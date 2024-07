Mais la ‘Wonkocracy’ est-elle vraiment si mauvaise ? Peut-être que la civilisation du XXIe siècle est vraiment trop technique pour être gouvernée par des non-spécialistes placés au pouvoir par les masses. Les tribulations des petites entreprises britanniques après le Brexit illustrent peut-être ce qui se passe lorsque vous vous lancez dans des changements majeurs du fonctionnement d’un État complexe et high-tech sans un groupe de nerds complaisants qui réfléchit à tous les détails pour vous. Il y a toujours le risque de se retrouver avec des files de camions de 10 kilomètres ou une chute de 25 milliards de livres dans le commerce avec vos partenaires géographiques les plus proches, sans oublier le Cheeseageddon. Donc peut-être Son Altesse Tony avait raison depuis le début, et que les plébéiens devraient être protégés de toute agence politique significative pour le bien de tous.

Les choix de Starmer dans ses premières semaines offriront une indication de son engagement envers cette vision, ainsi que de sa dépendance aux factions les plus folles de son propre parti pour la réaliser. S’il dépense son capital politique post-électoral en imposant la TVA sur les frais de scolarité privée contre les intérêts de ses propres électeurs de la classe moyenne, ou peut-être en institutionnalisant les lois sur le blasphème islamique ou en revenant sur les droits des femmes, nous pouvons en déduire qu’il se sent vulnérable aux attaques de ses propres factions. Mais s’il donne la priorité à l’éviscération de ce qui reste de la constitution non écrite de la Grande-Bretagne, nous pouvons supposer qu’il a à la fois le désir et la marge de manœuvre politique pour gouverner en tant que Skywalker loyal à l’Obi-Wan de Blair.

Mais cela ne signifie pas que la politique prendra fin. Au contraire : si l’ancien ordre devait lutter contre les effets secondaires non intentionnels de la liberté, le nouveau doit affronter les externalités de la tentative d’unir une cité par des moyens technocratiques. Car même si la ‘Davocracy’ aime imaginer que tous les peuples sont interchangeables, certains sous-ensembles de la population ont vraiment plus en commun que d’autres. Certaines cultures sont vraiment incompatibles, et certaines semblent vraiment plus propices à la richesse et au pouvoir que d’autres. Les humains ne peuvent vraiment pas changer de sexe, peu importe le talont de votre chirurgien. Et ainsi de suite.

Je m’attends à ce que beaucoup du brouhaha quotidien dans l’administration Starmer provienne des efforts de son régime pour gérer cette réalité. Quelles identités peuvent être remarquées et célébrées, et lesquelles doivent être traitées comme inexistantes, voire taboues ? Nous avons eu un aperçu de cette négociation pendant la crise Covid, lorsque les églises et les terrains de jeux étaient fermés sous peine d’arrestation, mais le racisme a été reconnu comme une urgence sanitaire justifiant de grandes manifestations de rue parfois violentes. Nous pouvons supposer que l’incitation réflexe de Starmer sera de pousser vers l’égalitarisme par décret ; la conséquence prévisible en sera l’identitarisme généralisé.

Déjà, la conscience raciale parmi les jeunes Britanniques ne se limite pas aux minorités ethniques ou aux gauchistes, mais inclut désormais une version blanche de droite de plus en plus radicale. Starmer a déjà promis d’ancrer la conscience raciale dans la loi et les politiques publiques, via une nouvelle loi sur l’égalité raciale qui promet de garantir l’égalité des salaires entre les groupes ethniques, et d’imposer le devoir au secteur public de collecter des données sur le personnel, les salaires et les résultats par groupe ethnique. Quiconque imagine que cela ne va pas intensifier les murmures parmi les jeunes Britanniques blancs désabusés n’a vraiment pas écouté.

