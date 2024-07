Et comme me l’ont dit des responsables du Vatican et des universitaires conseillant le Saint-Siège, ces points de vue convergents ne sont pas le fruit du hasard. Ils soulignent que Sachs a été crédité comme l’un des principaux auteurs de l’encyclique de François en 2015, Laudato si, sur l’environnement, et a conseillé le Saint-Siège sur des sujets tels que le développement durable, la crise climatique et les inégalités économiques — s’efforçant de fournir un cadre scientifique à l’autorité morale du Pape. Depuis des années, il donne des conférences et conseille les hauts responsables du Vatican, visitant apparemment Rome aussi souvent que deux fois par mois. L’encyclique de 2020 Fratelli Tutti sur la fraternité et l’amitié sociale a repris les thèmes de la solidarité et du monde multipolaire auxquels Sachs s’est consacré ces dernières années. En 2021, il a été nommé membre de l’Académie pontificale des sciences sociales, un organisme académique prestigieux aidant l’Église à développer sa doctrine sociale. Plutôt impressionnant pour un non-catholique élevé dans une famille juive.

« Le pape s’appuie sur de nombreux conseillers en matière politique et économique, mais l’influence de Sachs sur l’entourage du pape a considérablement augmenté au cours des deux dernières années », m’a confié un collaborateur du Vatican. Selon un autre responsable, la capacité de Sachs à influencer le débat dépend également de son formidable pouvoir de collecte de fonds. Chaque année, il organise et préside trois grands séminaires à Rome sur des sujets chers à François, et il travaille avec des donateurs et des partenaires pour couvrir les coûts. En mars, par exemple, il a mis en place un atelier nommé le Sommet de l’Avenir, visant à lier ‘économie fraternelle’ et ‘développement durable’ dans un croisement qui ressemble à un mélange d’Évangile et de brochure de l’ONU. L’événement était coprésidé avec le Réseau des solutions pour le développement durable, une organisation à but non lucratif de l’ONU créée et toujours dirigée par Sachs.

Un de ses collaborateurs de longue date est Andrea Illy, PDG d’illycaffè, la société italienne de café connue pour défendre la responsabilité sociale. Ensemble, ils président la Fondation pour une Société Régénérative, une organisation regroupant des ONG, des universitaires, le secteur privé et des ‘leaders spirituels’, qui promeut un modèle socio-économique révolutionnaire. Illy a aidé Sachs à mettre les questions de développement durable au premier plan des préoccupations papales, ayant été intervenante lors d’un des ateliers de Sachs au Vatican.

Parmi les principaux promoteurs de l’implication de Sachs au Vatican se trouve Stefano Zamagni, professeur d’économie à l’Université de Bologne, qui a dirigé l’Académie pontificale des sciences sociales de 2019 à 2023. « Sachs n’a pas un accès spécial au Pape », m’a dit Zamagni, « mais sa vaste connaissance et son autorité sont reconnues par tous. En raison de cela, les documents qu’il prépare ont beaucoup de poids, et le pape, dont les connaissances ne sont pas très solides, les lit certainement attentivement. »

Zamagni concède que Sachs est parfois trop extrême, mais c’est juste une ‘question de style, pas de fond’. Pourtant, Sachs s’assure de transmettre ses opinions anti-américaines sur toutes les plateformes disponibles, y compris l’émission de télévision de Vladimir Solovyov, le propagandiste en chef de Poutine. Par ailleurs, le tabloïd le plus agressif du Parti communiste chinois l’interviewe régulièrement sur les grands enjeux géopolitiques afin de ‘contrer les distorsions malveillantes des médias occidentaux’.

Dans sa quête pour devenir un porte-parole occidental pour le Sud global, il accuse la CIA des turbulences mondiales et prétend que la Covid est sortie d’un laboratoire américain. Sachs a même avancé l’idée que les terroristes de l’ISIS-K derrière l’attaque du Crocus City Hall à Moscou en mars 2024 agissaient au nom des États-Unis, car Washington ‘s’engage régulièrement dans la terreur liée au djihad, et ce depuis des décennies’.