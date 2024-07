Les tactiques voyous de Narendra Modi

Les émeutes du Gujarat de 1985, parmi les plus sanglantes que le pays ait jamais connues, ont cruellement souligné cette dynamique. Menée par des prêtres hindous chantants, une foule de 100 000 personnes a pénétré dans les quartiers musulmans, incendiant tout sur son passage. Plus de 2 500 maisons ont été rasées, et environ 12 000 musulmans se sont retrouvés sans abri. Une grande partie du sale travail a été fait par des dalits, jusqu’alors antagonisés par les hindous de caste mais maintenant du même côté, même s’ils étaient hiérarchiquement divisés.

Par la suite, le BJP a renforcé sa position lors des élections locales. Modi a fait ses preuves en tant que directeur de campagne d’Haren Pandya, une étoile montante qui a battu le chef de gouvernement en place lors d’une élection partielle surprenante en 1993. Selon toutes les sources, c’était une campagne peu glorieuse, avec un accent indu sur les contrebandiers musulmans sapant la prohibition. Deux ans plus tard, le BJP a définitivement remplacé le Congrès au Gujarat. En 2001, Modi a eu un coup de chance sismique lorsque la gestion ratée du séisme de Bhuj par Keshubhai Patel a provoqué son renvoi. N’ayant jamais participé à une élection auparavant, Modi a été nommé chef de gouvernement par intérim. Ce serait encore une fois grâce à des manœuvres en coulisses qu’il serait devenu le candidat national du BJP en 2014 — marquant l’histoire en devenant Premier ministre sans avoir jamais été député.

En tant que chef de gouvernement du Gujarat, Modi a gouverné d’une main de fer. Jaffrelot montre comment il a transformé la police en une sorte de milice ayant un penchant pour les exécutions extrajudiciaires. Les victimes étaient invariablement des musulmans, dont une jeune fille de 19 ans. La loi et l’ordre ont été confiés aux troupes de choc de Babu Bajrangi, chargées de ‘sauver’ — c’est-à-dire de kidnapper — des femmes hindoues de leurs mariages avec des hommes musulmans sous peine d’avortement et de torture.

Le gouvernement de Modi, soutient Jaffrelot, était aussi corrompu que violent. Non possédé par une cupidité personnelle — le rare célibataire parmi les dynastes — Modi a néanmoins favorisé les fortunes des oligarques avides qui l’entouraient. Son favori, Gautam Adani, s’est vu attribuer des terres appartenant à l’État pour une bouchée de pain, qu’il a ensuite immédiatement sous-louées à des entreprises publiques à des tarifs de marché. Des schémas comme ceux-ci l’ont brièvement placé comme le deuxième homme le plus riche du monde. Une galerie ‘Adani Green Energy’ a été inaugurée au Science Museum de Londres en mars.

L’ascension de Modi a été bénéfique pour Adani — et celle d’Adani pour Modi. Mais alors qu’Adani affirme que sa devise est ‘la construction de la nation’, cela ne ressort guère de la situation au Gujarat. La richesse de l’État, tant vantée par la presse, ne se dirige que vers le haut. Les enquêtes ont qualifié le Gujarat de Modi de capitale de la malnutrition de l’Inde, avec trois enfants sur cinq en sous-poids. Les salaires stagnaient, les dépenses des consommateurs se stabilisaient, la dette des ménages augmentait, les taux d’investissement chutaient, même si quelques milliardaires faisaient des affaires florissantes.

Modi a dirigé l’un des gouvernements les plus brutaux et corrompus de l’histoire de l’Inde, conclut Jaffrelot. Pourtant, sur le plan électoral, il reste invincible, en grande partie grâce à une opposition lamentable.

Le haut commandement du Congrès dépeint régulièrement le fils du chaiwallah comme un symbole de mauvais goût — quand il a rencontré Obama, Modi s’est présenté dans un costume à rayures monogrammé épelant son nom en un million de lettres d’or — ce qui représente mal un pays où presque tout le monde fait partie de la classe ouvrière.

L’accusation de Modi, en revanche, perdure. Il dépeint ses rivaux comme un groupe d’élites cosmopolites coupées du peuple. Il y a sans aucun doute un élément de grossièreté enfantine dans ses épithètes, une touche de Berlusconi peut-être, mais les critiques sont tout de même bien reçues. Le chef du parti d’opposition, Sonia Gandhi, née à Veneto, a été raillée pour son origine italienne et surnommée ‘Sœur Pasta’. Rahul, son fils insipide et récent successeur, a été surnommé ‘Jersey Cow’.