Pendant ce temps, un point d’interrogation plane sur les restes brisés du Parti conservateur. Étant donné que l’ampleur des pertes des conservateurs était due non pas à une augmentation de la part des voix du Parti travailliste, mais aux électeurs abandonnant les conservateurs pour une alternative plus à droite, même les plus myopes des conservateurs survivants auront du mal à convaincre les membres du parti que l’avenir du conservatisme est de se recentrer. Pas, bien sûr, que cela les empêchera d’essayer. Mais lorsque le ‘centre’ conservateur en pratique semble se résumer à se plaindre du mouvement ‘woke’ tout en ignorant les préférences des électeurs et en gouvernant pour leurs amis, peut-être que cette coalition a de toute façon atteint ses limites.

Qu’est-ce qui va lui succéder ? Je parie sur des politiques identitaires de plus en plus variées. Le gouvernement post-libéral de Starmer se retrouvera harcelé d’un côté par le vote en bloc musulman qui a émergé lors de cette élection en tant que force politique consciente de sa force et de plus en plus bien organisée, et de l’autre par un groupe ‘anglo-saxon’ également de plus en plus conscient de sa force. D’autres groupes vont probablement émerger pour se joindre à ceux-ci. Il est difficile d’imaginer un avenir pour les conservateurs survivants dans ce contexte, à moins qu’ils ne fassent ce qu’ils auraient dû faire depuis longtemps, et fusionnent avec cet autre lieu de regroupement des personnalités politiques obsolètes : les libéraux-démocrates.

Alors que la politique représentative se fractionne en groupes de pression d’intérêts, nous pouvons également nous attendre à une pression croissante pour réformer le système de scrutin majoritaire à un tour. Reform a obtenu 14 % des voix contre 12 % pour les libéraux-démocrates, et pourtant, Reform a remporté quatre sièges contre 70 sièges pour les libéraux-démocrates ; la politique britannique et le système électoral britannique sont désormais nettement incompatibles. Le Parti travailliste a été le plus grand bénéficiaire de cette disjonction jeudi, ce qui signifie que Starmer a peu d’incitation à le changer ; cela alimentera sans aucun doute le ressentiment contre son régime de nombreux côtés.

En regardant plus loin, je m’attends à ce que peu importe la version de la droite qui émerge de l’extinction des conservateurs de la ‘One Nation’, elle sera sereine quant au post-libéralisme déjà existant et à l’aise avec les politiques identitaires. Un terrain de chasse plausible pour une telle droite serait d’accepter le gestionariat comme un fait accompli, et de se concentrer sur la promotion d’une relation moins utopique envers la différence : c’est-à-dire une fixation moins axée sur l’imposition descendante de ‘l’équité’ par décret, et davantage sur des politiques qui s’adaptent de manière pragmatique aux variations normatives entre les groupes identitaires. Combinez cela à une vision optimiste de l’innovation technologique et une politique de maintien de l’ordre suffisamment robuste pour faire face à une population vraiment multiculturelle, et vous obtiendrez quelque chose de similaire au caucus progressiste de droite déjà émergent ailleurs.

Malgré la dose généreuse de paroles à la Hitler que l’on a observée dans la période précédant les élections, la présence au Parlement des cinq nouveaux députés de Reform servira davantage d’obstacle à ce programme que d’accélérateur. Je m’attends à ce qu’ils aient un impact direct minimal sur l’élaboration des lois, tandis que Farage est peu susceptible de devenir le démagogue nativiste des fantasmes de ses détracteurs. Ses instincts sont enracinés dans l’Angleterre libérale révolue de la tolérance et de la liberté individuelle, et à ma connaissance, il n’a jamais exprimé le type de sentiment ethno-nationaliste avec lequel il est régulièrement associé dans la presse. D’ailleurs, il a même récemment agi pour contenir les instincts plus combatifs des jeunes militants sur ce front. Celui à surveiller sera celui qui succédera à Farage en tant que leader d’une droite britannique de plus en plus identitaire ; jusqu’à présent, le Royaume-Uni n’a pas de Jordan Bardella, mais ce n’est probablement qu’une question de temps.

