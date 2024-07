À la suite du retrait tardif de Joe Biden de la course présidentielle, l’avalanche de flatterie obséquieuse sur son sacrifice héroïque et ses réalisations étonnantes, sans précédent et meilleures que celles de l’administration FDR, a commencé en quelques minutes. De la part des grands pontes du parti démocrate et de leurs flagorneurs dans les médias, cette admiration obséquieuse est destinée à compenser le fait qu’ils n’ont rien fait d’autre qu’insulter, saper et diffuser des rumeurs contre le président depuis trois semaines. Maintenant, les détracteurs de Biden sont soudainement devenus ses plus grands fans. Mais de la part de ce chroniqueur, ne vous attendez pas à un léchage de bottes mielleux mais plutôt subtilement culpabilisant.

Regretter ce qui aurait pu être relève plus de la poésie que de la politique. Pourtant, c’est le moment opportun de réfléchir à l’alternative évidente à l’état chaotique actuel du parti démocrate, qui, à trois mois et demi des élections et à moins d’un mois de sa convention d’août, se retrouve sans candidat à la présidence. J’ai récemment écrit ici sur mon affection pour les univers parallèles, alors jetez un œil à celui-ci.

Après s’être forcé à regarder les mêmes vidéos YouTube sur lesquelles le public s’est extasié pendant des années — de ses propres performances hésitantes, décousues, souvent incohérentes et incorrectes sur le plan grammatical au début de son mandat — un président âgé vraiment héroïque honore sa promesse implicite de 2020 envers ses collègues et sa circonscription. Ainsi, en janvier 2023, il annonce qu’il n’a pas l’intention de se présenter pour un autre mandat. Ce délai prolongé permet à divers candidats de se lancer dans la course — vous savez, tous ces noms incessamment répétés depuis le débat catastrophique de Biden comme démonstration du ‘banc profond’ de son parti. Croisons les doigts pour que dans notre univers parallèle, au moins l’un de ces candidats — lors d’une saison primaire très compétitive — ne soit pas un progressiste lunatique obsédé par la question du genre, qui a donc de grandes chances de battre Trump.