Comme si cela ne suffisait pas, Modi a une facilité avec la technologie. En faisant appel aux services du cabinet de relations publiques APCO, dont la clientèle choisie comprenait les dictateurs nigérian et kazakh Sani Abacha et Nursultan Nazarbayev, Modi a été l’un des premiers à adopter les hologrammes 3D pour ses campagnes électorales. L’avantage de s’adresser à plusieurs publics simultanément a été amplifié dans un contexte très illettré où des publics hypnotisés se demandaient si Modi était un avatar de Vishnou.

Il y a aussi sa fanfaronnade, si extravagante qu’elle fait passer Poutine pour un amateur : son torse de 142 cm, son penchant pour la baignade sauvage entouré de crocodiles, dont un qu’il a ramené chez lui contre l’avis de sa mère. Ses fans adorent cela, tout autant que son antisémitisme. La dernière campagne du BJP a mis en scène un Rahul Gandhi perplexe suspendu à des ficelles manipulées par un George Soros omniscient au-dessus de lui, en noir et blanc. Modi a de l’expérience en la matière. Dès 2005, il a fait retirer l’Holocauste des manuels d’histoire, le remplaçant par un éloge du Troisième Reich : ‘Hitler a donné dignité et prestige au gouvernement allemand […] Il a apporté la prospérité à l’Allemagne […] Il a insufflé l’esprit d’aventure au peuple commun.’

Tout au long de la majeure partie du dernier quart de siècle, Modi a été intouchable. Ses rivaux du parti ont appris cela à leurs dépens, comme lorsque qu’une fausse vidéo sexuelle est apparue au moment opportun pour éliminer le secrétaire du parti Sanjay Joshi, qui en voulait à Modi. Au moment où Joshi a blanchi son nom, il était trop tard pour le réhabiliter. De plus, Modi sait habilement passer de la carotte au bâton. De nos jours, il n’est pas rare que des membres du Congrès rejoignent BJP ; le salaire actuel pour les législateurs est d’environ 3 millions de livres. Un de ces transfuges, un septuagénaire canarais, a été repéré au volant d’une Rolls-Royce après sa défection.

Idéologiquement, tout le monde joue désormais selon les règles de Modi. Avant Modi, le tour de passe-passe du BJP était de salir le Congrès avec l’étiquette de ‘pseudo-sécularisme’ tout en déclamant vigoureusement ses intentions. Le ‘nationalisme hindou’ était autrefois un terme d’opprobre ; plus maintenant. Modi l’a réutilisé en un terme positif.

Jusqu’à très récemment, la montée de Modi laissait les membres du Congrès sans voix. Dès 2002, ils n’ont vu d’autre option que de copier ses politiques. Au cours de la décennie suivante, le meilleur que l’opposition ait pu faire était de critiquer le manque d’hindouisme de Modi. Le ministre en chef a été accusé d’avoir détruit 200 temples tout en embourgeoisant le Gujarat, et, pire du pire, de ne pas avoir levé le petit doigt pour arrêter l’abattage de 100 000 vaches.

Jouer sur le terrain de Modi s’est avéré désastreux pour le Congrès. Il y a quelques années, Gandhi critiquait des membres du parti Youth Congress au Kerala pour leur comportement ‘insensé, barbare et totalement inacceptable’. Et de quoi parlait-elle exactement ? Du fait qu’ils aient cuisiné un veau pour protester contre les lois absurdes de l’abattage des vaches à Delhi. Gandhi a passé la majeure partie des dernières années à essayer de surpasser Modi dans l’hindouisme — en vain — en se pavanant dans les temples et en parcourant les Upanishads.

Maintenant, enfin, des efforts sont déployés pour corriger le tir. Lors des élections de 2024, largement considérées comme une victoire pour l’opposition et la démocratie indienne, une flopée d’une vingtaine de partis ont concouru ensemble pour priver Modi d’une majorité décisive au parlement. D’une part, le système du ‘premier à franchir la ligne d’arrivée’ a joué en leur faveur, éliminant les concours triangulaires et quadrangulaires qui auraient divisé le vote anti-Modi. D’autre part, la popularité de Modi a chuté ces derniers mois, avec des taux de croissance plus lents et un chômage plus élevé. Le clientélisme et la corruption de son régime ont également largement contribué à discréditer Modi aux yeux des électeurs. Cependant, même si la coalition de l’opposition se réjouit de ses résultats meilleurs que prévu, il ne faudrait pas oublier que c’est toujours une défaite pour les ennemis de Modi. Modi est toujours au pouvoir. Si le Congrès et ses alliés ne se ressaisissent pas, ils resteront indéfiniment sur les bancs de l’opposition.

