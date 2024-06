En 1997, la presse a retrouvé le chauffeur de taxi de Durham qui, en 1983, avait misé 10 £ sur l’un de ses passagers, un jeune Tony Blair en tant que futur Premier ministre. De plus, en 2010, William Hill a rapporté que l’entreprise risquait de perdre 1 million de livres sterling après qu’il ait été révélé qu’elle avait pris les paris de deux étudiants en 1996 — Justin Tomlinson et Chris Kelly — qu’un jour, ils deviendraient Premier ministre. Les deux sont devenus députés conservateurs, mais seul Tomlinson reste en lice pour remporter un gain de 500 000 £.

Cependant, ces dernières années, les paris politiques sont devenus un business sérieux alors que les enjeux sont devenus beaucoup plus importants. L’émergence de plus d’entreprises et de marchés, combinée à l’essor des jeux en ligne, a suscité un intérêt accru.

Lors du référendum sur l’indépendance de l’Écosse, un parieur a misé 1 million de livres sterling sur le résultat — remportant 193 000 £ au cours de quelques heures le soir de l’élection. Ensuite, en 2016, plus de 120 millions de livres sterling ont été misés sur le référendum sur le Brexit, tandis que la compétition dramatique Trump/Clinton aux États-Unis quelques mois plus tard a été jugée comme le plus grand événement de paris unique — à l’exception de la course hippique Grand National — que le Royaume-Uni ait jamais vu.

En 2023, l’industrie est estimée à plus de 14,3 milliards de livres sterling et les grands gagnants, au-delà des bookmakers, sont le Trésor public qui perçoit d’importantes recettes fiscales (combien exactement ?). Denise, John et Peter Coates, les propriétaires de bet365, ont été les troisièmes plus gros contribuables du Royaume-Uni l’année dernière, selon la dernière édition de la liste des personnes les plus riches du Sunday Times.

Avec les élections de 2024 en plein essor, les bookmakers se préparent maintenant à ce qui pourrait être la plus grande élection britannique jamais vue pour les parieurs. William Kedjanyi est l’homme armé d’un tableau blanc et le responsable à plein temps de Star Sports qui parcourra le pays tout au long du mois. « Les paris politiques sont maintenant entrés dans le grand public, déclare Kedjanyi. Il y a vingt ans, c’était juste pour les passionnés de politique, mais en raison de la montée des données et des sociétés de sondages, la demande du public pour le pari augmente. »

Alors que le parieur sportif moyen n’utilise pas de modèles de données pour prédire le résultat d’un événement, les parieurs politiques sont plus attentifs aux tendances en cours. Ce sont, selon Kedjanyi, des ‘statisticiens ou des scientifiques politiques avec leurs propres modèles’. Tout cela signifie que les bookmakers doivent être attentifs à ce qui se passe sur le terrain.

Jusqu’à présent dans cette campagne, la grande question qui domine le monde des paris est la même que celle qui domine le reste de l’élection : dans quelle mesure le vote conservateur peut-il s’effondrer ?

Paul Krishnamurty est un journaliste indépendant et parieur professionnel qui écrit chaque semaine le blog politique de Betfair. Il a déjà conseillé à ses followers de soutenir le Parti travailliste et de parier gros sur eux. « Si l’on regarde les récentes victoires aux élections municipales à York/North Yorkshire et dans les East Midlands, le Parti travailliste gagne facilement dans des endroits où ils partaient de loin. Tout cela suggère que ces projections MRP et signaux de paris sont précis. »

‘Le seul rayon d’espoir pour Sunak est que les bookmakers, comme les sondeurs, se sont trompés par le passé.’

Depuis le début de la campagne, les bookmakers ont vu l’argent affluer vers le Parti travailliste et les libéraux-démocrates dans leurs circonscriptions marginales. Krishnamurty soutient que le ‘vote tactique pour aider les libéraux-démocrates est sous-estimé, surtout dans les zones rurales’. Le flux d’argent jusqu’à présent suggère que le public a examiné la campagne de Sunak et a décidé qu’il était sur le point de les mener à leur pire défaite de l’histoire. Les chances d’un effondrement des conservateurs se raccourcissent de jour en jour — et ils sont maintenant favorisés dans certains endroits pour remporter entre 50 et 99 sièges.

Le seul mince espoir pour Sunak est que les bookmakers, comme les sondeurs, se sont trompés par le passé. Non seulement ils ont manqué le vote sur le Brexit et la victoire de Trump en 2016, mais ils ont également offert des cotes de 200/1 sur Jeremy Corbyn en tant que futur chef du Parti travailliste.

Pendant une campagne électorale, les événements peuvent changer les attitudes des électeurs avant que les bookmakers ne s’en rendent compte. Prenez 2017 comme étude de cas. Les conservateurs étaient initialement considérés comme en bonne voie pour obtenir une majorité confortable de 86 sièges. Mais alors que l’élection se déroulait mal pour Theresa May, la possibilité d’un parlement suspendu était toujours considérée comme un énorme pari extérieur — cotée à 7/1 une semaine plus tôt. Le soir de l’élection, les marchés n’ont pas réagi au sondage de sortie et ont ensuite surréagi en faisant de Jeremy Corbyn le favori pour devenir le prochain Premier ministre.

Le problème pour Sunak est que les événements — symbolisés par sa décision de ne pas participer à la commémoration du débarquement — lui sont désormais défavorables. À chaque jour qui passe, les médias et le public cherchent la prochaine gaffe pour saper sa campagne.

L’histoire suggère également que les bookmakers ont sous-estimé l’ampleur de l’effondrement d’un parti en supposant qu’il y a un plancher à leur soutien. En 1983, ils ont tardé à réagir à l’effondrement du Parti travailliste en offrant aux parieurs 28/1 sur une victoire conservatrice de 97 sièges ou plus (Thatcher a remporté par 144). En 1997, les bookmakers ont également senti que le vote conservateur se maintiendrait avec la ligne des sièges cotée à 367 pour le Parti travailliste contre 242 pour les conservateurs. Les vendeurs de sièges conservateurs ont passé une excellente soirée lorsque le parti n’a obtenu que 165 députés alors que ministre après ministre était humilié.

Alors que nous approchons du scrutin de juillet, l’histoire suggère que les bookmakers pourraient avoir surestimé l’avance du Parti travailliste ou en fait sous-estimé un effondrement conservateur. Et tout comme les politiciens calculent constamment quels risques prendre et ce qu’ils peuvent faire pour inverser la tendance, les parieurs observent chaque mouvement dans une campagne pour voir s’ils peuvent gagner un nouvel avantage ou repérer la prochaine tendance avant tout le monde. Dans un monde où la politique de Westminster est de plus en plus imprévisible et où les électeurs sont plus volatils que jamais, les lois de fer qui régissaient autrefois la politique n’existent plus. Et plus c’est imprévisible, plus c’est intéressant pour les parieurs — tout comme l’avait soupçonné Ron Pollard dès 1963.