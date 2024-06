Cela dit, il y a beaucoup plus qu’une catastrophe psychique qui bout dans ce restaurant, à la fois un lieu hanté par le désespoir et une terre d’opportunités enivrante. The Bear raconte une histoire à la Horatio Alger d’une patronne émergente, Sydney, qui sait garder son pouvoir et son autorité lorsque Carmy s’effondre comme un soufflé raté. Si les ruines industrielles qui encadrent le lac Michigan (sur lequel Carmy pose trop souvent son regard mélancolique) se dressent comme le rappel omniprésent des victimes de la cuisine — du fantôme de Bourdain aux infidélités de Bobby Flay, à la colère de Gordon Ramsay, et aux conséquences brutales des inconduites sexuelles de Mario Batali — la rivière Chicago de Sydney est telle le Mississippi de Huck Finn — le chemin promis vers les frontières de l’alimentation, où elle peut oser imaginer les libertés offertes par la cuisine fusion. Et tandis que le père de Carmy reste absent et non identifié, le père afro-américain célibataire de Sydney incarne les réalisations post-Covid des souhaits de soutien émotionnel et financier, en promettant à sa fille qu’elle peut vivre avec lui pour toujours si ça l’aide à suivre ses rêves.

The Bear, donc, offre un mélange puissant de doux et d’amer : une perte irrémédiable aux côtés de renaissance du ‘can-do’ américain — le sentiment que nous pouvons ramasser ce poulet cru tombé par terre et en faire un triomphe, tout comme la chef américaine Julia Child l’a fait à une époque précédant les médias culinaires. Peut-être sera-t-il possible de retrouver notre optimisme perdu depuis longtemps et de redécouvrir le temps où les beautés de la cuisine française avaient un sens autre qu’un mème TikTok.

La popularité extraordinaire de la série repose sur ses réinterprétations d’une version vieillotte de la promesse de la démocratie et de l’idée que le secteur de la restauration pourrait être le véhicule de la rédemption de l’Amérique travailleuse — l’endroit où nous pourrions à nouveau nous réunir autour d’un superbe bœuf bourguignon. C’est bien sûr de la fantaisie. La série voudrait nous faire croire que, si on leur donnait le choix, tous ces nettoyeurs de gril vétérans de Chicagoland désireraient vraiment devenir sauciers et bouchers à part entière, revêtir des vestes blanches à double boutonnage et rejoindre les brigades de cuisine de Chez Panisse et de Noma.

Tout cela pour dire que The Bear ne concerne pas vraiment la nourriture elle-même, mais plutôt la nourriture en tant que métaphore. Alors que Carmy tambourinait en vain la porte en acier de la chambre froide avant de se laisser glisser au sol parmi les légumes, je me suis souvenu d’une vision du rôle de la cuisine dans la vie américaine proposée par Marx Edgeworth Lazarus, une figure oubliée de la culture alimentaire américaine du XIXe siècle et auteur du best-seller de 1852 Passional Hygiene and Natural Medicine.

« La science de la gastrosophie », écrivait Lazarus, « mettra l’épicurisme en stricte alliance avec l’honneur et l’amour de la gloire. De tous nos plaisirs, l’acte de manger étant le premier, le dernier et le plus fréquent plaisir de l’homme, il devrait être l’agent principal de la sagesse dans l’harmonie future… Un gastrosophe habile, également expert dans les fonctions de la culture et de l’hygiène médicale, sera vénéré comme un oracle de sagesse suprême. »

Pendant des centaines d’années, les Américains ont considéré la nourriture et la culture alimentaire comme rien de moins que la rédemption ; ce n’est pas la philosophie mais la gastrosophie qui éclairera le chemin vers un plus beau futur et recevra enfin les fruits de cette terre d’abondance. Quelle sagesse gastrosophique pouvons-nous tirer de l’obsession de The Bear pour les mixeurs Hobart abîmés, les chefs étoilés sadiques et le problème de la panzanella trop humide ? L’avènement des saisons trois et quatre pourrait annoncer l’arrivée tant attendue du gastrosophe habile de Passional Hygiene, celui qui nous mènera vers l’harmonie et la sagesse futures.