Amener l’Allemagne à payer le coût total des réparations à la Pologne allait toujours être une tâche herculéenne sur le plan politique, et l’approche tout ou rien de PiS était destinée à échouer. Mais même en essayant de renouer avec un gouvernement polonais qui avait basculé vers son camp après des années de règne de PiS, Scholz n’a offert à la Pologne — qui a proportionnellement subi plus de décès civils que toute autre nation pendant la guerre — guère plus que des gestes symboliques et de belles paroles sur la culpabilité allemande, tout en s’appuyant sur des arguments juridiques fragiles et vieux de plusieurs décennies. Cette attitude alimente une pratique fallacieuse qui a permis à l’Allemagne moderne de se dissocier de son passé nazi : parce qu’elle s’est réformée idéologiquement et spirituellement depuis le Troisième Reich, elle mérite d’être tacitement absoute de ses péchés sans avoir à en assumer pleinement les conséquences.

Cette attitude, qui n’a guère commencé avec Scholz, souligne le manque persistant de compréhension parmi les dirigeants allemands modernes en ce qui concerne l’identité politique polonaise contemporaine. Bien que les réparations de guerre elles-mêmes ne soient pas au premier plan de l’esprit de chaque Polonais, l’approche peu sérieuse de Scholz à ce sujet témoigne d’une préoccupation beaucoup plus large des Polonais concernant l’incapacité continue de l’Europe occidentale à traiter leur pays avec dignité sur la scène internationale — surtout à un moment où la Pologne est devenue si cruciale pour contrer la menace croissante pour le continent venant de la Russie.

Cela ne signifie pas que l’Allemagne ait totalement rejeté la question des réparations. En 1992, deux ans après la réunification allemande, Berlin a effectivement versé à la Pologne une partie de ce qui lui était dû, accordant aux victimes polonaises des nazis environ 295 millions d’euros avant de verser des fonds supplémentaires pour les Polonais contraints au travail forcé les années suivantes. Mais tout au long de sa relation avec l’Allemagne, la Pologne a dû constamment équilibrer ses griefs historiques avec les besoins du présent. En 2004, peu de temps après que la Pologne ait rejoint l’Allemagne en tant que membre de l’UE, le gouvernement polonais lui-même a publié une déclaration confirmant qu’elle avait perdu son droit à des réparations complètes en 1953. Dans l’intérêt de l’intégration européenne, la Pologne a jugé plus avantageux d’oublier l’histoire et de se contenter de ce qu’elle avait reçu de l’Allemagne, du moins pour le moment.

Pourtant, à la veille d’une nouvelle opportunité de réclamer la réparation due à leur pays, les dirigeants polonais semblent une fois de plus avoir sacrifié les désirs sincères de justice historique complète. Ayant à l’esprit les préoccupations les plus immédiates de la Pologne, Tusk a déclaré qu’il avait entendu ce qu’il devait entendre de Scholz et avait accepté de mettre effectivement de côté les torts du passé en échange de l’aide de l’Allemagne face aux défis de sécurité pressants aux portes de la Pologne.

Il serait cependant dans l’intérêt de Tusk de maintenir la pression sur Scholz pour satisfaire les demandes de la Pologne. Les arguments selon lesquels il a été trop conciliant envers l’Allemagne et d’autres poids lourds européens ont historiquement été un soutien facile pour les récits de PiS et d’autres partis de droite, et bien que le parti de Tusk soit arrivé en tête des élections européennes en Pologne le mois dernier, la forte performance du parti d’extrême droite Confederation devrait lui mettre la puce à l’oreille quant à l’avenir de l’électorat polonais. Son échec à obtenir des réparations significatives à un moment aussi opportun dans la relation de la Pologne avec l’Allemagne hanterait non seulement ses perspectives politiques avec la droite polonaise, mais aussi avec certaines parties de sa propre base. Même s’il est vrai que la Pologne n’a pas de base légale pour réclamer des réparations en vertu du droit international, comme l’a déclaré le ministre des Affaires étrangères polonais Radosław Sikorski en février de cette année : ‘La question de la compensation morale, financière et matérielle n’a jamais reçu de réponse’.

‘Dans l’intérêt de l’intégration européenne, la Pologne a été contrainte d’oublier l’histoire pour se contenter de ce qu’elle avait reçu de l’Allemagne.’

Ce point est particulièrement pertinent car le processus de réparations à la fin de la guerre a été indiscutablement entaché par la politique et la corruption. À Potsdam en 1945, les Alliés occidentaux ont donné à l’URSS le droit de distribuer des réparations de l’Allemagne au nom de la Pologne, qui, après la guerre, est devenue un État satellite soviétique. La Pologne n’a reçu qu’une partie des machines, des matières premières et du matériel militaire que les Soviétiques ont saisis en Allemagne en son nom après la guerre, jusqu’à ce que l’URSS contraigne la Pologne à faire sa déclaration de 1953 dans un effort d’absoudre l’Allemagne de l’Est communiste de ses obligations ultérieures. En conséquence, le pays qui aurait probablement le plus bénéficié de sa part complète de réparations en a été privé prématurément — une réalité qui, bien qu’inchangeable aux yeux de la loi, reste autrement indéfendable à ce jour.