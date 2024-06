Nigel Farage et la futilité des valeurs britanniques

Cependant, il y a des régimes, peut-être des États islamiques autocratiques en particulier, qui bafouent ouvertement une grande partie de ce que nous, en Occident, chérissons ? Il y a en effet de tels systèmes, mais nous devrions nous rappeler qu’un des plus grands contrevenants aux soi-disant valeurs occidentales a été l’Occident lui-même. Que dire des atrocités commises par les Britanniques au Kenya, les Belges au Congo, les Français en Algérie et les Américains au Vietnam ? La liste pourrait continuer indéfiniment. Certains pays islamiques prêchent l’intolérance, mais ceux qui abhorrent ce sectarisme devraient essayer d’être communistes dans certaines régions des États-Unis ou musulmans dans certaines zones de France (on pourrait bientôt ajouter : un catholique en Irlande).

La tolérance est une denrée limitée à juste titre : la Grande-Bretagne ne tolère pas ceux qui pratiquent la haine, ni ceux qui font exploser des enfants pour des raisons idéologiques. De toute façon, les valeurs des régimes autoritaires sont largement rejetées par les personnes contraintes de vivre sous leur joug ; c’est pourquoi nous assistons régulièrement à des soulèvements dans de tels endroits.

Ils sont un signe que ces hommes et femmes sont tout aussi dévoués à la justice et à la liberté que les citoyens de l’Ouest, et que beaucoup d’entre eux, comme Alexeï Navalny, sont prêts à donner leur vie pour elles. Quand il n’y a pas de dissension, cela ne signifie pas que les hommes et les femmes sont ravis d’être enfermés et battus, mais qu’ils ont peur d’exprimer leurs propres opinions. Ce n’est pas que certaines personnes pensent que les décapitations de masse sont une idée splendide tandis que d’autres non, encore moins que ces groupes correspondent respectivement à l’Ouest et au Reste. Les États-Unis ne célèbrent peut-être pas les décapitations de masse, mais ils croient certainement aux exécutions de masse. La vraie différence réside dans la manière dont nous justifions nos valeurs. Presque tout le monde s’oppose au viol et au meurtre, pas seulement les patriotes britanniques agitant des drapeaux du Hampshire ou du Sussex, mais nous ne pouvons pas nous mettre d’accord sur la raison pour laquelle nous sommes d’accord sur cela. Et c’est une situation historique vraiment nouvelle, qui aurait semblé bizarre à un citoyen de l’ancienne Athènes ou de Florence au XIVe siècle. L’ère moderne est la première de l’histoire à devoir reconnaître que nous sommes en désaccord sur les questions les plus fondamentales ; que nous ne parviendrons probablement jamais à un consensus sur ces questions ; que nous devons donc trouver des moyens de coexister pacifiquement tout en étant radicalement en désaccord sur les convictions les plus chères des uns et des autres ; et que cela s’appelle le libéralisme. L’éthique n’est pas une liste de décrets mais un argument sans fin. Oscar Wilde valorisait le mensonge, l’indolence, l’insincérité, la superficialité, l’extravagance, l’hyperbole et dire les choses les plus scandaleuses uniquement pour un effet théâtral. Les agitateurs de drapeaux du Sussex peuvent trouver cela scandaleux, mais les soi-disant valeurs britanniques exigent que cela soit accepté. Le ciblage des jeunes par Farage n’est pas surprenant, étant donné que les conservateurs comme lui ont une histoire peu recommandable de s’en prendre à cette cohorte particulière. Les jeunes, et pas seulement ceux de confession musulmane, sont plus susceptibles de remettre en question les mœurs conventionnelles de l’époque que les personnes d’âge moyen ; c’est pourquoi ils rendent beaucoup de conservateurs mal à l’aise. Peut-être que le service national les remettra sur le droit chemin. C’est une idée vraiment intelligente d’un point de vue conservateur, car bon nombre des valeurs dont les jeunes en Grande-Bretagne se méfient ont une origine militaire. Comme l’hospitalité chez les Arabes, ce sont des traits culturels plutôt que des valeurs morales de base. Loyauté, esprit d’équipe, résistance, honneur, caractère, vaillance, austérité, autodiscipline, leadership, force physique : la nation se divise entre ceux comme l’actuel monarque qui considèrent ces valeurs comme absolument vitales, et ceux qui pensent qu’elles ont leur origine dans un secteur minuscule et non représentatif de la société (la classe des officiers, les écoles publiques, les scouts, etc.), et découlent finalement de l’histoire coloniale répressive de la Grande-Bretagne. Pourquoi devriez-vous cacher vos émotions, parfois avec des conséquences psychologiquement dévastatrices ? Parce que si vous ne le faites pas, vous pourriez trahir une faiblesse aux yeux de vos coloniaux, et ce faisant, risquer des conséquences encore plus dévastatrices. Enfin, il y a un phénomène curieux appelé les valeurs familiales, particulièrement populaires aux États-Unis. Les familles sont centrées sur les enfants, et les enfants ne sont pas censés être informés sur la question du sexe, donc les valeurs familiales signifient vraiment ‘pas de sexe’. Si les enfants ne peuvent pas en parler ou s’y intéresser, nous non plus. Les valeurs familiales signifient un mode de vie arrêté de manière permanente avant l’heure de la grande écoute. L’Amérique est, bien sûr, une nation intensément chrétienne, contrairement à la Grande-Bretagne impie, ce qui rend son amour de la famille plutôt déconcertant. Le Nouveau Testament est systématiquement hostile à cette institution, un fait qui semble ne pas avoir été noté dans le Delaware ou à Wichita Falls. Il commence par une transgression sexuelle de la part de Dieu lui-même, qui entre dans le ventre d’une vierge palestinienne. La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph est une parodie d’une unité domestique régulière. Jésus répond sèchement à ses parents après s’être perdu au temple, et donne une réponse tout aussi abrupte à Marie lorsqu’elle lui demande de faire un miracle à Cana. Lorsqu’on lui dit que certains membres de sa famille attendent de lui parler, il leur dit brusquement d’attendre. Une femme qui crie que sa mère devrait être bénie reçoit également une réponse sèche. Il est venu, déclare-t-il, pour opposer un membre de la famille à l’autre, opposant le fils au père et la mère à la fille. Cela ne ressemble pas du tout au genre de chose qui serait bien accueillie lors d’un rassemblement de Trump — encore moins lors d’une fête organisée par Nigel Farage.