Prenez la période de deux semaines entre la tentative d’assassinat de Trump du 13 juillet et l’unification des démocrates autour de Kamala Harris d’ici le 27 juillet, qui va être considérée comme l’une des plus riches de conséquences de la politique américaine. Pourtant, une grande partie de ce qui s’est passé était largement le produit du hasard. Un assassin solitaire a réussi à monter un fusil en face d’un ancien président et la cible a tourné la tête juste au bon moment pour éviter une balle dans la tête. Une semaine plus tard, un Joe Biden affaibli s’est retiré et a instantanément soutenu sa vice-présidente comme successeure, elle qui avait été choisie pour des considérations politiques de l’année électorale précédente, lorsque les retombées d’un événement associé, la mort de George Floyd, ont conduit à la demande d’une « femme de couleur ». L’accusation déplaisante de « candidat DEI », [NDT : Diversité, Equité et Inclusion] ne devrait pas détourner de la connexion, librement admise par les progressistes, entre l’atmosphère qui régnait en 2020 et le processus de sélection de Biden.

Les deux partis ont fait des adaptations hâtives à la situation en choisissant la meilleure interprétation possible. Cependant, ces tentatives partisanes d’attribuer un sens aux accidents, étant trop ancrées dans l’immédiateté du présent, souffrent d’un manque sévère de perspective historique. Et bien que ces réactions initiales soient peut-être compréhensibles, elles ne suffiront pas à l’avenir.

Dans le cas des Républicains, les défauts de cette approche sont devenus clairs lors de leur convention, qui s’est tenue tout au long de la semaine après la tentative : elle était naturellement imprégnée d’un sentiment d’admiration pour la survie de Trump. Pourtant, la question de l’objectif pour lequel cette puissance émotionnelle et ce capital politique seraient dépensés était enfouie sous l’enthousiasme. Considérez les ensembles de points de discussion contrastants utilisés par le choix du vice-président de Trump, le sénateur de l’Ohio J.D. Vance d’une part ; et le membre du Congrès de longue date Steve Scalise d’autre part. Incarnant l’aile « Nouvelle Droite » insurgée de son parti, Vance a parlé de rompre avec les dogmes idéologiques du passé républicain, et de la nécessité d’un « leader qui se bat pour les travailleurs de ce pays », par opposition aux « barons de Wall Street » qui ont « fait crasher l’économie ». Scalise, quant à lui, a soutenu que le Parti devrait chercher à rendre « permanent » les réductions d’impôts massivement favorables à Wall Street qu’ils ont adoptées en 2017 « permanent », une vue partagée par de nombreux membres du Congrès républicains de base. Selon la direction politique qu’un deuxième mandat de Trump finit par prendre, qu’il suive les souhaits divergents de Vance ou de Scalise, un historien futur regardant cette convention se demanderait probablement quelle aurait pu être la signification de Butler, en Pennsylvanie.

Cet historien pourrait se demander : La quasi-épreuve de martyr de Trump a-t-elle signifié un tournant fatidique dans la transformation du Parti Républicain — comme il l’a affirmé quand il a choisi Vance quelques jours plus tard ? Ou l’ex-président a-t-il miraculeusement échappé à la mort seulement pour ramener la Droite aux dogmes de l’ère Reagan-Bush, le même consensus élitiste qu’il cherchait à renverser lorsqu’il s’est présenté pour la première fois en 2016 ? Il n’est pas nécessaire d’attendre 50 ans pour pouvoir conférer rétrospectivement la plus haute signification à l’incident à Butler. Car la capacité de déduire et d’agir selon une telle logique en temps réel est la marque de tout grand homme d’État.

De même, du côté des Démocrates, il y a un soulagement général que leur équipe ne soit plus handicapé par un candidat en déclin cognitif, au point que l’establishment a volontairement passé sous silence les nombreux défauts que l’on connait à Harris en tant que politicienne. En effet, le Parti semble s’être laissé emporter par le fait que leur nouvelle candidate coche bon nombre des cases des desiderata de l’identité progressiste. Il est maintenant question de savoir si la campagne de Harris s’appuiera davantage sur des messages centrés sur l’identité, de la même façon qu’Hillary Clinton a mené sa campagne ratée de 2016, ou si elle exploitera les thèmes populistes centrés sur la classe qui ont soutenu la course réussie de Joe Amtrack en 2020 et egalement le programme de politique industrielle ‘Bidenomics’ de l’administration Biden.

Une fois de plus, l’historien du futur pourrait se demander dans quelle direction l’histoire a évolué et pourquoi les Démocrates, après avoir reçu une bouée de sauvetage, sont revenus à la stratégie « Coalition Arc-en-ciel » consciente de la race mais indifférente aux classes sociales des années 90 néolibérales, plutôt que de capitaliser sur les gains récents qu’ils ont réalisés dans le Midwest industriel, où ils ont pu reprendre une fois le flambeau populiste à Trump. Comme pour les Républicains, le danger est que les Démocrates optent pour une approche feel-good qui résonne avec les émotions à court terme mais qui se passe de la perspective historique plus large qui a guidé la réflexion de l’équipe Biden sur la politique, à savoir que « le marché libre à domicile et les effets de la mondialisation ont semé le chaos ». C’est un indice que le parti devrait se concentrer sur cette prise de conscience des forces structurelles sous-jacentes à l’économie américaine, à partir de laquelle un message universaliste d’élévation matérielle peut être tiré pour séduire les électeurs de tous horizons de race et de genre.