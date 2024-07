Ramaphosa a tué la Nation Arc-en-ciel

Une enquête pré-électorale de la fondation Brenthurst autorisée a révélé que les Sud-Africains considéraient un leadership faible comme une menace plus importante que la criminalité, plus des trois quarts étaient favorables à un gouvernement de coalition, et 54% étaient en faveur d’une coalition comprenant des partis libéraux ou l’ANC et des partis libéraux. Cette expression publique devrait guider l’ANC mais ne le fera probablement pas, c’est pourquoi elle se trouve dans la situation actuelle.

L’ANC s’est déclaré vainqueur pour former un gouvernement d’unité nationale mais, comme toujours, le diable se cache dans les détails.

Le positif est qu’en dépit de toutes les menaces passées et imminentes, la démocratie sud-africaine est vivante et fonctionne. Il y a eu peu de violence pré-électorale et un processus électoral relativement stable, bien que sporadiquement dysfonctionnel. Il existe de nombreux défis mais aucun qui semble menacer le système de manière systémique. Le pouvoir judiciaire est intervenu pour défendre le processus lorsque cela a été nécessaire et les médias et les observateurs indépendants étaient omniprésents et libres.

Des indicateurs vitaux émergent de ces élections. Le premier est la pertinence de la mobilisation identitaire ou, dans son contexte sud-africain, de la mobilisation tribale et ethnique, une réalité longtemps niée ou ignorée par les libéraux blancs et les élites noires.

