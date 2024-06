Et pourtant, la plus grande dévastation de la politique britannique n’a pas été l’augmentation de la toxicité de la droite ou de la gauche, quel que soit le sens de ces termes dans un monde où un capitalisme corporatif et étatiste avide a détruit à la fois le socialisme et le marché libre. Le changement fondamental a été la radicalisation du centre par le néolibéralisme. Les centristes étaient autrefois le groupe rassurant de la politique britannique, affranchis des doctrines déterministes avec leur démocratie sociale pragmatique et leur conservatisme d’une nation. Mais après l’effondrement de ces points de référence pluralistes, ils sont maintenant aussi idéologiquement aveuglés que quiconque sur les polarités. Et tout aussi facilement dupés.

En conséquence, des millions d’électeurs devront choisir entre des partis envers lesquels ils sont au mieux très ambivalents, et au pire qu’ils détestent. Leur seul recours est le statu quo, alors qu’ils luttent contre la crise du coût de la vie, rendue infiniment pire par le Brexit et le confinement, tandis que la jeunesse idéaliste voit son gouvernement élu et l’opposition soutenir le massacre de masse d’enfants au Moyen-Orient. C’est le contexte dans lequel un imposteur des écoles publiques qui a enchaîné les échecs, Nigel Farage, peut se présenter comme un ‘homme du peuple’ et ‘anti-establishment’ dans une ville balnéaire d’Essex battue par les vents et délabrée, et être considéré comme le moins pire d’un mauvais lot.

Peut-être que, si vous adhérez à la culture de zéro perspective du starmerisme et éjectez les conservateurs, vous ne serez pas déçu. Peut-être même que — de manière déprimante — les marchands de basse attente du Parti travailliste pourraient être les politiciens les plus honnêtes de notre époque. Peut-être reconnaissent-ils simplement qu’ils ne peuvent rien faire contre la machine.

Peut-être tout ce que nous pouvons attendre de nos élus de façon réaliste est qu’ils nous représentent au mieux de leurs capacités dans leurs circonscriptions et qu’ils ne voient pas la bourse publique comme quelque chose à se partager entre eux et leurs cohortes à travers des escroqueries bidon. Il est possible que ce soit maintenant la limite de l’idéalisme politique. Quel spectacle peu édifiant que ces élections…

Le gouvernement conservateur a été tellement vénal et a causé tant de dommages par sa corruption, l’austérité, le Brexit et sa mauvaise gestion de la pandémie, qu’un nombre raisonnable de personnes va sans aucun doute les chasser — mais un nombre qui ne sera peut-être pas exceptionnel. Toutefois, au cours des cinq prochaines années, il semble probable que les conservateurs seront revitalisés avec une nouvelle image de marque et se déplaceront encore plus à droite. C’est à ce moment-là, avec nos capacités d’attention digne d’un poisson rouge, que les conservateurs remporteront une victoire écrasante, sans rien au centre ou à gauche d’un Parti travailliste mou qui vaille la peine de se lever pour voter. Pour imaginer ce résultat, il suffira de regarder l’Amérique en novembre.

Jusqu’à ce que quelque chose change, la politique continuera d’être juste un autre cirque poussant à la distraction. Nous regarderons ces charlatans rire et se moquer les uns des autres, tout en nous comportant de la même façon sur Internet. Probablement jusqu’au moment où nous perdrons notre travail et nos maisons, où nous mourrons lentement de faim ou succomberons à des troubles mentaux, ou bien choisirons le suicide lorsqu’ils nous retireront nos smartphones.