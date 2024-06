Soutien secret de Biden à l'Iran

Il n’est pas exagéré de dire que la chambre d’écho de l’accord sur l’Iran a inauguré une nouvelle ère de la politique américaine dirigée par la propagande partisane. Elle a établi les réseaux d’information qui ont permis au Parti démocrate de répéter la formule à l’avenir. Et en effet, c’est précisément ce qui s’est passé, dans un schéma se répétant à des intervalles de plus en plus fréquents depuis lors : dans, pour n’en citer que quelques-uns, les fausses allégations selon lesquelles la Russie aurait ‘piraté’ les élections américaines pour oindre Donald Trump, que l’ordinateur portable de Hunter Biden était un acte de désinformation russe, et plus récemment en relation avec Gaza.

Dans le contexte des tentatives omniprésentes et dirigées par les partis de contrôler la politique à travers la messagerie, examinons le rôle actuel des États-Unis au Moyen-Orient et la guerre Israël-Hamas. L’histoire officielle se déroule comme suit : Joe Biden est arrivé au pouvoir en tant que plus grand ami qu’Israël ait jamais eu, un sioniste si engagé dans la cause qu’il aurait personnellement inventé Israël si les Juifs n’avaient pas eu l’idée en premier. Champion des Accords d’Abraham, Biden poussait à les étendre en amenant Israël à conclure un nouvel accord historique avec l’Arabie saoudite.

S’il y avait une critique à faire à l’égard de Biden, c’était que dans son enthousiasme pour la sécurité d’Israël et la perspective de la paix entre Israël et les Arabes, il avait négligé les Palestiniens, qui, craignant d’être définitivement écartés de la scène historique, cherchaient à regagner l’attention du monde en réagissant de manière regrettable aux actions du 7 octobre. Mais une fois la guerre commencée, Biden en est revenu à la case départ en offrant un soutien maximal à son fidèle allié Israël. Jusque-là, tout va bien pour la ‘relation spéciale’ entre les États-Unis et Israël. Mais ensuite, les Israéliens ont perdu la tête, abandonnant toute stratégie militaire gagnante pour brutaliser les Palestiniens comme des fanatiques de l’Ancien Testament. Peut-être s’agissait-il d’une manifestation du même extrémisme inhérent qui avait placé le gouvernement d’Israël entre les mains de fascistes théocratiques. Ce qui était clair en tout cas, c’est que Biden, malgré son engagement éternel envers l’État juif, devrait défendre l’honneur de l’Amérique en punissant Israël et en refusant son soutien aux crimes de guerre. De plus, Israël poussait le monde entier au bord de la Troisième Guerre mondiale alors que son lobby irrésistible à Washington tentait d’entraîner les États-Unis dans une guerre avec l’Iran. Et que pensaient donc les Israéliens pouvoir accomplir ? Tout le monde sait que tuer des terroristes n’en crée que davantage et qu’il n’y a pas de moyen de tuer une idée. Ainsi, pour sauver Israël de lui-même tout en étendant la protection morale de l’Amérique aux Palestiniens, la Maison Blanche a travaillé en vue d’un cessez-le-feu qui libérera les otages et créera les conditions d’une paix durable. Cette paix prendra bien sûr la forme de la solution à deux États tant recherchée, qui résoudra également le problème du Hamas, l’organisation qui ne peut être détruite, en absorbant ses membres survivants dans un gouvernement dirigé par l’autorité palestinienne modérée. La réalisation finale de ce processus de paix réalisera les aspirations des Palestiniens, déradicalisera les restes du Hamas et rendra Israël ainsi que l’ensemble du Moyen-Orient plus sûrs et plus sécurisés. Vous avez probablement entendu certaines ou toutes ces affirmations depuis le 7 octobre. Beaucoup d’entre elles ne sont pas présentées comme des affirmations mais comme des expressions axiomatiques de faits objectifs. Pourtant, chaque affirmation faite dans les deux paragraphes précédents est soit totalement fausse, soit déformée pour déformer la position des États-Unis au Moyen-Orient. Prenons-les une par une. Joe Biden, loin d’être le meilleur ami d’Israël, est le leader d’un empire mondial qui finance simultanément Israël, le Hamas et les autres mandataires iraniens avec lesquels Israël est en guerre. En tant que leader de l’empire, Biden gère (du mieux qu’il peut avec sa maturité) un portefeuille d’États clients au Moyen-Orient comprenant l’Égypte, Israël, la Jordanie et l’Arabie saoudite ainsi qu’un portefeuille parallèle réservé à son partenaire stratégique l’Iran et aux ‘avoirs’ iraniens en Irak, au Yémen, en Syrie et au Liban. Les États-Unis injectent de l’argent dans les deux portefeuilles. Il finance les mandataires terroristes iraniens tels que le Hezbollah par le biais de prête-noms et de mesures d’allègement ciblées que l’Iran exploite pour lancer des attaques et renforcer son pouvoir régional. Récemment, les États-Unis ont dépensé 1 milliard de dollars pour construire un nouveau complexe d’ambassade à Beyrouth. Ce projet exorbitamment coûteux n’a aucun sens logique jusqu’à ce qu’on apprécie que son but est de signaler l’engagement de l’Amérique envers le principal mandataire régional de l’Iran et de créer un fonds de réserve pouvant être utilisé pour payer le Hezbollah. Le Hamas, lui aussi, représente un ‘avoir’ iranien car Téhéran est devenu le principal bailleur de fonds et soutien du groupe palestinien et l’a aidé à planifier et orchestrer l’attaque du 7 octobre. Bien que vous n’entendrez jamais un responsable de la Maison Blanche le dire directement, la réalité est que la politique américaine envers l’Iran et envers le Hamas est indissociable. Alors que les responsables de Biden rejettent tout effort visant à imposer un nouveau leadership à Téhéran, ils n’hésitent pas à utiliser des tactiques de changement de régime pour renverser le gouvernement Netanyahu en Israël. ‘Je pense vraiment que la plupart des Israéliens ne veulent pas que l’Amérique se mêle de leurs affaires’, a déclaré l’ambassadeur américain en Israël, Tom Nides, en février de l’année dernière après que le ministre israélien des Affaires de la diaspora, Amichai Chikli, a critiqué Nides pour s’ingérer dans la politique intérieure d’Israël. Avant le 7 octobre, les États-Unis ont fait pression sur Israël pour accepter ‘l’intégration régionale’ – terme utilisé par le conseiller à la sécurité nationale de Biden, Jake Sullivan – avec des mandataires iraniens comme le Hezbollah – l’idée étant que si l’Amérique met tout le monde sur la liste de paie, amis et ennemis compris, elle peut acheter la tranquillité. Après le 7 octobre, les États-Unis continuent de pousser la même approche. Malgré les proclamations enthousiastes de soutien d’Israël par Biden, sa politique réelle s’est concentrée sur la préservation du condominium américano-iranien au Moyen-Orient. C’est pourquoi le 8 octobre, alors qu’Israël se battait encore avec des poches d’opérations du Hamas infiltrées sur son territoire, le secrétaire d’État de Biden, Antony Blinken, a appelé à un cessez-le-feu immédiat entre Israël et le Hamas. C’est également pourquoi les États-Unis font pression sur Israël pour accepter l’intégration avec le Hamas, dont les membres les responsables américains insistent pour qu’ils soient inclus dans un nouveau gouvernement palestinien. L’idée populaire selon laquelle Biden a défendu les accords d’Abraham est une inversion farfelue de la vérité.