Les Sud-Africains noirs ont voté massivement pour des partis noirs ; les Blancs ont surtout voté pour le DA et le Front de la liberté Afrikaner (FF+); les métis ont déserté les partis traditionnels pour soutenir les partis ‘bruns’ et ‘première nation’, le plus populaire étant dirigé par un ex-braqueur de banque condamné qui réclame le retour de la peine de mort, et de nombreux descendants d’Asiatiques, lorsqu’ils ne votaient pas pour le DA, ont voté pour de petits partis locaux, religieux, familiaux et régionaux. Avec 54 partis enregistrés en lice, le choix était embarrassant. Le parti de Zuma s’est le mieux comporté dans son fief zoulou et dans les régions zoulouphones de l’est du pays. L’ANC a triomphé dans la région xhosaophone du Transkei, lieu de son origine historique, et dans les parties nord. Le DA a bénéficié du vaste contre-migration des Blancs revenant de l’arrière-pays vers la côte et à l’étranger (74 % des expatriés ont voté DA), fuyant l’effondrement des métropoles du nord. L’indécision et la lâcheté de Ramaphosa ont ainsi définitivement tué l’Arc-en-ciel de l’archevêque Desmond Tutu, s’il a jamais existé. Un leadership catastrophiquement raté de l’ANC à travers les décennies a assuré que l’Afrique du Sud se reconfigure démographiquement et politiquement vers le XIXe siècle. Sous-tendant ces résultats électoraux, il y a aussi un aspect générationnel significatif. Plus de deux cinquièmes des électeurs avaient entre 18 et 34 ans. Les enquêtes initiales montrent que des nombres significatifs ont voté pour l’EFF ou le MK. Pour ces jeunes électeurs, la mystique de l’ANC ne suscite que peu d’attrait : les perspectives d’emploi et une vie meilleure si, tragiquement, leurs choix politiques de la semaine dernière vont certainement contrecarrer leurs espoirs personnels. De plus, l’avènement du jeune radical déconnecté, pas différent de ses homologues à travers le monde développé, diminue le pouvoir des syndicats, historiquement l’un des piliers de soutien clés de l’ANC mais maintenant largement considéré par de nombreux jeunes Noirs sans emploi comme aussi anachronique que l’ANC elle-même. Le vrai visage de l’ANC émerge donc. Il est vieux, épuisé et totalement dépourvu d’idées. Ces élections ont consolidé un autre thème de la politique récente en Afrique du Sud : le localisme tant au niveau régional que métropolitain, une tendance qui sera accélérée par le prochain tour d’élections municipales. Ce processus est en cours depuis un certain temps. Alors que l’État central se meurt, des initiatives privées comblent les lacunes en matière d’éducation, de sécurité, de santé et plus récemment dans les services publics tels que l’électricité et l’eau. Au cœur de cette impulsion cantonale au niveau municipal, ornée du nom de cogouvernance, se trouvent le DA et quelques petits partis, modestes gagnants aux élections. Le processus peut promettre une option ensoleillée aux nombreux quasi-cantons riches étirés le long des côtes indienne et atlantique, mais il présage des disparités encore plus grandes en termes de revenus et de chances de mode de vie au niveau national. De même au niveau provincial où deux puissants courants sécessionnistes sont en cours, l’un dans la province du Cap-Occidental, où les sondages suggèrent que entre 46 % et 70 % des habitants souhaitent se séparer, et l’autre dans le toujours volatile KwaZulu Natal où un groupe bruyant, le Congrès Abantu Batho (ABC), réclame un royaume zoulou autonome. La mesure dans laquelle ces mouvements prospèrent dépendra de savoir si l’ANC s’allie à l’un de ses mouvements dérivés (encourageant l’indépendance du Cap-Occidental) ou non (alimentant la révolte bouillonnante du KwaZulu Natal). KwaZulu Natal, une arène fortement contestée, fait face à un avenir tendu et imprévisible. Le MKP, basé sur les Zoulous, patronné par l’indestructible Jacob Zuma de 82 ans qui est bizarrement toujours autorisé à être membre de l’ANC, a réalisé de grands progrès, a privé l’EFF de soutien (cruel, car l’EFF a galvanisé les jeunes qui votent maintenant contre eux), et a anéanti l’ANC dans ses bastions urbains et ruraux, émergeant avec 45 % des voix provinciales. Le candidat premier ministre du DA, un jeune homme blanc gay présentable capable de parler couramment l’isiZulu, n’avait aucune chance contre le raz-de-marée. Les raisons du succès du MKP sont un mélange explosif de sang, de désillusion et de rage : le chauvinisme zoulou, l’attrait pour les politiques de ‘transformation’ économique radicale du MKP (traduction : expropriation de la richesse privée en faveur d’une nouvelle élite noire avide et non productive), un respect traditionnel zoulou pour l’âge, le sentiment que Zuma a été lésé par Ramaphosa, mais surtout en raison d’une lassitude publique totale face à la règle violemment factionnelle et ratée de l’ANC dans la province. À la suite de l’insurrection avortée de juillet 2021 où l’État s’est volatilisé et a laissé les communautés locales se débrouiller seules, une révolte inspirée par certains qui siègent maintenant au MKP, j’ai écrit que cette province ne pardonnerait jamais à Cyril Ramaphosa de l’avoir permis. Elle ne l’a pas fait, mais incroyablement, beaucoup cherchent maintenant le salut des mêmes quartiers qui ont causé le tumulte. Il est incertain qui gouvernera au KwaZulu Natal.

Une alliance ANC-IFP-libérale est toujours possible. S’il échoue, nous devrions nous attendre à un mélange peu attrayant de royaume médiéval (le roi récemment oint Misizulu Zulu est très contrarié par l’ANC pour avoir contesté sa direction unique de 2,8 millions d’hectares de terres communales), un parti tribal radicalisé et un despote de l’ombre qui était sans doute le président le plus corrompu de l’histoire sud-africaine. Zuma est empêché par la loi d’occuper un poste public pendant cinq ans en raison d’une récente condamnation pour outrage à la cour et c’est probablement le premier os violent de contention entre l’État et un parti qui, dans sa courte vie, comme son leader, traîne une succession de litiges criminels et civils et a apporté le chaos partout où il est allé. Un deuxième os serait si le MKP se voyait refuser le pouvoir dans la province par une alliance de partis d’opposition : l’équilibre est sur un fil. Aujourd’hui, des renforts de police et de l’armée se déploient dans un calme méfiant mais incertain. Le KwaZulu-Natal, historiquement le morceau de terre le plus disputé d’Afrique du Sud, foyer de ma famille depuis cinq générations, mérite mieux que cela. La nation aussi.