D’autres initiatives ont adopté une approche moins explicite. Celles telles que le New Deal pour les Parents seuls, la Stratégie Nationale de Garde d’Enfants et « Sure Start » cherchaient une solution au problème des mères bénéficiaires d’allocations en les incitant à travailler et leurs enfants à fréquenter des crèches. Le New Deal pour les Parents Seuls, comme l’a noté la professeure de politique sociale Jane Millar, était particulièrement important — tout au long de l’après-guerre, les politiques publiques étaient largement basées sur l’hypothèse que les mères célibataires resteraient à la maison pour s’occuper de leurs enfants, et ainsi ‘la monoparentalité était un indicateur indiquant un retrait légitime du marché du travail’. Mais sous le New Labour, être une mère célibataire n’était plus une excuse pour ne pas avoir d’emploi : au contraire, l’emploi devenait encore plus important pour réduire ‘l’exclusion sociale’.

Comme la BBC l’a rapporté en 1998, toutes les stratégies ‘des allocations jusqu’au travail’ du New Labour reposaient sur une ‘idée unique’, à savoir : ‘Le travail est bon pour vous. Ceux qui le peuvent, devraient travailler. Plus de personnes qui travaillent c’est moins de bénéficiaires, donc des coûts de sécurité sociale réduits, et donc plus d’argent pour la santé et l’éducation. C’est apparemment la politique gagnant-gagnant ultime.’

Certes, il y a eu des aspects positifs qui ont découlé de l’obsession du New Labour pour le travail. Pour les personnes qui peuvent travailler, il est préférable d’avoir un emploi que de végéter avec des prestations. Les femmes ont besoin d’accès à la contraception, à l’avortement et à la garde d’enfants pour pouvoir avoir une carrière et, surtout, la liberté et l’égalité. Mais, comme les années suivantes l’ont montré, le travail n’est pas la solution à tous les problèmes de protection sociale. En liant si étroitement la contrainte de travailler à la maternité, quelque chose d’important a été perdu : l’idée que les enfants ont un impact personnel et social positif.

Lorsque la priorité clé pour tous, y compris les mères de jeunes enfants, est devenu de gagner sa vie grâce au travail rémunéré, la valeur sociale d’avoir et d’élever des enfants a diminué. Les jeunes ambitieux devaient aller à l’université, et les autres travailler : ceux qui choisissaient la parentalité étaient marginalisés en tant que ‘socialement exclus’, en dehors de la norme. L’accent mis, en particulier ceux des familles plus pauvres, pour que les enfants aillent en crèche a renforcé l’idée que les parents étaient mal équipés pour s’occuper et socialiser les enfants dans leurs ‘premières années’ si importantes. La décision d’avoir des enfants était présentée comme un acte individualisé de réalisation de soi prudente, à ne faire que lorsque sa carrière et ses finances le permettaient ; et lorsque la réalité de ‘jongler’ entre travail et maison pouvait plausible agir comme un contraceptif en soi. La procréation est devenue un choix plus que jamais, mais un choix fortement conditionné par le poids de cette décision.

La mentalité politique qui a prévalu pendant les années du New Labour est résumée par David Blunkett, l’ancien secrétaire d’État à l’Intérieur qui est l’un des rares à défendre encore l’esprit du plafond des prestations pour deux enfants. Faisant référence à un article qu’il a écrit en 2001, dans lequel il mettait en garde les gens de ne pas ‘voir le gouvernement comme un distributeur automatique’, Lord Blunkett a récemment déclaré à The Telegraph: