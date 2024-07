L’objection principale n’est pas le coût énorme ou les chiffres flous, mais l’inévitabilité que des portions du budget seront détournées par les mafias sicilienne et calabraise (Cosa Nostra et Ndrangheta respectivement). Le militant anti-mafia, Don Luigi Ciotti, a averti que le pont ‘ne reliera pas seulement deux côtes mais aussi deux mafias’. Cette infiltration criminelle prend des centaines de formes : investissement financier, services de messagerie, approvisionnement en matières premières, sécurité, terrassement, enlèvement des déchets. Chaque aspect d’un projet majeur est vulnérable aux mafias : elles peuvent tout faire fonctionner en douceur ou causer des complications sur des décennies. Elles ne récolteront peut-être que des miettes, mais il est presque certain qu’elles finiront par obtenir une part du gâteau.

« Le pont ne reliera pas seulement deux mafias, mais 20 gangs différents », m’a dit Daniele Ialacqua de l’organisation No Ponte Capo Peloro. « Je crains que nous nous retrouvions dans une situation similaire à celle de Chicago dans les années 30 : il y a trop d’intérêts, trop de contrats. » L’inverse est peut-être plus probable, que des gangs rivaux coopéreront et uniront leurs forces ‘pour mener à bien des projets [de construction] majeurs en Calabre’, a récemment écrit l’experte en criminalité Anna Sergi dans Il Post : « Les clans de la Ndrangheta se sont toujours associés pour renforcer leurs capacités entrepreneuriales. Ils le feront à nouveau. » Les écoutes téléphoniques de la police ont déjà révélé que des chefs de la mafia négocient déjà sur le partage des futurs contrats juteux.

Mais les objections au pont vont bien au-delà. Le détroit de Messine a toujours été troublé : les monstres marins mythiques d’Homère, Scylla et Charybde, se tapissaient de chaque côté, symboles du danger de naviguer entre eux. D’où l’expression ‘entre Scylla et Charybde’, la version originale de ‘entre l’enclume et le marteau’. Le passage était risqué non seulement en raison des pièges et des vents violents, mais aussi en raison des tremblements de terre dévastateurs. Les détroits se trouvent dans la Zone 1 de l’Italie, la zone la plus dangereuse en termes de risque sismique. En décembre 1908, un tremblement de terre de magnitude 7,1 a tué environ 80 000 personnes et a provoqué des tsunamis qui ont dévasté les zones côtières avoisinantes.

Même ceux qui sont en faveur du pont ont exprimé des inquiétudes quant à la sagesse de construire sur cette faille. Le 3 mai, l’Ordre des ingénieurs de Messine a écrit une lettre ouverte indiquant que, bien que le pont doive être construit, il y a une ‘profonde inquiétude’ concernant la superficialité des mesures de protection contre les tremblements de terre du projet. Ils ont insisté sur le fait que la recherche à ce sujet ‘nécessiterait des mois d’engagement, pas des jours ou des semaines !’

Une partie du problème est que la conception du pont est très ancienne : un consortium appelé Eurolink a remporté l’appel d’offres en 2005 avec une conception de feu le concepteur de pont britannique, William Brown, datant de 1993. Brown reste un architecte admiré — il est à l’origine des ponts Severn, Humber et Forth au Royaume-Uni, et de nombreux autres dans le monde entier. Mais la portée centrale de son pont italien doit être de plus d’un extra kilomètre que toute autre portée de pont dans le monde. « C’est un saut d’échelle énorme », dit Signorino, « mais il n’y a pas eu de saut dans le savoir-faire technologique. Nos connaissances actuelles ne nous permettent pas de dire qu’une telle construction est avisée. »

Il y a eu assez de catastrophes d’infrastructures en Italie au fil des années pour justifier les préoccupations de Signorino. En août 2018, le pont Morandi à Gênes s’est effondré, causant 43 décès. En 2014, seulement neuf jours après son inauguration, le viaduc de Scorciavacche en Sicile s’est également effondré. La société responsable de la construction de ce viaduc, Bolognetta, est membre de la coopérative Muratori Cementisti qui détient une part de 13 % dans le consortium Eurolink. Les autres géants de la construction impliqués dans le projet ne sont pas non plus réputés pour leur probité. En 2022, l’entreprise de construction espagnole Sacyr, qui détient une part de 18,7 % dans le projet Eurolink, a été condamnée — avec d’autres entreprises — à une amende de plus de 200 millions d’euros par l’autorité de la concurrence espagnole pour manipulation des appels d’offres publics entre 1992 et 2017.