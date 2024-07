En conduisant dans les petites rues de la ville la nuit, il n’était pas rare de voir des gens tituber sur les routes en état d’ébriété. Une nuit, j’ai vu une femme, complètement nue, ramper le long du bord de la route. Jour après jour, des buveurs excessifs franchissaient les portes du magasin d’alcool, et certains sentaient comme s’ils ne s’étaient pas lavés depuis des semaines. Quelques-uns allaient même jusqu’à se soulager dans le magasin. Il y avait des vols presque toutes les heures, et les bagarres pour de l’alcool étaient courantes ; les magasins étaient sujets à des pillages par des groupes allant parfois jusqu’à 15 personnes, qui forçaient le personnel et le service de sécurité contre les murs ou qui les acculaient avec des bouteilles de bourbon volantes, pendant que leurs camarades s’emparaient de cubis de vin.

Il y a un peu plus de 10 ans, quand j’étais jeune étudiant en anthropologie, je suis arrivé dans la ville reculée et poussiéreuse d’Alice Springs, envahie par des buissons, au volant d’une Toyota Camry couleur champagne. C’est un endroit extraordinaire : vaste, sec et brûlé par le soleil. J’avais prévu de passer mes vacances d’été à gérer trois magasins d’alcool locaux là-bas — étant donné la réputation de la ville en matière de toxicomanie chez les Aborigènes, je pensais que cela ferait une étude de cas intéressante — et j’ai fini par vivre à Alice Springs pendant une grande partie de ma vie de jeune adulte.

En janvier de l’année dernière, le Premier ministre australien Anthony Albanese est arrivé pour une réunion d’urgence, désireux de résoudre le désordre local avant le référendum ‘Voice’ controversé, référendum qui porte sur la représentation des Autochtones au Parlement australien. La réunion s’est terminée sur une note polémique, avec la réintroduction d’une interdiction de la vente d’alcool aux Australiens autochtones dans certaines communautés, qui représentent un cinquième de la population. Depuis sa réintroduction, il y a eu une baisse substantielle de la violence domestique et d’autres comportements antisociaux. Cependant, ces derniers mois, on a assisté à une augmentation de la criminalité chez les jeunes autochtones à Alice Springs et à l’imposition d’un couvre-feu temporaire à 18 heures.

De nombreux Australiens blancs pensent qu’on ne peut pas faire confiance aux Aborigènes avec l’alcool, un point de vue partagé par certaines autorités en matière de toxicomanie. Le psychiatre et ancien chef de la lutte contre la drogue à la Maison Blanche, Robert DuPont, exprime ce sentiment dans son livre de 1997, The Selfish Brain : Learning from Addiction. Il déplore que « voir les Natifs Américains souffrir de l’alcool et d’autres drogues, voire de cigarettes, ou voir des souffrances similaires parmi les Aborigènes australiens, c’est faire face à la réalité douloureuse que les cultures traditionnelles ne sont pas préparées à résister à l’exposition aux drogues modernes et aux valeurs tolérantes régissant le comportement de prise de drogue. » Son livre suggère que la culture non autochtone réussit mieux à la régulation des normes sociales entourant les drogues dangereuses telles que l’alcool, tandis qu’une pression ferme est nécessaire de la part d’une source externe — comme les autorités à majorité blanche — pour empêcher leur utilisation dans les cultures autochtones.

Ce que DuPont ne semble pas saisir, c’est que la culture aborigène n’existe pas dans un vase clos anti-historique. Dépouiller une culture des mécanismes régulateurs de ses comportements sociaux discordants, pour ensuite déclarer que cette culture est intrinsèquement inférieure dans la régulation des substances liées à ce comportement, laisse beaucoup à désirer dans le diagnostic de DuPont. Et de toute façon, si la proximité avec la culture aborigène traditionnelle pouvait expliquer l’addiction, alors les enfants autochtones des « Générations volées » — enlevés à leurs parents et élevés comme des Blancs dans le cadre de la Politique d’Assimilation de l’Australie — auraient dû s’en sortir relativement bien. Au lieu de cela, ils ont sombré dans une spirale de toxicomanie. Christina Green, qui a été enlevée par le gouvernement et élevée à la Parramatta Girls Home, se souvient : « La plupart des filles sont devenues déprimées, suicidaires et dépendantes de drogues et d’alcool en grandissant. »