En réalité, Biden était tellement opposé à l’héritage politique étrangère emblématique de Trump que les responsables américains ne pouvaient même pas utiliser le terme au cours de la première année de son administration. Plutôt que d’ignorer les Palestiniens, l’administration Biden a clairement tenté de les recentrer. Alors que toute la prémisse des Accords était que la paix entre Arabes et Israéliens pouvait progresser indépendamment d’un règlement politique avec les Palestiniens, Biden a inversé cela. L’initiative largement vantée de Biden pour amener Israël dans un nouveau partenariat avec l’Arabie saoudite était conditionnée par les Israéliens acceptant d’abord un accord de ‘paix’ avec les Palestiniens. Tout l’effort de la politique étrangère de Biden a été de défaire les succès significatifs de l’ère Trump et de ressusciter l’impérium progressiste d’Obama. Immédiatement après son entrée en fonction, Biden a levé les sanctions contre l’Iran et a retiré les Houthis, la force mandataire de l’Iran au Yémen, de la liste des organisations terroristes des États-Unis. Alors que Trump avait réduit le financement des Palestiniens parce qu’il était utilisé pour financer le terrorisme, Biden a immédiatement inversé cela avec un paquet d’aide comprenant 150 millions de dollars pour l’UNRWA, l’organisation des Nations unies dont les installations et les membres sont enchevêtrés avec le Hamas à Gaza. Bien sûr, il est légitime de soutenir que Biden n’est pas allé assez loin dans son soutien à la cause palestinienne, mais ce n’est pas l’argument que l’on entend. Au contraire, l’accusation est que Biden a continué le péché de Trump de marginaliser les Palestiniens et a ainsi provoqué leur sentiment de désespoir qui a conduit à l’attaque du 7 octobre. Mais cela est catégoriquement contredit par toutes les preuves disponibles. Si le fait d’être mis de côté était la cause immédiate du terrorisme palestinien, nous aurions vu des attaques pendant les années Trump. Au contraire, le mandat de Trump a apporté une période de relative paix au Moyen-Orient, y compris pour les Israéliens et les Palestiniens. Il n’y a pas eu de guerres Israël-Hamas sous Trump. En revanche, la première guerre Israël-Hamas de l’administration Biden a eu lieu des mois après son entrée en fonction, après ses nombreuses offres généreuses envers l’Iran et les Palestiniens, et nous en sommes maintenant à la deuxième guerre de son administration. Un grand nombre de personnes de diverses persuasions idéologiques s’efforcent avec fureur de réécrire cette histoire et de suggérer qu’il n’y avait pratiquement aucune différence dans les politiques étrangères des deux administrations américaines les plus récentes. Une personne raisonnable peut se poser une question simple : le monde sous le président Joe Biden semble-t-il plus ou moins chaotique et violent qu’il ne l’était sous le président Donald Trump ? Israël ne brutalise pas les Palestiniens de manière arbitraire comme exercice de cruauté. Il mène une forme particulièrement brutale de guerre urbaine contre un ennemi qui a eu plus d’une décennie pour préparer une défense fortifiée avec le soutien financier de la ‘communauté internationale’. Les scènes horribles de Gaza ressemblent aux scènes de Mossoul où les forces américaines et irakiennes ont mené une guerre tout aussi brutale pour libérer la ville de l’État islamique. Les images de dévastation de Mossoul, où plus de 10 000 civils ont été tués dans les combats et la moitié de la ville a été rasée, ne sont pas aussi connues car les Moslawis ne suscitent pas une empathie mondiale. L’histoire récente montre qu’en fait, un groupe terroriste peut être détruit en un temps et en un lieu donnés, mais seulement à un coût vraiment épouvantable. Lorsque des responsables de haut niveau de l’administration Biden disent