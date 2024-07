Et pendant de nombreuses années, j’ai pensé que je pourrais persuader les autres qu’il était dommage que cette société plutôt admirable ait disparu et qu’il pourrait être utile de la sauver, voire de la restaurer. Mais la vie sans ces anciennes contraintes était beaucoup plus amusante — surtout si vous étiez raisonnablement aisé — qu’elle ne l’était auparavant. Il faudrait de nombreuses années avant que les coûts sociaux de nos morales affaiblies ne commencent à se manifester. Il est fascinant de constater que le Parti conservateur n’a jamais fait de tentative sérieuse pour inverser ou même modérer la révolution sociale des années soixante. Il s’est avéré que le divorce plus facile, la justice pénale plus faible, les examens dévalués et le reste étaient en fait assez populaires.

La chanson en tête des hit-parades en 1967, lors du prétendu ‘Summer of Love’, était l’horrible complainte Please Release Me d’Engelbert Humperdinck. Elle a empêché la sortie des Beatles de Strawberry Fields et Penny Lane (sur le même disque) d’atteindre la première place. Cette chanson était impossible à ignorer. C’était un hymne au divorce, que tout le monde savait sur le point de devenir beaucoup plus facile l’année suivante. D’une trahison similaire aux règles qui l’avaient créée, la classe moyenne britannique adorait les écoles polyvalentes, ou en tout cas pensait les aimer, car elle n’avait plus à s’inquiéter que leurs enfants ne parviennent pas à obtenir une place dans les ‘Grammar Schools’ de qualité supérieure. Encore une fois, ils ont découvert plus tard que bon nombre des nouvelles écoles n’étaient pas franchement bonnes. Une force de police plus douce et plus absente était également la bienvenue dans un monde où les drogues illégales étaient de plus en plus courantes dans les écoles et les foyers des nantis. L’avortement facile, de même, était le bienvenu si l’alternative était un mariage forcé. C’est à ce moment-là que le christianisme officiel, tout comme le Parti conservateur, a commencé à faire de plus en plus de compromis avec le monde moderne — laissant d’abord l’Église catholique romaine puis seulement son noyau le plus déterminé défendre des principes qui étaient non négociables dans la Grande-Bretagne chrétienne 50 ans auparavant.

Jusqu’à très récemment, ce pays présentait une sorte de nostalgie de parc à thème façon colombages pour certains aspects de lui-même, mais de façon assez superficielle. Personne ne regrette vraiment les objets en laiton et les cruches qui encombraient nos pubs, et les amateurs de chasse — bien qu’ils en avaient besoin — ont trouvé peu de soutien lorsque les Blairites ont méchamment interdit leurs galops pittoresques mais sanglants à travers la campagne. Les grandes maisons aristocratiques sont très bien pour une journée d’excursion, et je partage toujours la mélancolie d’Evelyn Waugh face à leur destruction insouciante. Mais elles s’échappent de la conscience nationale, leur objectif initial étant un mystère, comme la plupart de notre histoire.

Il est presque drôle de voir les médias conservateurs protester contre la rectification politique du National Trust et la destruction de statues pour des raisons dogmatiques. Hélas, la plupart des gens de moins de 30 ans n’ont aucune idée de ce dont il s’agit, car personne ne leur a raconté l’histoire. Les églises paroissiales d’Angleterre sont un trésor inégalé de beauté, et je crains pour leur avenir alors que leurs congrégations se fanent. Que peut bien en penser un jeune ? Leurs histoires sont écrites dans une langue aussi illisible que l’assyrien, et ce qu’elles racontent touchent de longues époques dont la plupart d’entre nous ne savent rien et auxquelles, dans beaucoup de cas, on ne s’intéresse pas. Ainsi, la campagne anglaise est une belle effigie de son ancien moi, préservée par la dernière génération qui la comprenait, mais dont la survie n’est pas garantie.

L’homme qui a le plus lutté pour préserver le conservatisme était feu Sir Roger Scruton. Son expérience est éducative, en particulier la manière dont le Parti conservateur s’est retourné sauvagement contre lui lorsqu’il a été faussement accusé de quelque pensée incorrecte ou autre par un magazine de gauche. C’était typique de ce parti, heureux d’afficher Sir Roger sur sa boutonnière comme un trophée, mais terrifié à l’idée qu’il puisse réellement faire quelque chose de dangereux.