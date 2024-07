Christopher Rufo a également été confronté à des accusations de terrorisme stochastique et a cherché à les réfuter. Dans une tribune pour Scientific American publiée en novembre 2022, Bryn Nelson a insinué que les commentaires critiques de Rufo sur les drag queens participant à des lectures de livres étaient une forme de ‘terrorisme stochastique’ qui fonctionne en ‘faisant du dégoût une arme’ contre les minorités sexuelles et ceux qui les soutiennent. En réponse à cela, Rufo a écrit que « rien dans mes reportages sur Drag Queen Story Hour n’encourage la violence ». « Sous le concept de ‘terrorisme stochastique’, la logique, les preuves et la causalité sont sans importance, a-t-il noté. Ce concept repose sur un mensonge. Il mérite d’être exposé et discrédité. »

Vous n’avez bien sûr pas besoin d’être républicain pour être réticent à ce concept ; il vous suffit d’avoir un détecteur de conneries à moitié décent qui vous indique quand une proposition parfaitement valable — que la rhétorique peut justifier et ainsi permettre une action — est manipulée de façon cynique par des partisans dans le but d’une condamnation rituelle et d’une censure.

L’idée selon laquelle Carlson ou Rufo, qui n’ont jamais appelé à la violence et dont la politique et les vies dorées sont méprisées au sein de la sous-culture nihiliste de l’extrême droite violente, alimentent et légitiment cette sous-culture est non seulement ridicule en soi, mais elle sert également à minimiser l’agenda moral des tueurs d’extrême droite et à détourner l’attention de ce qui a réellement pu les motiver. L’inspiration principale de Gendron, par exemple, n’était pas Carlson mais Brenton Tarrant, un autre terroriste d’extrême droite qui a assassiné 51 musulmans en mars 2019 dans deux mosquées à Christchurch, en Nouvelle-Zélande.

Et pourtant, à la suite de la tentative d’assassinat de Trump, les républicains semblent maintenant adopter pleinement l’approche de Talia Lavin, en affirmant que la rhétorique cherchant à diaboliser Trump a contribué à incuber et à légitimer la haine meurtrière de son assassin présumé. Lavin, une ancienne vérificatrice de faits du New Yorker devenue journaliste et activiste, a écrit un article pour Rolling Stone sur le massacre de Buffalo dans lequel elle soutenait que ses causes profondes ne se trouvaient pas dans les pathologies d’un individu isolé mais dans la culture politique plus large des républicains mainstream. « Il n’y a pas de loup solitaire, a-t-elle déclaré. Il n’y a que ces personnes qui, nourries d’un régime constant de propagande violente et de terreur stochastique, poussent la rhétorique d’annihilation à sa conclusion logique. »

En développant ce point, l’objectif de Lavin n’était pas de comprendre l’esprit de Payton Gendron et comment il en est venu à agir sur les idées qui l’ont inspiré, mais plutôt de diaboliser les républicains en affirmant catégoriquement que Gendron était l’un d’entre eux et qu’ils étaient responsables de ses actes meurtriers. Vous remarquerez que le même objectif polémique anime les conservateurs qui accusent les démocrates d’avoir permis à l’assassin présumé de Trump d’agir. Dans un échange particulièrement révélateur sur X/Twitter, Rufo a presque reconnu cela : « Les personnes qui ont permis cela doivent être tenues pour responsables. Licenciées. Mises au ban. Ostracisées. Déchues de leurs titres. Poussées à la faillite. Elles ne devraient plus jamais travailler dans ce secteur. » Ce commentaire était accompagné d’une légende sur la récente édition de The New Republic, qui montre une image de Trump ressemblant à Adolf Hitler, et un article du Washington Post intitulé : « Oui, il est acceptable de comparer Trump à Hitler ». En réponse à un commentaire indiquant ‘qu’il n’y a pas encore d’indication sur le motif du tireur’, Rufo a écrit : « Peu importe. Ce type de rhétorique était terrible hier. Il reste terrible aujourd’hui. Et il le sera demain. Il rationalise ce type de violence. C’est extrêmement irresponsable et nous pouvons maintenant voir les enjeux sous-jacents. »

Mais cela a une signification emphatique, et bien que Rufo ait raison de souligner que la rhétorique enflammée peut rationaliser la violence, il n’est pas encore clair, encore moins prouvé, que la rhétorique enflammée des démocrates a servi à rationaliser la violence de l’assassin présumé de Trump, un jeune de 20 ans de Pennsylvanie appelé Thomas Matthew Crooks. Nous savons comment il l’a fait, mais nous ne savons pas pourquoi il l’a fait, et sans savoir ce qui lui est passé par la tête au cours de la période précédant son attaque, il est irresponsable de la part de Rufo de lancer des accusations qu’il considérerait comme injustes et non fondées s’il les avait lui-même reçues, comme cela a été le cas.