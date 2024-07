Au-delà des échecs de l’administration Trump, il y a maintenant un sentiment naissant que l’Amérique elle-même pourrait être fondamentalement ingouvernable. La dette explose, et personne ne semble avoir de plan pour y remédier. La réalité, bien sûr, est qu’une dette impayable ne peut vraiment être traitée que de deux manières : soit en faisant défaut sur la dette entière (ce qui n’arrivera jamais), soit en détruisant la valeur de chaque dollar individuel dans le système au point où toute dette libellée en dollars devient sans valeur. Une telle situation serait une véritable apocalypse sociale, politique et financière, plongeant le pays dans le chaos et détruisant l’épargne et le pouvoir d’achat de centaines de millions d’Américains. Mais personne n’a d’alternative ; le problème est désormais tout simplement trop grand pour être résolu. Ainsi, les experts et élites américains discutent de projets futurs, comme l’ouverture de nouveaux chantiers navals ou la colonisation de l’espace, même s’ils savent tous que le système est en faillite, à la fois littéralement et figurativement.

De plus, si le plus grand ‘péché’ de Trump en 2016 était de dénoncer la guerre en Irak (un acte de sacrilège qui a été largement récompensé par un électorat reconnaissant), en 2024, il semble incapable d’articuler une véritable résistance à la prochaine guerre que beaucoup à Washington DC considèrent maintenant comme inévitable : un affrontement avec la Chine au sujet de Taïwan. Avec le rétrécissement de l’horizon fiscal, le système politique américain revient en mode automatique, espérant que plus de sanctions, plus d’embargos commerciaux et plus de guerres rétabliront un semblant de contrôle. L’époque où l’on rêvait de réformes significatives est désormais presque révolue. De la gauche à la droite, il y a le sentiment que le navire coule et qu’il est tout simplement trop tard pour essayer de faire quoi que ce soit

Mais une autre ère de la politique américaine est également en train de s’achever, une ère qui lie en quelque sorte les destins futurs de Joe Biden et de Steve Bannon. C’est l’ère du républicanisme avec un petit ‘r’ aux États-Unis.

En ce qui concerne Bannon, la guerre juridique partisane qui a conduit à sa condamnation n’est qu’un petit élément d’une résurgence beaucoup plus importante de l’utilisation des tribunaux et du système judiciaire comme arme politique. L’Amérique avait autrefois des normes très puissantes contre ce genre de choses. Trump a peut-être violé l’esprit de ces normes lorsqu’il a approuvé des chants de ‘Lock her up !’ (‘En prison !’ en français) envers Hillary Clinton, mais lorsqu’il est devenu président, il a rapidement changé de discours : essayer de s’en prendre à des adversaires politiques risquerait simplement de déstabiliser l’ensemble du système démocratique, conduisant à un cycle vicieux de poursuites œil pour œil. Trump a respecté ce tabou de base dans l’acte, sinon toujours dans la parole, mais cette clémence ne serait pas imitée pendant le mandat de Biden. La guerre juridique et la contre-guerre juridique, essayer d’emprisonner ses ennemis politiques pour ensuite être emprisonné à son tour lorsqu’ils reviennent au pouvoir, est un poison mortel pour tout type de république ou de démocratie. Cependant, c’est simplement le mode de fonctionnement ordinaire dans les oligarchies corrompues à travers le monde.

Ce qui nous amène à Biden. Si l’on considère sa performance atroce lors du débat contre Trump et le consensus presque unanime selon lequel l’homme n’est tout simplement plus assez lucide, il n’y a vraiment que deux façons pour les démocrates d’aller de l’avant. Soit ils laissent Biden rester dans la course — auquel cas il est tout à fait naturel de se demander : qui tire vraiment les ficelles ici ? — soit ils se débarrassent de lui et choisissent un autre candidat juste avant la Convention en août, mais cela soulève également la question très fondamentale : est-ce encore vraiment une démocratie ? Les démocrates ont conspiré pour empêcher qu’il y ait une véritable primaire et ont poussé Biden dans ce processus ; maintenant, ils discutent de mettre Biden sur la touche et de faire en sorte que quelqu’un d’autre prenne sa place.

Il y a bien longtemps, Benjamin Franklin a brillé par sa réponse à une question sur le type de système que lui et ses compagnons avaient créé pour l’Amérique : ‘Une république, si vous réussissez à la garder’. Et, malgré quelques hauts et bas, la république américaine a tenu assez longtemps. Aujourd’hui, cependant, il semble très douteux que quiconque soit vraiment intéressé pour ‘la garder’. Ni Trump, ni Biden, ni personne d’autre à l’intérieur du système politique américain ne se donnent la peine de continuer à jouer. Le jeu, semble-t-il, est terminé.