveiller une foule d’enfants. Ce n’est pas La Petite Maison dans la Prairie, sans personne à des kilomètres à la ronde sauf Maman et Papa et la marmaille. Et ce n’est pas non plus, comme le prouve le fait que les deux Neelemans sont activement impliqués dans l’entreprise Ballerina Farm, une configuration domestique ‘traditionnelle’ sur le modèle ménagère-gagne-pain.

Cette séparation entre mari travailleur et épouse dépendante, souvent glossée comme la partie ‘trad’ dans ‘tradwife’, date de l’ère industrielle. C’est-à-dire : ce n’est pas du tout ‘traditionnel’, mais distinctement moderne. C’est aussi le modèle qui, avec le temps, a alimenté bon nombre des insatisfactions contestées par le féminisme. Mais Hannah Neeleman n’est absolument pas une ‘tradwife’ dans ce sens : plus précisément, elle est une tradewife : une mère qui travaille au sein d’un foyer économiquement productif.

Ballerina Farm est à la fois un foyer et une entreprise bien gérée et évidemment rentable. En elle, Daniel et Hannah occupent des rôles distincts mais tout aussi vitaux. C’est un mode de vie qui ressemble plus étroitement à l’ère prémoderne qu’à quelque chose de ‘trad’ dans le sens de ‘tradwife’. Mais ce n’est pas une tentative de revenir à l’ère préindustrielle non plus. Au contraire, Ballerina Farm n’est possible que parce que ce n’est pas un projet low-tech sur le modèle de l’Oncle Ted.

Après tout, rien de tout cela ne serait possible sans internet : l’agriculture de Daniel Neeleman existe en symbiose avec l’agriculture « d’engagement » de sa femme. Contrairement aux nombreux agriculteurs malheureux vivant au jour le jour alors que les supermarchés réduisent leurs marges, Daniel peut facturer 139 $ pour une boîte de croissants et de viande de saucisse. Pour lui, la différence entre sa vie et le risque de suicide plus élevé habituel des agriculteurs américains tient à sa femme glamour qui sait surfer sur internet avec perfection. Qui sait à quoi ressemble leur relation derrière des portes closes ; mais en termes d’argent et de pouvoir, je n’ai aucun mal à croire à la caractérisation par Hannah Neeleman d’eux comme étant des ‘co-PDG’ de Ballerina Farm.

Vu sous cet angle, en tant qu’entreprise familiale mêlant haute et basse technologie, Ballerina Farm n’est pas une propagande pour le modèle de ‘pionnier’ ou son successeur suburbain, la ménagère bourgeoise. Ce que les Neelemans ont construit se rapproche davantage d’une mise à jour du 21e siècle d’un modèle domestique bien plus ancien : le ‘foyer productif‘ préindustriel. C’est-à-dire un foyer qui est aussi un lieu de travail, dans lequel tout le monde est économiquement actif. Même le grand nombre de personnel à temps plein des Neelemans rappelle l’emploi historique étendu de domestiques dans les foyers productifs.

Et peut-être cela nous donne-t-il un indice sur ce qui motive vraiment le discours autour de Ballerina Farm : l’envie. Car un ‘foyer productif’ du 21e siècle de ce genre n’est pas accessible à tous. Plus que jamais, internet a permis aux mères d’avoir un peu de tout : la vie gratifiante et économiquement active, la grande famille, la belle maison, le tout tissé avec les possibilités de télétravail ouvertes par internet. Mais pas toutes les femmes. Juste celles qui ont les compétences, l’argent, le charisme, l’espace pour un bureau à domicile – et un conjoint qui partage la vision.

Si c’est votre cas, vous pouvez profiter de votre carrière flexible et gratifiante depuis chez vous, en gardant un œil sur les enfants, l’aide à domicile et le levain qui lève. Pour tous les autres, c’est le même jonglage qu’auparavant – tout en faisant défiler les clips Ballerina Farm sur votre téléphone quand vous allez au travail.