aux journalistes qu’ils ‘doivent être honnêtes sur le fait que le Hamas restera à Gaza sous une forme ou une autre une fois la guerre terminée’, ils ne sont tout sauf honnêtes. Le but de telles déclarations n’est pas de décrire la réalité mais de télégraphier la prétendue inévitabilité de l’état final que leurs propres politiques — arrêter les ventes d’armes à Israël, l’accuser de crimes de guerre, exiger qu’il laisse le Hamas à Rafah — sont censées atteindre. L’insistance de la Maison Blanche sur une solution à deux États dirigée par l’Autorité palestinienne, une proposition presque aussi impopulaire auprès des Palestiniens qu’auprès des Israéliens, est promue sous l’égide humanitaire d’accorder à un peuple ses ‘droits’, mais étend simplement la stratégie impériale américaine d »intégration régionale’. Historiquement, c’est ce que font les grandes puissances. Elles divisent les pays les moins importants du monde comme des butins. Les pays moins importants seraient avisés de garder cela à l’esprit. Plutôt que d’escalader vers une Troisième Guerre mondiale avec l’Iran, l’objectif de la projection de puissance américaine au Moyen-Orient est de préserver la capacité de l’Iran à agir en tant que stabilisateur hégémonique. La faille de cet objectif est que l’Iran ne possède pas une telle capacité et que ses dirigeants sont guidés par une idéologie qui rejette violemment l’idée même de le faire. Pourtant, cela n’a pas dissuadé les administrations démocrates successives d’essayer. Et pourquoi pas, alors qu’ils n’auront jamais à payer pour leurs propres échecs tant qu’ils auront l »immunité de troupeau de la classe dirigeante’ pour les protéger des conséquences de leurs propres échecs ? Ce sera un mystère pour les historiens futurs de se demander comment les dirigeants du pays le plus puissant de l’histoire du monde ont pu gaspiller si imprudemment leur pouvoir dans des poursuites aussi manifestement inutiles. L’analogie qui se rapproche le plus, à mon avis, ne vient pas en regardant les guerres passées et les erreurs de politique étrangère des États-Unis, mais de la pandémie de Covid. Financer secrètement l’empire iranien sur la prémisse qu’il rendrait le monde plus pacifique équivaut à financer secrètement la recherche sur le Gain de Fonction pour concevoir des virus super mortels dans un laboratoire de bioweapons chinois sur la prémisse que cela rendrait les Américains plus sûrs. ‘Vous avez gagné. Prenez la victoire’, a déclaré Biden aux Israéliens en avril immédiatement après qu’Iran ait lancé plus de 300 drones, missiles de croisière et missiles balistiques sur eux.

Lors d’un appel téléphonique, Biden a expliqué à Netanyahu que puisque l’attaque était restée dans les limites appropriées, les États-Unis ne soutiendraient pas Israël dans une attaque contre l’Iran en réponse. Un autre détail pertinent a été fourni dans un rapport de Reuters : L’attaque iranienne contre Israël avait reçu l’approbation de Washington à la condition qu’elle ‘doive rester dans certaines limites’. Israël n’est pas une victime passive dans ce scénario. Aucun des autres États clients des États-Unis au Moyen-Orient et dans d’autres parties du monde qui ont accepté le soutien américain selon les termes américains ne l’est. C’est l’empire qui fixe les règles et l’Amérique a exercé son droit de les changer. Ce qui est indiscutable, cependant, c’est que lorsque les États-Unis font référence à l’ ‘ordre international fondé sur des règles’, cela signifie un ordre dans lequel l’Iran conservera sa place de choix. Comme l’aurait dit Antony Blinken aux responsables israéliens concernant la raison pour laquelle ils devraient accepter une nouvelle proposition de cessez-le-feu des États-Unis qui maintiendrait le Hamas au pouvoir, cela offre ‘la possibilité d’une intégration plus poussée dans la région’.