Mais si tout ce que Starmer a à craindre sont les zoomers qui débattent de la question d’ethnicité sur TikTok, il lâchera sûrement un soupir de soulagement. Les présages sont toutefois sombres : Starmer n’a pas de marge de manœuvre fiscale, mais il fait face à une population agitée qui lutte contre le coût de la vie, et une économie en ruine que les riches fuient comme des rats quittant un navire qui coule. Les franges politiques bouillonnent d’islamistes et d’autres groupes mutins. On lui dira qu’une population vieillissante et un taux de natalité en baisse signifient confronter les électeurs au compromis entre une immigration de masse impopulaire d’une part et la stagnation de l’autre. On lui dira aussi que non, l’immigration ne procure même pas les avantages économiques promis, ou encore qu’il est obligé d’ouvrir la Grande-Bretagne aux migrants déplacés par le changement climatique et les conflits mondiaux.

En dehors des frontières de la Grande-Bretagne, le rejet populaire des mêmes dynamiques de population conflictuelles a porté Giorgia Meloni au pouvoir en Italie, et Geert Wilders aux Pays-Bas, et pourrait bientôt faire de même avec Marine Le Pen en France. Une Europe de plus en plus à droite aura, à son tour, des répercussions sur la réponse future de Starmer face aux migrants traversant la Manche. Cela est d’autant plus compliqué par le fait qu’aujourd’hui, la Grande-Bretagne est à la fois dans sa propre perception et, de plus en plus, dans une propriété bénéfique, une province impériale de l’Amérique, ce qui signifie que beaucoup de ce que Starmer peut faire dépendra de l’élection présidentielle de novembre. Avec des inquiétudes croissantes quant à la capacité du président Biden à effectuer un second mandat, il n’existe toujours pas d’alternative très populaire à un Trump enthousiaste. Si ce dernier est réélu, et que la faction de la politique étrangère trumpiste réussit dans sa politique proposée de déplacer les priorités de défense des États-Unis loin de l’Europe, la pression pour remilitariser les États de l’UE occidentale intensifiera les intérêts divergents existants au sein de l’UE, avec des conséquences encore inconnues.

Dans ce contexte, le ‘réalisme progressiste‘ promis par David Lammy pourrait avoir besoin de s’appuyer plus fortement que ce qu’il préférerait sur le réalisme, plutôt que sur le progrès. Mais le réalisme exige subtilité et leadership ; cependant, l’ordre post-libéral est optimisé pour la gouvernance sans leadership. Il favorise le processus, le consensus et le pouvoir institutionnel plutôt que le charisme, l’inspiration et la vitalité. Il valorise et élève des personnes comme Rishi Sunak : intelligentes, diligentes et totalement dépourvues de ce qui constitue l’ingrédient spécial qui inspire l’affection et la loyauté de masse.

Face à une situation extraordinaire dépourvue de leaders, ce régime procédural produit une sorte de réponse immunitaire : une réaction globale du système conçue pour expulser ou neutraliser l’irritant. La réponse collective du système financier au poste de Premier ministre de Truss entre dans cette catégorie, tout comme la décision collective de la classe bavarde de jeter les plans de pandémie existants et d’exiger des confinements massifs pendant la Covid. Mais comme un système immunitaire, ce type de réponse à une attaque perçue est imprécis, sujet à une réaction excessive et incapable de pensée stratégique. Si la situation internationale continue de s’agiter, cela pourrait s’avérer une faiblesse critique.

Ainsi, Sir Keir, avatar oint du post-libéralisme déjà existant, se dresse. Bonne chance à lui. Si le pire auquel vous avez à faire face sont des zoomers racistes, vous rirez. Mais il est cependant plus probable que vous luttiez pour consolider le procéduralisme technocratique pour une population qui attribue la criminalité, la stagnation économique, le coût croissant du logement (provoqué par la procédure) à l’immigration, le prix de l’énergie (provoqué par la procédure) au Net Zéro, et tout le reste à vous personnellement. Un leader qui se dresse comme le dernier bastion du blairisme, entre des États-Unis trumpistes et une UE de plus en plus à droite, à la tête d’une administration sans visage et mal équipée pour répondre stratégiquement à ces défis. Il se peut, en d’autres termes, que le successeur de saint Blair ait pris les rênes d’une Grande-Bretagne entièrement post-libérale, précisément au moment où cela a cessé d’être un mode de gouvernement viable.