Les parlementaires de gauche, tels que le parti travailliste naissant en Grande-Bretagne, ont pu ignorer ces appels uniquement parce qu’ils croyaient (avec le Rapport de 1910) que les élections générales, du moins en Grande-Bretagne, étaient déjà des référendums en quelque sorte, dans lesquels les électeurs exerçaient un véritable pouvoir de choisir un gouvernement, bien qu’avec de nombreuses réserves en pratique. Mais ils étaient entièrement d’accord avec la gauche plus radicale selon laquelle les citoyens devraient être considérés comme des participants actifs à leur politique, se comportant comme des législateurs eux-mêmes et non comme les sujets passifs de systèmes représentatifs. L’ère des partis de masse, qui a duré plus ou moins jusqu’aux années 70, en était la preuve : la population générale était divisée en deux camps, comme les membres de la Chambre des communes, et se considérait comme prenant une part réelle aux luttes là-bas.

Ce monde a disparu, tué par diverses forces, y compris des institutions supranationales telles que l’UE et la disparition d’un ancien type de solidarité entre concitoyens, alors que les circonstances de la vie et du travail des gens ont changé. Avec des communautés de plus en plus atomisées et éloignées du pouvoir, il est difficile d’imaginer un parti de gauche familier appelant à une augmentation de la participation active de la population, plutôt que pour des formes de représentation passive de plus en plus élaborées.

La réponse au vote sur le Brexit en 2016 a été une illustration particulièrement frappante de ceci. Le gouvernement Heath a fait adopter l’adhésion à la CEE — aux conséquences constitutionnelles considérables — par une faible majorité (huit lors de la deuxième lecture du projet de loi), et avec un manifeste qui disait simplement que ‘notre seul engagement est de négocier ; pas plus pas moins’. Partiellement pour des raisons internes au parti, mais aussi pour des raisons de principe de gauche traditionnelle, le Parti travailliste s’est engagé à organiser un référendum sur la question, obligeant tout gouvernement futur à se retirer de la CEE par les mêmes moyens. Mais comme nous l’avons vu entre 2016 et 2019, une grande partie des classes dirigeantes ne pouvaient supporter l’idée qu’elles devraient recevoir des instructions spécifiques de la part des électeurs.

En fin de compte, le Brexit a été sauvé en 2019 par un moyen très traditionnel (et démocratique) : une élection générale, comprise comme un autre référendum. Mais le politicien le plus associé à ce triomphe a ensuite été écarté sans aucun appel aux électeurs — et en grande partie parce que ses collègues ont reculé face aux sondages d’opinion. Les jurys de citoyens, le vote à 16 ans et le scrutin proportionnel figurent désormais en bonne place sur l’agenda de nombreux partis politiques, et il est extrêmement probable que certains d’entre eux seront mis en œuvre dans un avenir proche. Les systèmes de représentation passive semblent, malgré le Brexit, avoir remporté la lutte contre la participation active.

Il est largement reconnu que cette élection générale est marquée par un degré d’hostilité presque sans précédent envers les deux principaux partis de la part de l’électorat. Mais qui peut s’étonner de cela, étant donné qu’on leur a offert la possibilité d’une démocratie réelle et active pour ensuite la leur arracher — et cette fois, peut-être pour de bon ?